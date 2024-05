Daniel Fabriau brindó su versión sobre su alejamiento del cargo de Director Departamental del INAU

En una conferencia de prensa realizada el pasado jueves 23, Daniel Fabriau, el ahora ex Director Departamental del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) en San José, informó que había renunciado al cargo que ejercía hasta ahora. Fabriau explicó que su desvinculación fue una decisión personal, desmintiendo rumores sobre un posible despido por parte de las autoridades del organismo que rige las políticas de infancia en el país.

El ahora ex jerarca departamental, aclaró que su salida no está relacionada con las recientes críticas del sindicato sobre la situación de los servicios en San José, sino que su determinación ya la había tomado con anterioridad. Fabriau mencionó que su renuncia responde a motivos estrictamente personales y no a conflictos laborales o políticos dentro del organismo.

«Esta convocatoria a los medios es para comunicar mi renuncia al INAU, la cual fue aceptada por el organismo. Es importante subrayar que no fui desvinculado por las autoridades del instituto, como se ha especulado en algunos medios, sino que fue una renuncia voluntaria», dijo Daniel Fabriau, buscando disipar las dudas y versiones contradictorias que habían circulado y de las que se informara en la pasada edición de La Semana.

SIN CONEXIÓN | Durante la conferencia de prensa, que como ya se dijo tuvo lugar el pasado jueves 23 de mayo, se le preguntó a Fabriau si su renuncia estaba relacionada con las críticas y denuncias realizadas recientemente por el sindicato sobre la situación del servicio en San José. Fabriau negó cualquier conexión directa, diciendo que las problemáticas señaladas por el sindicato no estaban dirigidas específicamente a su gestión y que su decisión de renunciar ya había sido tomada con anterioridad a que se conocieran.

«No puedo decir que mi decisión esté relacionada con problemas laborales o partidarios. Son motivos personales que me llevaron a solicitar este cambio de destino», reiteró el jerarca saliente.

Asimismo, negó que su decisión estuviera influida por diferencias políticas internas dentro de la estructura del INAU o por su alejamiento de Alianza Nacional –sector al que pertenecía-, para incorporarse a Aire Fresco. Esto fue sugerido por el dirigente sindical Fredy Casas en declaraciones al informativo NC3 de canal 3 de la capital departamental.

Fabriau dijo en la conferencia de prensa que no podía expresar opiniones al respecto debido a su condición de funcionario público. Dijo al respecto: “no está ahí claramente la motivación de la decisión adoptada. Por mi investidura no puedo expresar opiniones al respecto, pero entiendo que no tiene conexión alguna. Claramente no está ahí la motivación de la decisión adoptada”.

Daniel Fabriau, quien ha trabajado en el INAU durante varios años, mencionó que su deseo de trabajar en San José respondía a su origen maragato y a su compromiso con las problemáticas de niños, niñas y adolescentes en la comunidad. «Trabajé en la división jurídico-notarial del instituto y como asesor letrado de la dirección general. Mi deseo era aplicar esa experiencia en San José», comentó el funcionario del INAU.

SUPERADO | Sin embargo, dijo que las emergencias y la realidad del instituto en la región superaron sus expectativas y le impidieron implementar el proyecto de trabajo con el que inició su labor hace casi dos años. «La realidad del instituto en San José superó lo que imaginaba», declaró Fabriau, agregando que las numerosas emergencias en el departamento fueron un obstáculo significativo para desarrollar su tarea.

Luego mencionó el ex jerarca que «los problemas que atraviesan a nuestras infancias y adolescencias, como la salud mental y el consumo problemático de sustancias psicoactivas, agravan sustancialmente el perfil de los chicos que ingresan a los sistemas de protección».

Fabriau dijo luego que esta problemática no es exclusiva de San José, sino que se refleja en todo el país. «Es una situación a nivel nacional, que en San José está instaurada pero que no difiere de lo que pasa en el resto del país. No es San José particularmente el que presenta estos problemas, sino que es una realidad que afecta a toda la sociedad en su conjunto», comentó el jerarca renunciante.

Expresó escepticismo respecto a que su sucesor pueda revertir la situación del organismo a nivel local en un corto plazo. «No será un proceso fácil para la persona que asuma. Es muy difícil asegurar que quien asuma la Dirección de un departamento como este pueda revertir la situación sustancialmente en poco tiempo. No es que no pueda ser posible, todo esfuerzo es bienvenido», dijo Daniel Fabriau.

Respecto al respaldo recibido desde el Directorio del INAU, comentó que, si bien no puede afirmar que no hubo respuestas, «quizá no todas» las que esperaba se materializaron.

«Tenemos un marco de potestades limitado. Las decisiones se amplían hacia las máximas autoridades, que tienen la mayor capacidad de decisión. Obviamente, todo lo que acontece en San José ha sido debidamente informado al Directorio. Lo que hizo el sindicato con el comunicado de prensa no fue nada nuevo para el Directorio, ya que esta Dirección había elevado expedientes previamente, informando sobre la realidad del departamento», dijo el ex Director.

DESTINO | Pese a su renuncia al cargo en San José, Fabriau continuará trabajando en el INAU como jefe del área jurídica de la Dirección Departamental de Montevideo. Mientras tanto Paola Hernández, actual directora de Proyectos y Servicios, asumirá de forma interina la dirección del INAU en San José por los próximos 45 días. Fabriau mencionó que ya hay nombres para el cargo que él deja, pero prefirió mantener reserva al respecto.

Reflexionando sobre su salida, Daniel Fabriau dijo: «estoy procesando un duelo, pero me voy tranquilo y con la convicción de haber hecho todo lo posible para dar respuestas a todas y cada una de las situaciones que se nos presentaron».

Por Katherine Martínez.