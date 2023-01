Destacamentos josefinos de Bomberos han tenido en 10 días de enero, más de la mitad de salidas que tuvieron en diciembre

La actividad que despliegan los bomberos cobra vital importancia en el verano y más cuando la sequía, el calor intenso y la imprudencia humana se intensifican, como ha ocurrido en este comienzo de año. El primer fin de semana de 2023 fue de mucho trabajo para el personal de la Dirección Nacional de Bomberos de todo el país. En San José en particular, en los primeros 10 días de enero, el personal ha salido más de la mitad de veces que se salió en diciembre 2022.

La Semana concurrió al Destacamento de Bomberos de Libertad para recabar información respecto a la situación generada con el traslado de la autobomba de Libertad hacia San Ramón –ver nota anterior-, pero el encargado del destacamento Juan Aria declinó de realizar declaraciones al respecto, en tanto no está autorizado a declarar sobre decisiones de sus superiores (hay que agregar que hubo quejas sobre el traslado en la reunión de CECOED del día martes 10 y que La Semana sigue realizando gestiones para obtener una declaración oficial desde la Dirección Nacional al respecto).

De lo que sí dijo que podía hablar Aria era sobre la actividad desplegada en todo el departamento por Bomberos, ya que él además de estar a cargo de Libertad, también lo está de forma momentánea del de San José y tiene contacto permanente con el Destacamento de Ciudad del Plata.

Mencionó Juan Aria que en los primeros días de 2022 han tenido “intensa actividad en lo que son los fuegos en campo; las condiciones climáticas no ayudan, no ha llovido, ha hecho mucho calor, han habido vientos que han favorecido la propagación de los focos; es decir, las condiciones climáticas no han ayudado”.

Continuó diciendo Aria que el sábado 7 de enero tuvieron varias salidas en simultáneo. “Se trabajó en conjunto, tanto nosotros apoyando a Ciudad del Plata como ellos nos apoyaron a nosotros con personal zafral que trabaja en incendios de campo; también tuvimos apoyo de San José, ya que en Libertad hubo varios focos simultáneos, fueron cinco o seis y ocurrieron todos al mediodía”, dijo el encargado del destacamento libertense.

Cuando ocurría esto en Libertad, parte del personal del destacamento se encontraba apoyando al de Ciudad del Plata, por lo que debió concurrir personal de San José de Mayo a apoyar. Ese sábado, “también nos dio una mano impresionante el personal policial”, dijo Aria.

Respecto al origen de estos siniestros, dijo Aria que la gran mayoría se generan por “descuidos”, por eso es que Bomberos hace hincapié en el cuidado que hay que tener en los campings. “Se están viendo muchos fuegos en la zona de Kiyú; hemos tenido varios llamados. Hay que insistirle a la gente que se preocupe, que limpie la zona en que acampa”, dijo Aria.

Agregó luego el funcionario que “en las casas ya no pasa tanto por un descuido, puede haber algún desperfecto eléctrico o eventualidades, pero lo mejor es que estemos lo más cerca posible si hacemos un fuego en el fondo de la casa, porque si no se lamentan situaciones como las que se dieron el fin de semana en la que estuvimos tardíos en el tiempo de respuesta en función que estamos más lejos y que tuvo que venir gente de San José”.

Consultado sobre si se ha hecho un balance del trabajo realizado, dijo Juan Aria que “en lo que va de enero, se ha salido más de la mitad de veces de lo que se salió en todo el mes de diciembre” y agregó que en áreas afectadas estamos hablando, como mínimo, de 100 hectáreas de campo entre Libertad y San José”.

Imagen: Camioneta disponible en el destacamento de Libertad, vista desde la vereda.

Por Javier Perdomo (tema adelanto de la edición impresa del 17 de diciembre)