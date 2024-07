Comienzan los festejos por el 50 aniversario de denominación como pueblo de Puntas de Valdez

Con la realización de una correcaminata el próximo sábado 10 de agosto, comienzan los eventos de festejo de los 50 años de denominación y categorización como pueblo de la localidad de Puntas de Valdez, hecho que ocurrió por Decreto el 14 de noviembre de 1974. Si bien la agenda está en ajuste permanente, se puede ir anunciando algunas de las actividades que habrá hasta el 14 de noviembre de este 2024, día en que se prepara una actividad especial.

La correcaminata del 10 de agosto, es realizada por el grupo Jaguares y además de acompañar la celebración de los 50 años de denominación y categorización, también pretenden los organizadores celebrar el Día de la Niñez. La idea es recorrer el pueblo. Los participantes pueden hacerlo en 3 o en 7 kilómetros y las inscripciones tienen un costo de 100 pesos para menores de 12 años y 200 para mayores de esa edad. Los interesados pueden inscribirse por los teléfonos 099 528506 y 092 754405. Todo lo recaudado se volcará a instituciones de la zona.

Omar Díaz, uno de los referentes de todas las actividades que se realizan en la localidad, dijo a La Semana que “la idea es armar un cronograma de festejos que no sea solo la Semana de Puntas de Valdez, sino que ocupe cierto tiempo con varios eventos y el primero es la correcaminata, que es organizada por el grupo Jaguares. Ellos tienen experiencia en realizar correcaminatas y habían propuesto eso como parte de las actividades a realizar”. Díaz dijo que la correcaminata será “el puntapié inicial de los festejos”.

La siguiente actividad ya definida es el sábado 14 de setiembre, día en que habrá un encuentro de coros. “Estamos confirmando aún la grilla, pero seguros tenemos al Coro Libertad, un taller de canto de la zona y el Coro Juvenil de Ecilda Paullier; estamos confirmando alguno más”, comentó Omar Díaz.

En cuanto a La Semana de Puntas de Valdez, “está confirmada para realizarse entre el 7 y el 13 de octubre”, dijo Díaz, que se adelantó un mes porque están las elecciones nacionales y el posible ballotage de por medio y a nivel departamental quieren priorizar la Fiesta del Mate, por eso la corrimos para octubre”.

Mencionó luego que “la programación de la semana va a ser la misma de siempre, con algún acontecimiento especial. Los primeros días van a estar dedicados a demostraciones deportivas -newcom, tejo, voiley, fútbol femenino-, y van a haber algunas charlas, una en particular sobre salud mental que brindará un especialista. Después, las competencias de escenario van a ser del jueves al sábado y el domingo es el clásico día gaucho de club Independiente”.

EL DÍA | “En la fecha del 14 de noviembre, que es la fecha del decreto que categorizó a Puntas de Valdez, van a haber otro tipo de eventos”, informó Díaz, quien comentó que se están proceso de definición de los detalles.

Comentó a su vez que “también hay otra fecha que está a confirmarse que es la presentación de un libro que estamos haciendo con la profesora Cristina Méndez, que es sobre un grupo de mujeres que han tenido que ver con el desarrollo del pueblo de Puntas de Valdez”. Dijo Díaz, que pretenden que la presentación sea antes del 14 de noviembre, pero eso dependerá de los tiempos editoriales.

El vecino no descartó que se realicen otras actividades aún no agendadas, antes o después de la fecha del 14 de noviembre. “Todavía la fecha no ha levantado efervescencia en la localidad”, dijo Díaz que agregó que esto ocurra en la medida en que se desarrollen las actividades previstas.

La Semana de Puntas de Valdez será en octubre, en lugar de noviembre (archivo).

Por Javier Perdomo.