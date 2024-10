Crónica e imágenes de la agitada audiencia pública del Proyecto Neptuno

El jueves 3 de octubre, la comunidad de Rafael Perazza y de Rincón del Pino todo, vivió una de las jornadas más trascendentes de su historia en el presente siglo. En la sede del club San Rafael, se desplegó un gran dispositivo logístico para realizar la audiencia pública sobre el proyecto que busca construir una planta potabilizadora de agua y un pólder o reserva de agua bruta en el balneario Arazatí, que lleva por nombre el sugestivo nombre de “Neptuno”. La instancia, más que disipar dudas, las hizo más evidentes y resulta cada vez más incomprensible cómo se insiste con un proyecto que cuenta con tan poco respaldo.

La convocatoria estaba fijada para las 18 horas, pero desde bastante antes horas antes se fue armando el tinglado. El personal del Ministerio de Ambiente, la empresa de sonido contratada, la carpa; todo fue montándose en el día. En paralelo, los movimientos opositores, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida (CNDAV), el Nodo No Al Neptuno, Los Tucu-Tucu y vecinos y productores, también fueron aportando su “color” a la trascendente instancia.

Sobre las 17 y 15 había decenas de vehículos y maquinaria agrícola se encontraba estacionada en la cera Norte de la ruta vieja, adornada con profusa cartelería; toda ella, por supuesto, en rechazo al proyecto. La gente va llegando “al baile”, los saludos, los abrazos, besos, “qué hacés, cómo andás, tanto tiempo”, las risas, la expectativa.

Dentro del salón principal, ya está el ministro de Ambiente Robert Bouvier, el presidente de OSE Raúl Montero y personal subalterno de OSE y el MA, además de los representantes de la empresa. Sorprende tanta puntualidad oficial. Eso sí, previo a que ellos llegaran, anduvieron los movimientos sociales porque las paredes del salón están pobladas de carteles con referencias negativas al proyecto.

La vicepresidenta del Frente Amplio Verónica Piñeyro, los diputados Nicolás Mesa y Lucía Etcheverry, el candidato presidencial de la Unidad Popular Gonzalo Martínez, el ex presidente de OSE y ex Ministro de Vivienda en gobiernos del FA Carlos Colacce, la senadora Constanza Moreira, el ex diputado por la Unidad Popular Eduardo Rubio, fueron algunos de los referentes políticos nacionales que estuvieron en la trascendente instancia.

Del ámbito local, había fuerte presencia de dirigentes del FA, el edil colorado Alfredo “Nito” Lago y por parte de la Intendencia estaban el director de Tránsito Yarwin Silvera y el encargado del área de Ordenamiento Alexis Bonahón, quienes se mantuvieron alejados de toda discusión o participación en los debates.

BULLICIOSO COMIENZO | A las 18 en punto comienzan a sonar las bocinas de los vehículos ubicados fuera de la sede de San Rafael, en tanto la moderadora de la audiencia comienza a convocar a ubicarse dentro del salón principal o en la carpa que se instaló fuera, con pantalla gigante para ver lo que ocurría dentro, para dar inicio a la trascendental instancia. El pedido debió ser reiterado varias veces por la moderadora. Dentro de la sala mayor, dos grandes concentraciones, sobre la derecha, los movimientos sociales y ambientalistas; sobre la izquierda, los vecinos y productores.

Una vez que la moderadora logró la atención de la platea, procedió a explicar la dinámica de la instancia y ya desde allí comenzaron los cuestionamientos, ya que los movimientos sociales pretendían que la empresa no expusiera, sino que lo hiciera el Ministerio. Desde el arranque también estuvo el cuestionamiento a la pertinencia o legalidad de la convocatoria, pero a ello las autoridades ministeriales respondieron que ellos podían llamar a audiencia cuando lo estimaran pertinente, más allá de las instancias judiciales que se estén diligenciando.

