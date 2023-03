Con apoyo del Municipio, Primaria inicia curso de apicultura en el gimnasio San Isidro

El pasado miércoles, en la sede del Municipio de Libertad, se anunció el inicio de un curso gratuito de apicultura que estará realizándose en las instalaciones del Gimnasio San Isidro, en el marco de un acuerdo con la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos (DEJA), de Educación Primaria, que el año pasado posibilitara la realización de los talleres de ajedrez en el centro deportivo.

La presentación del curso, se realizó en una conferencia de prensa en la que estaban presentes el alcalde Matías Santos, el presidente de la comisión del gimnasio Jorge Sellanes, la directora departamental de la DEJA Nancy Zunino y el docente Carlos Villalba.

Según mencionó el alcalde Matías Santos, la intención desde el principio fue “brindar una oportunidad a las familias de pequeños productores, algunos de los cuales están teniendo déficit en su rentabilidad y pensamos que era una buena forma de hacer un aporte, generar un curso que les permitiera a los jóvenes hacer otra actividad dentro del establecimiento para que no tengan que salir a buscar una fuente laboral fuera de su predio”.

A su vez Jorge Sellanes mencionó que la comisión del Gimnasio San Isidro entiende que allí no solo “debe haber deporte, somos parte de la sociedad y queremos brindar a la sociedad todo aquello que entendamos y consideremos que es necesario. Ya lo hicimos con el ajedrez, que este año no podrá hacerse, pero que el año próximo queremos volver a contar con él”.

Respecto a las razones por las que no habrá curso de ajedrez este año, dijo Sellanes que hay “alguna dificultad con los docentes y estamos buscando. El docente del año pasado venía de Montevideo y este año estaba complicado, por eso aprovechamos para poder generar las horas para este curso”.

Aclaró Sellanes que quieren “seguir contando con ajedrez el año que viene porque tenemos todo armado para que así suceda” y anunció que “este año queremos sumar otras cosas, entre ellas yoga, porque queremos que el adulto mayor tenga lugar donde integrarse, donde ir y un motivo para socializar”.

INTEGRACIÓN | Por su parte Nancy Zunino, directora departamental de DEJA, dijo que “estos espacios que se generan –en concreto el curso de apicultura-, son favorecedores para la gente que no puede tener otras posibilidades. Lo que se intenta en esta educación que se les brinda a los jóvenes y adultos es integrarlos a la sociedad, que puedan tener mayor autoestima”.

Zunino recordó que no es la única actividad que tiene su Dirección en Libertad. “También tenemos en la escuela 49 un espacio donde hay un docente que prepara a los mayores de 14 años que, por alguna razón, han desertado de Primaria, se los prepara para dar una prueba y al salvarla pueden seguir en Secundaria. En el comedor además, hay un taller de gastronomía que como el de apicultura, brinda herramientas para que las personas más vulnerables salgan adelante, generando su propio emprendimiento”, contó Zunino.

El curso, que estaría empezando este viernes 25 de marzo, dura todo el año lectivo y es para mayores de 14 años, sin límite de edad e inclusivos. La inscripción se realiza directamente en la sede del Municipio de Libertad con cédula de identidad. Las clases serán los días lunes y viernes, dos horas diarias.

Comentó Zunino que si alguien quiere incorporarse al curso, ya habiendo empezado, lo puede hacer. A su vez agradeció al Municipio y al San Isidro, los espacios otorgados para poder realizar los cursos en Libertad.

DETALLES DEL CURSO | A su vez el docente Carlos Villalba, un productor apícola con 46 años de experiencia, contó que el curso que hará en Libertad será teórico y práctico. “La actividad de las abejas es estacional; primavera, verano, otoño, en invierno hibernan -no quiere decir que los productores no trabajemos en ese tiempo-, y después arrancamos, primavera, verano, otoño. Nosotros estaríamos arrancando en otoño y terminamos en verano, es decir que agarraríamos las dos puntas del proceso”.

Comentó el docente que la parte práctica del curso se realiza con no demasiado material y dijo su idea no es que “se enganchen con lo que van a ganar, sino que se enganchen con el curso, con la abeja”. Insistió en que “el curso no exige nada, solo ponerle ganas” y aclaró que “los costos no son una limitante para poder participar de ellos.

Por Javier Perdomo.