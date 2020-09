COVIUNILIBER, entre la alegría por el sorteo y la preocupación por el saneamiento

En la pasada edición, dábamos a conocer una novedad de último momento que alegró y beneficia a 40 familias de la zona. La cooperativa de vivienda sindical COVIUNILIBER podrá participar del sorteo de fin de año que realizará el Ministerio de Vivienda. Esto no quiere decir que logren el préstamo, pero es un paso central para lograrlo, ya que quiere decir que todos los requisitos previos fueron cumplidos.

Pasada ya una semana del momento en que recibieron la novedad, el ambiente entre los cooperativistas es de alegría, porque hasta unos días antes de ser informados de la buena nueva, pensaron que no podrían participar, lo que llevaba a que el objetivo de la casa propia quedara aún más lejos.

Según contó Roxana García, la presidenta de la cooperativa de vivienda sindical, una semana les habían dicho que no ingresaban al sorteo porque tenían pendiente un documento, pero realizadas las consultas con la escribana que trabaja con el grupo cooperativo, ésta corroboró que la documentación estaba entregada y el susto quedó atrás. Pasados pocos días del pequeño inconveniente, llegó la llamada por la cual fueron informados de su participación del sorteo de fin de año en el que se darán préstamos hasta para mil viviendas cooperativas en todo el país.

NUEVAS PREOCUPACIONES | El sábado en la tarde, la cooperativa recibió a los candidatos municipales y departamentales que quisieran hacerse presentes en una Asamblea realizada por la cooperativa en el salón del SIAV para presentarles las nuevas necesidades que tendrán. Es que ahora, que ya está claro el objetivo del mes de diciembre, surge otra preocupación y es la llegada al terreno en que van a construir -en el barrio Progreso-, del caño madre del saneamiento.

Comentó Roxana García que si ellos resultan favorecidos en el sorteo de diciembre, en seis meses tendrían disponible la primera partida de dinero, pero si no tienen el caño madre y si no les llega el agua al terreno, no pueden comenzar con la obra.

En el mes de agosto del año pasado, en la sede de la policlínica del barrio Progreso, se firmó un acuerdo entre la Intendencia y OSE para realizar la obra de saneamiento en la zona “nueva” del barrio, donde está ubicado el terreno de la cooperativa, pero hasta el momento OSE no ha efectivizado el llamado a licitación para tal fin, por lo cual los cooperativistas están preocupados.

De todas estas preocupaciones es sobre lo que los cooperativistas querían hablar con los candidatos departamentales, que concurrieron en buen número al encuentro sabatino.

Vale mencionar además, que el proyecto de construcción presentado por la cooperativa es mediante el sistema de paneles forsa y que está previsto un plan de trabajo de dos años. Ya es claro que necesitarán contratar personal externo para colaborar con la tarea de construcción.

Los cooperativistas libertenses esperan poder ser favorecidos en el sorteo este año, ya que si no deberían esperar hasta fines de 2021, porque en principio el actual gobierno dejaría de hacer sorteos semestrales como ocurría hasta ahora. Como está establecido legalmente, si pasados tres sorteos una cooperativa no ha sido favorecida, en el cuarto automáticamente se les adjudica el préstamo, aunque los integrantes de COVIUNILIBER esperan no tener que esperar tanto.

Hay que recordar también que en el terreno en que construirá COVIUNILIBER, hay otro espacio destinado para la cooperativa Mano a Mano, que por el momento no ha logrado todos los pasos previos a la participación en un sorteo.

Por Javier Perdomo.