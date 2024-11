Concejo Municipal negoció nuevos aportes de la Intendencia para continuar con obras

El alcalde Matías Santos, acompañado por José González, en representación del concejal frenteamplista Luis “Títer” De Armas, concurrieron a San José a mantener un encuentro con la intendente Ana María Bentaberri para realizarle algunos planteos referidos al presupuesto para el año 2025 del Municipio de Libertad.

Antes de comenzar a hablar del resultado de esa reunión, es preciso explicar cómo es el presupuesto de obras de los municipios, que se llama Plan Operativo Anual (POA), que a su vez implica la firma de un Compromiso de Gestión con la Intendencia. Ese presupuesto está dividido en literales, A, B, C y D. Los dos primeros son los más cuantiosos en fondos y es aporte directo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), de la Presidencia de la República. Los literales C y D, bastante menos cuantiosos, son los aportes que realiza directamente la Intendencia y de ellos versó el encuentro mantenido con la Intendente, que estaba acompañada por el director de Hacienda Miguel Olagüe y el de Obras Gustavo Bares.

Según lo contado por el alcalde Matías Santos “fuimos a plantearle que si además de los dineros de los literales C y el D podían darnos algo más por fuera para realizar cordones-cuneta porque nos están haciendo falta en distintos puntos de la ciudad”. Santos dijo que la respuesta al planteo realizado fue positiva.

“Le dijimos que precisamos 2500 metros lineales para Continuación 18 de Julio, para Continuación 25 de Agosto, Continuación Artigas hasta el Arboreto, Ciganda, calle que da a la entrada por detrás a Juventud, también la calle Washington -entre Edison y Pasteur-, en el barrio María Julia”, contó el Alcalde.

Recordó que con los fondos del Compromiso de Gestión (literales C y D), ya se había acordado hacer senda peatonal. “La intención es ampliar la licitación de sendas, pero como esta vez queremos hacer unos metros más, porque queremos hacer todo Colón hasta Clauzolles, son más metros que los que hicimos en Lavalleja, por lo cual no nos da con la ampliación de la licitación, por eso le pedimos que el 100% de los literales C y D fuera para veredas”, contó Matías Santos.

Vale mencionar que estos planteos se realizaron con el acuerdo de los dos partidos representados en el Municipio, que ya tienen acordado el POA para 2025. El dinero que recibirá Libertad en 2025 será 19 millones de pesos y se invertirá en continuar con las sendas peatonales, veredas, pavimentación, cordón-cuneta, algo de caminería rural y la reiteración de los Fondos de Iniciativas Barriales (ver nota aparte). También se destinará algo de ese dinero para intervenciones en espacios públicos, que se definirán en el año. Hay que recordar que en 2025 hay elecciones departamentales y municipales, por lo que las nuevas autoridades que surjan de ellas, trabajarán con el presupuesto de este año, mientras elaboran el de 2026.

Vale mencionar además que según lo comentado por el alcalde Matías Santos, “también le planteamos algunas otras preocupaciones menores, como unas luces que vienen demoradas y le preguntamos cuándo van a poner el aplacapolvo en Kiyú, porque la gente se lo está preguntando también”.

Según Santos “debería ser en un tiempo no muy lejano porque nosotros ya tenemos las calles preparadas, si se demora mucho, las calles empiezan a tener ‘serruchitos’ y cuando le aplicás el aplacapolvo, ya es tarde. Tiene que ser enseguida para que la calle agarre. Si nosotros (personal del Municipio), nos venimos y ellos (la Intendencia), lo aplican dentro de un mes, hay que ir de vuelta”.

Imagen de archivo, alcalde Matías Santos.

Por Javier Perdomo.