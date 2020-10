Darío Pérez Choca trasladó su cargo de Director efectivo al liceo 1 de San José, pero pretende seguir como Inspector en 2021

En la jornada de hoy viernes se viralizó en las redes una información respecto a que el ex director del Liceo Libertad Darío Pérez Choca, asumiría al comienzo del año lectivo 2021 al frente del liceo 1 de San José de Mayo, ya que su actual titular Miriam Arnejo se jubila, pero en contacto con La Semana, el docente aclaró la confusión generada por una información parcial.

Pérez Choca explicó que en los hechos “hubo un acto de traslado de cargo, que se hizo en todo el país”. Darío Pérez explicó que él es Director efectivo. Primero lo fue durante 10 años en el Liceo Libertad, luego se trasladó a Colonia (año 2009), y tras casi otros 10 años asumió como Inspector de Institutos y Liceos de la zona Regional Norte II, que incluye a los departamentos de Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo (cuando asumió este cargo mantuvimos una extensa nota con La Semana).

Al ser inspector interino –todos los años las autoridades de la educación deben ratificarlo en el cargo-, está establecido que “si desempeño un cargo de mayor jerarquía que el que tengo, se me reserva el cargo y obviamente ese cargo lo desempeña otra persona como suplente”.

Lo que hizo Pérez, fue trasladar su cargo de reserva del Liceo Departamental de Colonia al Liceo Departamental de San José, pero eso no implica que efectivamente el año que viene asuma en San José. “Si en algún momento me cansara o quisiera cambiar de tarea, asumiría como efectivo en San José, pero ahora no sé qué va a ser de mi vida de acá al 1° de marzo y además es algo que no solo depende de mí, hay nuevas autoridades, nueva legislación, hay que ver si quieren que siga en mi actual cargo y como soy interino en la inspección, me tienen que confirmar todos los años”.

Por Javier Perdomo.