Delegación josefina participó del congreso latinoamericano de grupos de donantes de sangre

La delegación uruguaya que participó del Congreso Latinoamericano de la Federación Internacional de Organizaciones de Donantes de Sangre (FIODS), realizado entre el 15 y el 17 de junio en el Hospital Garrahan de Buenos Aires, que estaba integrada por varios vecinos del departamento de San José, volvió al país con el desafío de cambiar la forma en que se realiza la donación voluntaria.

La comitiva uruguaya en este congreso estuvo integrada por la Directora del Banco de Sangre de San José Ana de los Santos, el director de la Cátedra de Medicina Transfucional de la Facultad de Medicina (Udelar), Ismael Rodríguez, Diego Muñiz, en nombre de CoMunidad de San José y Amanda Sande, también de CoMunidad y en representación además de AVUS (Asociación de Voluntarios Uruguayos de Sangre). También viajaron otros integrantes de CoMunidad como escuchas.

Según comentó Amanda Sande a La Semana, del congreso se vinieron “con muchas cosas para aplicar y también llevamos nosotros novedades desde Uruguay, que están buenas”.

Según lo contado por Sande, ellos fueron a contar la experiencia de San José, que “ha sido muy buena, porque acá no ha faltado sangre, no hemos tenido problemas. Fuimos a plantear eso, que nuestro trabajo tiene una particularidad, que se cita al donante, no es una persona que va pasando por un centro de donación y entra somos. Las donaciones las hacen personas que ya están registradas y que tienen beneficiarios por su donación”.

AVUS, comentó Sande, trabaja diferente, “lo hace de forma más abierta; se realizan colectas en todo Montevideo, sin registro previo; hemos estado en la explanada municipal, en la Universidad, en la Torre Ejecutiva, frente a ASSE, invitando a donar en el momento”.

ALTRUISMO | A este modelo, dice Amanda Sande, es a lo que se tiende a nivel mundial; si bien San José tiene esta modalidad, que nos ha servido, es como un paso intermedio a lo que se pretende llegar según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que es el donante altruista, voluntario real, que es el donante que va y dona, casi anónimamente, no obtiene ningún retorno por esa donación. No existe el día pago en el trabajo ni tiene beneficiarios como tenemos en San José”.

“Esto se planteó así, es un cambio de paradigma, hay que llegar a ese donante que es absolutamente voluntario, altruista y anónimo”, informó Amanda Sande, que luego mencionó que será algo a lo que costará llegar.

Contó luego a este medio que “el doctor Ismael Rodríguez está haciendo una experiencia en el Hospital de Clínicas, por la cual extiende el horario de donación desde las 18 a la medianoche. La persona puede donar fuera del horario de trabajo, es decir que se busca llegar hasta el punto de no tener que pagar ni siquiera el día en el trabajo para ir a donar”. Aclaró Sande que allí se puede hacer porque sirve de práctica a los alumnos, pero los bancos de sangre, deberían tener presupuestos adecuados para trabajar en esos horarios.

Amanda Sande aclaró que “no hay limitante para ir a donar después de ir a trabajar; es como el ayuno, es un mito; no se trata de un examen de sangre; lo importante es que la persona no consuma grasas ni lácteos, ni sus derivados, pero si galletas, café, refrescos”.

CONCIENTIZACIÓN | Insistió Amanda Sande que “la idea hacia la que tenemos que trabajar es hacia un donante que no necesite estímulos. Si todos los que están habilitados para donar, donaran, el sistema tendría suficiente sangre para todos. En Uruguay no estamos lejos, pero si tenemos problemas distributivos, pese a ser un país chico”.

Consultada a cómo se llega a concientizar a la sociedad de ser donantes sin estímulos, dijo Sande que “es un proceso en base a la concientización, un trabajo de promoción entre los más chicos. Hay que empezar por las escuelas. Se va a ir de poco, hay que generar menos usuarios”.

“Hay que ir poniéndose objetivos, es un trabajo largo que no lo voy a ver yo, pero es a lo que hay que apostar para que sea un sistema menos egoísta. Hay que enseñar la responsabilidad social que implica donar”, dijo por último Sande.

Imagen tomada de Facebook.

Por Javier Perdomo.