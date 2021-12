Conforman comisión para transformar al arboreto del doctor García en nuevo espacio público para Libertad

El pasado jueves 9 de diciembre quedó conformada una comisión que trabajará en el desarrollo de un proyecto en el arboreto donado por el doctor Augusto García que promueva la conservación de las especies nativas que el médico retirado fue plantando en sus terrenos ubicados en el límite norte de la ciudad, sobre calle Rivera.

El encuentro que dio el puntapié inicial a esta comisión tuvo lugar en Casa de la Cultura y de él participaron integrantes del Concejo Municipal –incluido el alcalde Matías Santos, los concejales Diego Romero y Luis Dearmas y el suplente Raúl Piaggio-, el director de la División Higiene y Salud Ambiental de la Intendencia Carlos Rodríguez, representantes de Ordenamiento de la ISJ, el doctor García, su esposa y Daniel, el casero del arboreto, el vecino del lugar Julio Ancheta, una representación del Colegio San José, Leonardo Hernández como representante del comercio libertense y Paola Magnano, quien como interesada en la flora autóctona desde su proyecto privado Santa Isabel -ubicado en las afueras de Libertad-, pretende volcar su experiencia en desarrollar ese lugar que catalogó como “increíble”.

Durante la reunión, el doctor Augusto García dijo que llegó a tener en su arboreto un total de 88 especies diferentes de árboles nativos, pero que algunas han sido robadas y otras han sido dañadas, por lo que hoy quedan 82. Esto le llevó a pedir a las autoridades presentes que estudien la posibilidad de cuanto antes cercar el lugar para evitar esas situaciones. Después se analizaron distintas estrategias de trabajo, se analizó qué cosas no se quieren para el lugar y se definieron los primeros pasos a dar para transformar el lugar en un espacio público visitable.

Tras la reunión, Paola Magnano explicó a La Semana cómo se dio el proceso para reunir a este grupo de personas en pos de este proyecto comunitario. “Mirando el cantero de la avenida de Libertad, hay árboles de especies nativas plantados, pero están sin señalizar, sin identificar, por eso la gente no se percata del valor cultural y educativo que tienen esos árboles plantados allí”, comentó Paola Magnano.

SORPRENDIDA | A partir de eso Magnano toma contacto con las autoridades de la Intendencia para plantear ideas para esos árboles y ahí fue que “Carlos Rodríguez (el Director de la ISJ), me dijo que estaba este terreno en el fondo de Libertad, que lo había cedido el doctor García a la Intendencia. No tenía idea que eso existía y la verdad que cuando vi me resultó increíble el lugar”.

“Luego con el ingeniero Diego Barboza, que trabaja en Ordenamiento de la Intendencia e integra el grupo San José +Verde (de San José de Mayo), hablamos con el doctor García, quien estaba sumamente emocionado porque se le pueda dar el sentido que él quiso a ese lugar que quedó como olvidado”, dijo la especialista, quien luego comentó que el doctor García “tiene identificadas todas las especies que plantó en su arboreto, incluso tiene marcados en un mapa los lugares en que están plantadas cada una, me parece impresionante lo que hizo”.

En opinión de la empresaria turística “ese lugar debe tener la visibilidad que se merece, debe tener un impacto educativo, ambiental y cultural, porque tiene todo el potencial para eso” y es por ello que participó de allí en más de distintas conversaciones. “Fuimos, vinimos, hablamos con unos, hablamos con otros. Hicimos una reunión por Zoom y así fue que se concretó la reunión que realizamos el jueves”, contó.

BALANCE | Sobre el resultado de ese encuentro en sí, dijo que le pareció “muy interesante” por “la diversidad de gente que había, figuras de distintos partidos políticos por un lado, de la Intendencia, del Municipio, vecinos, instituciones de estudio. Me parece que todo fluyó, todos están en la misma línea, a pesar de venir de diferentes áreas como el comercio o la enseñanza”. De todas formas Magnano no da por cerrado el grupo y dice que además de que se pueda sumar cualquier interesado, la idea es seguir invitando a más gente y más instituciones.

“Hay mucha gente de diferentes lugares que puede colaborar con este proyecto, ya sea con dinero, con la donación de árboles o de horas de trabajo. Participar en esta idea es sentir que es un aporte a la comunidad pero que tiene un retorno, ya sea en beneficio de la comunidad, como en beneficio de cada ciudadano, de la educación y hasta desde el punto de vista turístico puede ser un aporte para la comunidad. Cada uno aportará desde el lugar que pueda”, dijo una entusiasmada Magnano, que añadió luego que “es algo que tiene muchas aristas y que da para mucho, a pesar que no todo el mundo lo visualice en este momento”.

En relación a lo resuelto en esta primera reunión, informó Paola Magnano que “quedó en conformarse una especie de comisión para ir haciendo todo el seguimiento, hacer que la rueda gire y se concreten las cosas. En primer término queremos concretar el cercado del lugar para evitar que roben o rompan las especies plantadas; el segundo objetivo será trabajar en la señalización de cada una las especies que hay en el arboreto”.

“Después todo irá fluyendo”, dice Paola Magnano, que entiende que su papel en el lugar puede ser “hacer algún tipo de taller para informar y educar en el tema. Son cosas que se irán dando y viendo con el tiempo”.

CON SENTIDO | “Mi aporte es apoyar desde mi lugar para que las cosas se hagan porque es beneficioso para toda la comunidad. Lo mío tiene una pata de responsabilidad social y además hace tiempo que vengo trabajando con estos temas”, mencionó y de inmediato agregó que el proyecto del arboreto es “como llevar un pedacito de monte adentro de la propia ciudad”.

Para la especialista en flora nativa el objetivo es darle “sentido a algo que no sé si la gente de Libertad lo ve con la importancia que tiene, pero todos son procesos que se van a ir dando”.

Aclaró especialmente Magnano que ella no es la impulsora del proyecto ni quiere estar al frente de nada, sólo pretende que ese lugar se desarrolle porque entiende que si eso ocurre, nos beneficiamos todos.

En las próximas semanas o meses, se verá el impulso que toma este grupo de trabajo en pos de generar un nuevo espacio público arbolado en Libertad, una vieja deuda de toda la comunidad, no sólo de las autoridades.

Por Javier Perdomo.