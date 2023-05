Demandas locales en el acto del 1º de Mayo en Ciudad del Plata

El 1º de Mayo después de varios años se volvió a realizar en Ciudad del Plata con un acto conmemoratorio donde las distintas voces obreras hicieron sentir sus reivindicaciones, demandas y denuncias enfocadas en la ciudad y en el departamento de San José.

Sobre el eje del trazado de la Ruta Vieja a la altura del kilómetro 29.800, predio donde se edificarán las viviendas de la cooperativa CooViGrupXX a afiliada a FUCVAM, fue el lugar o espacio físico donde se realizó el acto.

La Intersocial CdP, como vínculo articulador entre, sindicatos, gremios, federaciones, cooperativas y organizaciones comunitarias, contó con un amplísimo apoyo militante desde el colectivo organizado en todos los órdenes.

Pasadas las 16 horas comenzó el acto que tuvo la presencia artística del Dúo Pérez-Cardozo con un repertorio acorde a la conmemoración, recordando los casi himnos del cancionero popular. Mientras “Murga Los Clásicos”, a ritmo de bombo, platillos y redoblante con una estupenda masa coral recorrieron los caminos de los himnos murgueros por excelencia, haciendo corear a toda la importante concurrencia. También estuvo una cuerda de la comparsa «La que mueve CDP».

Desde antes, todo pensado y organizado, los más pequeños tuvieron su espacio de diversión y recreo con un inflable. El humeante medio tanque, las clásicas tortas fritas, el agua caliente para los materos y otras ocurrencias fueron motivo de recaudar a favor de la cooperativa CooViGrupXX, que según informaron ya están en campaña de reunir un medio millón de pesos para comenzar a dar los primeros pasos.

SALUD | El acto central platense, contó en la parte oratoria entre otros con Sofía Mansilla, representante de Los Tucu-Tucu, fundamentando contra el “Proyecto Neptuno”, en representación de las reivindicaciones por los Derechos Humanos estuvo Esteban Pérez y los representantes de la Intersocial CdP Julio Martínez (Comisión Interna Centro de Salud ASSE Dr. “Héctor Beovide”, FFSP), y Lourdes Otero.

En la oratoria, Julio Martínez dijo que “en Ciudad del Plata, no puede pasar que con más de 40 mil habitantes no se tenga una cama de internación tanto en el ámbito público como el privado. Vienen las autoridades nacionales a decir la gran noticia que ahora el hospitalito tiene ambulancia, pero no dicen que carecemos de varios especialistas como cardiólogo, oftalmólogo, gastroenterólogo, psiquiatra entre otros y a esto lo agregamos el faltante de medicamentos”.

“Nadie habla de la salud mental, tan necesaria en estos días por los altos índices de intentos de autoeliminación y el gobierno mira para el costado. No puede ocurrir que los funcionarios vivan en estado de stress constante cuando salen a atender pacientes o en el centro de salud o en las policlínicas, por hechos violentos o porque son agredidos”, añadió.

“No podemos salir a trabajar y no saber si volvemos vivos y si tenemos suerte con lesiones a nuestro hogar, estamos regalados ya que el estado no nos protege y no se hacen cargo. Necesitamos más recursos económicos para la salud”, reclamó al final Martínez.

Mientras las trabajadoras cooperativizadas también realizaron sus reclamos diciendo: “somos mujeres cooperativistas que trabajamos en los CAIF, nos reconocemos desde la dignidad y admiración por todas las personas que viven de su trabajo y creación. Trabajamos con la población que este perverso sistema ha empujado a la pobreza y vulnerabilidad permanente. Dedicamos nuestro saber y creatividad para acompañar a las infancias y sus familias, nos sentimos orgullosas de aquello, lo hacemos con cariño y profundo respeto”, dijeron en la oratoria.

“En este sentido, se hace un deber redoblar los esfuerzos para dignificar nuestras propias condiciones laborales, ya sea en el ejercicio mismo de la autogestión, como en la justa demanda hacia el Estado (INAU), por la valorización de nuestras profesiones. Entendemos que los cambios se hacen proponiendo y luchando de manera organizada, es por ello que hacemos nuestras las reivindicaciones del Sintep y del movimiento sindical”, se agregó en la proclama.

COOPERATIVAS | La representante de FUCVAM dijo que el movimiento “está en lucha por un verdadero Plan Nacional de Viviendas, con la propuesta concreta de afectar el impuesto al patrimonio a las grandes fortunas, es un tema clave para resolver seriamente el problema de la vivienda. Las 70 mil unidades habitacionales así lo reclaman en forma urgente. Si algo desnuda el carácter de clase que tiene el actual gobierno es que la gran industria de la construcción esta exonerada de todo tipo de impuestos para construir viviendas, que no van a abatir realmente el déficit habitacional. Ello, porque las familias que son partes fundamentales del déficit habitacional son las de modestos recursos económicos que justamente se encuentran en los programas como el nuestro. Sin embargo, nosotros sí debemos de pagar rigurosamente el IVA a los materiales de construcción”.

Por Carlos García.