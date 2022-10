Conformidad en Rafael Perazza con expresiones del Vicepresidente del BROU

La atención con el sistema microbanca en la sucursal del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), de Rafael Perazza parece tener el tiempo contado, según se puede deducir de lo manejado por el vicepresidente de la institución bancaria Alejandro Lafluf durante su visita a la localidad, que tuvo lugar el pasado miércoles 19 de octubre, ocasión en que se reunió con más de 50 molestos y preocupados vecinos en el salón parroquial.

La visita del jerarca de la institución bancaria del Estado era esperada por los comerciantes y los productores de la zona, debido a las limitaciones que los vecinos entienden que tienen en el servicio del banco. En las charlas previas, fueron muchos los ejemplos de dificultades que se manejaban entre los presentes, que esperaban a Lafluf para las 19 horas.

El Vicepresidente del BROU era esperado con un documento -que en el salón parroquial leyó la productora rural Rossana Bentancur-, en el que detallaban los problemas que los vecinos encuentran en el funcionamiento de la sucursal bancaria, designada con el número 73 en el nomenclátor del banco, según se dijo en la sesión del miércoles.

La reunión la había abierto Amanda Sande, presidenta del Centro Comercial, quien dio la bienvenida a Lafluf y luego le pasó la palabra al senador Carlos Daniel Camy, que había servido de nexo para que Lafluf estuviera presente en Rafael Perazza. El Senador recordó ante los presentes que en el período pasado, cuando se había concretado, en San José, el pasaje a microbanca en Perazza y Rodríguez ya se había opuesto a la iniciativa del gobierno frenteamplista.

NO HABRÁ CIERRE | Luego, tomó la palabra el propio Lafluf, quien hizo un discurso inicial en el que trasladó lo esencial que había mencionado a los medios presentes y que de alguna forma reconocía lo que los vecinos le estaban diciendo. Dijo el jerarca que “estamos recorriendo todo el país, porque entendemos que tenemos que estar cerca de la gente, de los problemas, escuchando las inquietudes que nos presentan”.

“La línea de este Directorio es tener presencia territorial en todo el país. No se van a cerrar sucursales, se van a mantener todas, pero además, estamos poniendo cajeros; la idea es seguir teniendo presencia territorial porque el BROU es el banco país y esa presencia es muy importante y no va a contramano con la estrategia digital, que es muy importante para nosotros. Las dos vías tienen que marchar juntas y en ese esfuerzo estamos”, dijo el Vicepresidente del Banco República.

Para fundamentar sus dichos respecto a la presencia territorial, Lafluf dijo que en el departamento de San José, “cuando finalmente se construya el Centro Cívico, está planteada la posibilidad de poner una microbanca en Ciudad del Plata”.

Pero yendo en concreto a Rafael Perazza, que era el tema por el que había sido convocado, dijo Lafluf que “tenemos la sucursal abierta tres días a la semana y tenemos tres funcionarios que deben viajar desde San José y tendríamos que intentar rever ese tema, porque nosotros también hemos tenido una realidad estructural en el banco, que tiene que ver con la jubilación de una parte importantísima de la plantilla. Ahora se está haciendo un nuevo concurso para incorporar personal y después seguramente haya otro”.

“Hemos tenido un gran desfasaje. Tenemos que buscar el equilibrio entre las posibilidades de recursos humanos del banco, con esta realidad de que se nos va mucha gente, se nos están jubilando los trabajadores”, dijo Laflul.

El jerarca del BROU dijo que en paralelo a esta situación interna, “también hay una línea institucional muy clara de tener una presencia plena”. Lafluf puso como ejemplo la situación de la localidad de Valentines, en el departamento de Treinta y Tres. “Allí había una sucursal que funcionaba algunos días, como acá, y ahora eso se pasó a toda la semana”, mencionó el jerarca.

EN REVISIÓN | Consultado si se podría dar la misma situación, Lafluf no se quiso aventurar a dar una respuesta definitiva. “Yo formo parte de un Directorio y lo primero que voy a hacer es llevar el reclamo a Montevideo, para el Directorio, para que esto se trate”, pero agregó que como la idea del Directorio “es tener una presencia territorial plena, seguramente se irá viendo caso a caso, viendo cada una de las realidades, los distintos reclamos y a partir de ahí, se irá evaluando las posibilidades del banco con esta línea directriz”.

Respecto a los reclamos de los vecinos, dijo Lafluf que “hay una postura bien clara de la necesidad de ir en el sentido de abrir toda la semana, pero a mí lo que me corresponde es escuchar, trasladar de inmediato lo dialogado acá al Directorio y solicitar que el tema sea revisado”.

Insistió luego el jerarca que el Directorio no tiene “intención de reducir la plantilla del banco, al contrario, por eso están los concursos que tienden a compensar un tema que es distinto, que es la jubilación de la gente que se nos va, pero no queremos reducir personal en las sucursales. No es esa la intención, el BROU tiene 130 sucursales en todo el Uruguay y nuestros cálculos tienen que ver con un rol diferente a ese, que hace a la esencia del banco, que es estar en todo el territorio nacional”.

Vale mencionar que durante la charla con los vecinos presentes, el vicepresidente Lafluf se comprometió a brindar una rápida respuesta a los planteos que le realizaron los concurrentes al encuentro, que firmaron la carta para que Lafluf se la llevara y la presentara en el Directorio del banco.

CONFORMIDAD | La presidenta del Centro Comercial Amanda Sande, valoró muy positivamente el encuentro con Alejandro Lafluf. “Nosotros como organización cumplimos con el objetivo de ser nexo y logramos que la gente pudiera expresar sus preocupaciones al Director”, dijo y mencionó que luego de la reunión los comentarios de muchos de los presentes con los que dialogó eran de conformidad.

“Ahora hay que esperar que la devolución que tengan sea rápida”, dijo la Presidente del Centro Comercial e Industrial de Libertad.

Por Javier Perdomo.