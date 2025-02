Contrarios al Neptuno desistieron de seguir con el recurso de medida cautelar; preparan nueva demanda

El pasado viernes, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida y el colectivo “Los Tucu-Tucu” de Rafael Perazza presentaron un escrito ante el Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 8º Turno, en el cual desisten del proceso de medidas cautelares que habían abierto contra el proyecto Neptuno, para proceder en los próximos días a impulsar una nueva demanda que tendrá como objetivo impedir el inicio de las obras.

Como se recordará, la medida cautelar planteada, fue aceptada por el juez de noveno turno Alejandro Recarey, pero su decisión fue apelada por OSE y el Ministerio de Medio Ambiente. El Tribunal de Apelaciones anuló todas las actuaciones de Recarey y pasó el caso al turno anterior, que es ante el que los colectivos presentaron ahora su desestimiento.

El escrito presentado por la Clínica de Litigio Estratégico de la UDELAR que encabeza Juan Ceretta, al que tuvo acceso La Semana, fue en representación de Nelson Altieri, Carmen Sosa, Nancy Noemí Espasandín, Anahit Aharonian de la “Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida”, y María Virginia González, Rogelio Díaz y Silvana Fernández de Los Tucu Tucu.

En el documento de nueve páginas, Ceretta realiza un raconto de las acciones que llevaron a desistir. En los primeros párrafos, al hacer referencia a la decisión que había tomado Recarey dice: “al hacer lugar a la medida cautelar de no innovar solicitada, la Justicia había otorgado por primera vez la oportunidad de escuchar a las organizaciones sociales y a la comunidad científica nacional, promoviendo así el respeto por los principios del Acuerdo Regional de Escazú, aprobado por la Ley Nro. 19.773, en cuanto al acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. No obstante, lamentablemente, dicha oportunidad ya no será posible dentro del marco del presente proceso, ya que en la etapa procesal en la que nos encontramos no es posible la modificación de la demanda”.

CUESTIONAMIENTOS | Luego cuestiona la decisión del Tribunal de Apelaciones: “a semanas de la transición de gobierno, como fichas de un dominó que se derrumban una detrás de otra sin que pueda hacerse nada para evitarlo, la ciudadanía vio acaecer la imparable sucesión de acontecimientos de estos últimos meses que llevaron a este desalentador final: la firma del contrato del Proyecto Neptuno-Arazatí”, dice el escrito.

“Algunos errores -continúa el documento-, tuvieron nombre y apellido, otros se deben a problemáticas de un sistema pensado para el mantenimiento del status quo y al beneficio de los poderosos. Lo cierto es que todos aportaron su grano de arena -o varios- para arribar al presente resultado: la firma del contrato, la autorización ambiental previa y el consecuente agotamiento de la pretensión de este proceso en los términos planteados inicialmente”.

El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Cuarto Turno, al declarar “la nulidad absoluta de las actuaciones procesales por cuestiones formales vinculadas a la supuesta indefensión del Consorcio ‘Aguas de Montevideo’ y a la recusación pendiente del juez interviniente, dejó al proceso en una situación de indefinición respecto de las cuestiones de fondo, abriendo, en efecto, la posibilidad para que OSE firmara el contrato con el Consorcio ‘Aguas de Montevideo’”.

“Esta decisión, si bien ajustada a las normas procesales que esta parte no pretende desconocer, aunque con ciertas reservas en cuanto a su interpretación, tuvo como consecuencia la prolongación innecesaria del litigio, permitiendo que, mientras tanto, se llevaran a cabo los actos cuya impugnación constituía el objeto principal del proceso”, añade el escrito.

La firma del contrato entre OSE y el Consorcio Aguas de Montevideo, así como la autorización ambiental previa otorgada por el MA, “generaron un escenario en el cual las pretensiones no son posibles. No obstante, esta situación no debe interpretarse como una renuncia de esta parte a la pretensión sustancial que motivó su promoción”, explica el documento.

“Nos encontramos en un momento desalentador. Por un lado, el inicio de las obras de un proyecto que ha sido objeto de advertencias constantes por parte de científicos, académicos y expertos, quienes han alertado sobre los daños ambientales irreparables que causará. La construcción tendrá un impacto negativo en el equilibrio del ecosistema local, afectando tanto a la vegetación como a las especies animales que habitan en la zona. Una afectación que podría provocar un efecto en cadena, repercutiendo en otros ecosistemas y biomas de la región, esenciales para mantener el equilibrio natural y garantizar la biodiversidad de toda la zona”, dice Ceretta.

Prosigue haciendo alusión a los altos índices de salinidad y otras consecuencias y riesgos posibles, “de los que esta parte presentó numerosas pruebas, no dándosele de parte de los entes estatales la necesaria y suficiente entidad para actuar con la celeridad requerida a la situación”.

UNIDAD | “A pesar de este desmoralizador final -dice luego-, no podemos perder de vista un aspecto fundamental: la unidad de la ciudadanía. La movilización de académicos, activistas y ciudadanos comprometidos, aunque no haya conducido al resultado deseado en el marco del presente proceso, sigue siendo un testimonio invaluable de la importancia de la participación social”.

Más adelante dice Ceretta que “debemos construir sistemas más accesibles, más ágiles, más democráticos, en resumen: más justos; pero de una justicia real, tangible, que orbite alrededor de su fin último: la protección de los derechos sustanciales de sus habitantes”. Culmina citando a Artigas, cuando el 30 de noviembre de 1818 al cabildo de Santa Fe le dijo “el brillo del poder se eclipsa por el brillo de la justicia”.

Por Javier Perdomo.