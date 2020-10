Cooperativa de viviendas»Mano a Mano» tiene ahora terreno pero por ahora no podrá participar de sorteos del MVOT

En la sesión que se realizó en la noche del lunes 19, en la Junta Departamental de San José, se aprobó el expediente 371/2015, por el cual el deliberativo le da anuencia a la Intendencia de San José para enajenar en favor de la cooperativa de viviendas Mano a Mano de Libertad, el padrón 3864 del barrio Progreso, lindero al padrón ya adjudicado a COVI-UNI-LIBER. Pese a la buena nueva, la cooperativa no está en condiciones de presentarse a sorteos y aún se espera que se cumpla con el compromiso de extender el saneamiento a esos padrones.

No había razones para esperar una respuesta negativa del pleno de la Junta Departamental, ya que el informe llegaba con el respaldo de todos los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Asuntos Financieros, conformada por ediles nacionalistas y frenteamplistas.

Entre los considerandos de la resolución se establece que “de acuerdo al sorteo realizado en el año 2014, la cooperativa fue adjudicataria de la fracción 2 del padrón 3295 de la localidad catastral Libertad, actual padrón 3864” y que “la cooperativa Mano a Mano se ha presentado nuevamente a realizar las gestiones ante la Agencia Nacional de Vivienda (ANV)”, es que esa “asesora comparte la solicitud enviada por el Ejecutivo Departamental, teniendo en cuenta que se trata de familias de escasos recursos y es la única posibilidad de acceder a una vivienda propia y digna”.

Por lo tanto se aconseja “al Plenario del Cuerpo conceder a la Intendencia Departamental la anuencia correspondiente, a los efectos de que se proceda a enajenar a la cooperativa, el padrón 3864 de la localidad catastral Libertad, con un área de una hectárea, 2754 metros cuadrados, por 4.155 unidades reajustables (5.252.958,75 pesos, según la cotización de agosto), tal como lo solicita en el oficio N° 3369/2020”.

Según lo comentado por la dirigente departamental de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda de Ayuda Mutua (FUCVAM), Silvana Díaz, el trámite que se cumplía en la noche del lunes, es el mismo que cursó la cooperativa de vivienda sindical COVI-UNI-LIBER y que si bien ya está en condiciones de participar del sorteo de diciembre de la ANV, corre peligro de no poder hacerlo por la falta de concreción de las obras de extensión del saneamiento hacia ese lugar de la ciudad.

La referente de FUCVAM en el departamento, dijo que igualmente “Mano a Mano” aún no está en condiciones de presentarse en los sorteos para cooperativas que realiza el MVOT.

SIN NOTICIAS | Como se recordará, el pasado 7 de setiembre, se supo que la cooperativa de vivienda sindical había logrado completar los trámites para poder participar del sorteo del mes de diciembre, pero la lentitud del proceso de concreción de la extensión del saneamiento pone en duda lo que ocurrirá en caso en que sean sorteados y no haya novedades sobre el tema.

Según lo comentado por Roxana García, presidenta de COVI-UNI-LIBER, hasta el momento no han recibido novedades oficiales sobre las obras de saneamiento y el grupo cooperativo ahora espera a lo que ocurra en diciembre para movilizarse. Dijo García que no presionarán hasta no saber el resultado del sorteo, pero si llegan a salir sorteados se movilizarán exigiendo que se cumpla el compromiso que asumieran en agosto de 2019 OSE y la Intendencia para hacer llegar ese servicio a los predios en que se construirán las dos cooperativas.

Consultado el saliente alcalde de Libertad Sergio Valverde (y futuro coordinador de la OPP en materia de municipios), respecto a novedades sobre la licitación dijo que en las últimas semanas no ha consultado, pero que en virtud de las novedades para “Mano a Mano”, seguirá insistiendo.