Discusión va, discusión viene, el micrófono se le entregó al ingeniero Francisco Gross del Consorcio Aguas de Montevideo para que por 40 minutos expusiera sobre el proyecto. El griterío, los golpes con botellas de plástico, los pitos y matracas que sonaron al momento en que Gross dijo “buenas noches”, auguraban una noche larga y vaya si lo fue.

Incontables fueron las veces en que Gross fue interrumpido y la moderadora debió pedir las mismas incontables veces, que lo dejaran hablar, al punto que debió extender el tiempo que tenía asignado para que hablara, porque la mayoría se le había ido en intentar parar los gritos. Apurándose para terminar, para que no lo siguieran apedreando, Gross fue pasando etapas de lo que tenía pensado explicar, porque en realidad ni ambientalistas ni productores tenían mucho interés en escuchar sus explicaciones.

De allí en adelante un cuarto intermedio, café o agua mineral, sándwiches, alfajores de maicena, todo a discreción para las 300 o 400 personas que estaban en la audiencia. Luego del descanso, el “pucho” o el refrigerio, comienzan las exposiciones que contestaban lo dicho por Gross y sus asesores.

LAS RESPUESTAS | La primera fue María Selva Ortíz de REDES-Amigos de la Tierra, quien apuntó a la ilegalidad de la reunión y a la ilegalidad del proyecto en sí por violar el artículo 47 de la Constitución, aprobado por el 65% de la población en 2004 que prohíbe la participación de privados en todo el proceso del suministro y gestión del agua.

Marcel Ackard, Ana Lía Ciganda, Bernando Zabaleta, el ingeniero Guillermo Popelka, Raúl Viñas del Movimiento Uruguay Sustentable (MOVUS), el geólogo Marcos Musso, fueron algunos de los técnicos que fundamentaron por qué entienden que el Neptuno es un proyecto negativo. Pero también hablaron vecinos como Pedro Bonino, ex Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca durante gobierno colorados, que fue aplaudido con entusiasmo por representantes de los dos movimientos presentes.

También fue aplaudida a rabiar Silvana Fernández, de “Los Tucu-Tucu”, que expuso la trascendencia que el balneario Arazatí tiene para Rincón del Pino todo y señalando con el dedo al ministro Bouvier le dijo que no va a entrar una sola máquina a Arazatí, que si es necesario se van a acostar en la calle para no dejarlas pasar.

Otro momento álgido fue cuando el gerente general de OSE, el ingeniero Arturo Castagnino (siempre impecablemente trajeado, en este caso de color celeste), tomó la palabra para acusar de mentiroso a Raúl Viñas del MOVUS e intentó dar su visión de uno de los puntos cuestionados. Al escuchar eso, Viñas se levantó de su silla -en el medio de la sala-, caminó hasta ubicarse al lado de Castagnino con mirada desafiante; el ingeniero perdió el micrófono y quedaron enfrentados, insultándose uno a otro. Buen momento para otro cuarto intermedio, anunció la presentadora y volvieron los café, los “sanduchitos” y los alfajores, mientras continuaba el intercambio entre Viñas y Castagnino. Levantado el intermedio, la silla en la que se sentaba Castagnino estaba desocupada y así permaneció el resto de la audiencia.

SIN ACUERDO | Los cruces continuaron hasta tarde, otro de los aplaudidos fue el edil colorado Alfredo “Nito” Lago, que le dijo al Ministro de su partido que a su Ministerio le faltaba imparcialidad por lo dicho por sus técnicos durante la audiencia.

Era más de la 1 de la madrugada cuando terminó la audiencia. En la carpa ubicada afuera ya no quedaban espectadores en la pantalla gigante, adentro aún había gente, pero se notaban los claros.

Las conclusiones de los participantes de esta trascendental instancia del conflicto ambiental que vive la comunidad de Rincón del Pino, se analizan en nota aparte.

Cobertura fotográfica: Sebastián Parentelli.

Por Javier Perdomo.