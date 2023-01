Desde Dirección Nacional de Bomberos relativizan falta de la autobomba en Libertad y aseguran que volverá (informe)

La actividad desplegada por los bomberos cobra vital importancia en el verano y más cuando la sequía, el calor intenso y la imprudencia humana se intensifican, como está ocurriendo en este comienzo de año. El primer fin de semana de 2023 fue de mucho trabajo para el personal de la Dirección Nacional de Bomberos (DNB), de todo el país. Grandes incendios han debido atender tanto en el litoral como en la costa de Canelones. En San José en particular, en los primeros 10 días de enero, el personal destacado había tenido que salir más de la mitad de veces que habían salido en diciembre de 2022.

Si se hace referencia al Destacamento de Bomberos de Libertad en particular, tuvo el primer sábado del año -el día 7-, intensa actividad en la ciudad y en el balneario Kiyú, debiendo contar con el apoyo de otras unidades del departamento. Sin embargo, dos días después, el lunes 9, desde la DNB se decidió que la autobomba de Libertad (que llegó a la ciudad como parte de una donación de la Embajada de Japón al Uruguay), pasara a la localidad de San Ramón, en Canelones, y la de ese destacamento pasara a Casavalle, en Montevideo, mientras se repara el camión de esa unidad, roto en servicio.

El momento en que se tomó esta decisión, luego de un fin de semana con récords de salida, alarmó a varios vecinos, quienes pusieron en conocimiento de la situación a este medio -que lo dio a conocer en la página web www.lasemana.com.uy-, alertando que el Municipio todo quedaba sin protección contra el fuego, ya que la DNB, para paliar la ausencia de la autobomba, envió a Libertad una camioneta con un tanque de 400 litros de agua, que se terminan en menos de cinco minutos de atención a un incendio.

El tema también fue discutido en el marco de una reunión del Centro Coordinador de Emergencia Departamental (CECOED). Allí se planteó la preocupación por el momento en que se quitó la unidad del destacamento y también por la posibilidad de que la unidad no vuelva más a Libertad, algo que ha ocurrido en otras ocasiones y otros puntos del país.

Fue el alcalde de Libertad Matías Santos -vuelto de su licencia-, quien se contactó con el director nacional de Bomberos Ricardo Riaño, quien le reiteró las razones por las que la autobomba fue retirada de la ciudad y se comprometió a que el equipo volverá al destacamento libertense, no bien esté reparado el vehículo de Casavalle.

El jefe de Prensa de Bomberos Pablo Benítez, dijo a La Semana que lo ocurrido con la autobomba “es parte de la natural rotación de vehículos que hacemos cuando lo necesitamos, considerando distintas evaluaciones que realizamos, movemos los vehículos en función de lo que haya que mejorar o reparar”.

“Es parte de los movimientos que se hacen para no dejar sin vehículos los destacamentos y considerando también la proximidad a otras localidades, porque se trata de no dejar desprovista a ninguna unidad”, dijo Pablo Benítez.

Más allá de la promesa, lo cierto es que el segundo fin de semana del año, para el que se anunciaban temperaturas cercanas a los 33 grados en San José, el Municipio de Libertad contó con un tanque de 400 litros para combatir incendios.

DESPLIEGUE | Previo a los contactos realizados a nivel nacional, La Semana estuvo en el Destacamento de Libertad para recabar información respecto a la situación generada con el traslado de la autobomba, pero el encargado de la unidad Juan Aria declinó realizar declaraciones al respecto, en tanto no está autorizado a hacer declaraciones sobre decisiones de sus superiores.

De lo que sí dijo que podía hablar Aria era sobre la actividad desplegada en todo el departamento por Bomberos, ya que él además de estar a cargo de Libertad, también lo está de forma momentánea del cuartel de San José y tiene contacto permanente con el Destacamento de Ciudad del Plata.

Mencionó Juan Aria que en los primeros días de 2022 han tenido “intensa actividad en lo que son los fuegos en campo; las condiciones climáticas no ayudan, no ha llovido, ha hecho mucho calor, han habido vientos que han favorecido la propagación de los focos; es decir, las condiciones climáticas no han ayudado”.

Continuó diciendo Aria que el sábado 7 de enero tuvieron varias salidas en simultáneo. “Se trabajó en conjunto, tanto nosotros apoyando a Ciudad del Plata como ellos nos apoyaron a nosotros con personal zafral que trabaja en incendios de campo; también tuvimos apoyo de San José, ya que en Libertad hubo varios focos simultáneos, fueron cinco o seis y ocurrieron todos al mediodía”, dijo el encargado del destacamento libertense.

Cuando ocurría esto en Libertad, parte del personal del destacamento se encontraba apoyando al de Ciudad del Plata, por lo que debió concurrir personal de San José de Mayo a apoyar. Ese sábado, “también nos dio una mano impresionante el personal policial”, dijo Aria.

Respecto al origen de estos siniestros, el encargado del destacamento libertense dijo que la gran mayoría se generan por “descuidos”, por eso es que Bomberos hace hincapié en el cuidado que hay que tener en los campings. “Se están viendo muchos fuegos en la zona de Kiyú; hemos tenido varios llamados. Hay que insistirle a la gente que se preocupe, que limpie la zona en que acampa”, dijo Aria.

Agregó luego el funcionario que “en las casas ya no pasa tanto por un descuido, puede haber algún desperfecto eléctrico o eventualidades, pero lo mejor es que estemos lo más cerca posible si hacemos un fuego en el fondo de la casa, porque si no, se lamentan situaciones como las que se dieron el fin de semana en la que estuvimos tardíos en el tiempo de respuesta en función que estamos más lejos y que tuvo que venir gente de San José”.

Consultado sobre si se ha hecho un balance del trabajo realizado, dijo Juan Aria que “en lo que va de enero, se ha salido más de la mitad de veces de lo que se salió en todo el mes de diciembre” y agregó que en áreas afectadas estamos hablando, como mínimo, de 100 hectáreas de campo entre Libertad y San José”.

EL EQUIPO | En cuanto a cómo se trabaja y con qué personal cuenta para el cubrir la extensa zona que debe atender, dijo Aria que los bomberos realizan guardias de 24 horas. “Somos cinco funcionarios, de los cuales uno queda como radio operador y cuatro salen a las extinciones. En Ciudad del Plata tenemos una brigada de 12 zafrales que apoya todo el litoral de San José. Lo que ellos hacen son labores manuales, no llevan agua, porque el incendio forestal tiene ciertas particularidades; a veces son inaccesibles para los vehículos y otra veces no es del todo eficaz el agua, por eso están ellos, que llevan herramientas de mano”, dijo Juan Aria.

El funcionario de la DNB insistió en estar prevenidos. “Los poseedores de campo tienen que mantener las calles cortafuego limpias; mantener la limpieza. Estamos haciendo un llamado a la población por el cuidado de los espacios, porque si hay mugre puede provocar que cuando haya un incendio sean más violentos o rápidos”, dijo Aria.

Agregó además que “hay que tener cuidado, mantener la limpieza de los predios, tener cuidado con las pavesas, que son esas brasas que salen del fuego y se van hacia arriba por la corriente de aire caliente. Puede volar unos 300 metros y ayudadas con los vientos que hay, el calor y la sequía, puede iniciar un foco ígneo”.

Dijo por último que está abierto a recibir ideas de los vecinos para mantener la seguridad en materia de siniestros y dispuesto a reunirse con quien se lo solicite.

