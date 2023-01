Comenzó movida para pedir trato metropolitano en peaje para vecinos de Libertad

Un grupo de mujeres usuarias a diario del peaje de la “Barra del Río Santa Lucía”, diseñaron una carta y comenzaron a reunir firmas para presentarla ante el ministro de Transporte y Obras Públicas José Luis Falero y al Directorio de la Corporación Vial del Uruguay, solicitando tratamiento metropolitano a quienes viajan a diario a Montevideo por razones laborales, rebajando de esta forma el costo del peaje, que significa un importante presupuesto mensual para sus familias. Entienden que esa rebaja debería verse reflejada también para los usuarios de ómnibus.

La carta comenzó a circular el pasado viernes y en ella se dice que se dirigen a las autoridades nombradas con el objetivo de “solicitar la consideración de la tarifa que se abona cada vez que pasamos por el peaje ubicado sobre el puente del río Santa Lucía”.

“En el año 2016 -prosigue la carta-, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas incluyó a Libertad dentro del régimen de transporte del Área Metropolitana. Por tal razón se incorporó al trayecto Libertad-Montevideo la empresa C.O.M.E., que ofrece un servicio más económico, aunque los vecinos que viajan diariamente a Montevideo por razones laborales notaron cambios en la calidad del transporte. A su vez las compañías tradicionales siguieron operando en el mercado, pero con un precio superior”.

La misiva añade que “no están claros los beneficios de ser parte de la zona metropolitana puesto que quienes viajamos en vehículo a trabajar estamos pagando el mismo precio por el concepto de peaje que pagan quienes vienen de departamentos lejanos dos veces al año. Esta situación no se corresponde con la antedicha declaración de zona metropolitana, ni tampoco con la realidad, puesto que es sabido que Libertad en los últimos años ha adquirido una característica y es la de ser ciudad dormitorio”.

Agrega la carta que según la documentación de la Corporación Vial del Uruguay (empresa pública de derecho privado), “en el documento que regula la exoneración o bonificación del peaje en Santa Lucía se establece para persona jurídicas, físicas, trabajadores independientes y dependientes una bonificación del 60% a todos aquellos que acrediten su domicilio a 20 kilómetros del puesto del peaje. Esto significa que una persona o empresa con domicilio fijo en el kilómetro 43 de la Ruta 1 abona el 40% del costo del pasaje y quien vive sólo 11 kilómetros más adelante paga el 100 % del costo (122,5 pesos pagando con telepeaje y 160 pagando en efectivo), aun perteneciendo a la zona metropolitana”.

Estas razones son las que les llevan a pedir que “se considere una rebaja o descuento significativo en el presupuesto del trabajador o empresario que se traslada en auto, camión o camioneta a Montevideo desde la ciudad de Libertad”. Culmina diciendo la carta que esperan “una pronta respuesta a un asunto prioritario para los abajo firmantes”.

CIRCUNSTANCIAS | Según una de las promotoras de la movida, que prefirió mantener su nombre en el anonimato, les sorprendió la repercusión que tuvo la carta. En el primer día, fueron muchas las firmas que reunieron.

A la hora de comentar cómo surgió la iniciativa, la persona que dialogó con este medio explicó que “lo venimos hablando con gente con la cual viajamos todos los días, que usamos ese peaje a diario: hace ya varios años que dijimos que teníamos que hacer alguna movida para ver si podemos gestionar alguna rebaja y se concretó ahora”. Mediante un grupo de WhatsApp fue madurando la idea.

“Nos pareció que teníamos argumentos como para pedir algo así y entendimos que no hay peor gestión que la que no se hace. Somos todas mujeres que viajamos a Montevideo, algunas todos los días, otras no tanto y el peaje significa “un presupuesto importante para todas nosotras pasar por ahí”.

Consultada sobre si su pedido contempla a quienes viajan también todos los días, pero en ómnibus, dijo la integrante de este grupo de mujeres que debería “repercutir en las empresas de ómnibus; si la gestión se logra, los transportistas van a ahorrar dinero y eso va a tener que influir en el precio del boleto”. La entrevistada reconoció que es algo que ellas no pueden saberlo, ya que “lo hicimos siendo usuarios de autos”.

“Somos muchos los que a diario viajamos en auto, camioneta o camión, pasando por ese peaje. El que vive en el kilómetro 43 paga un 40% nada más y de ahí saltamos al 100%. Se nos ocurre que puede ser gradual, no vamos a pedir la exoneración total, pero sí pagar el 50, el 60% del valor, de verdad sería un impacto económico importante en nuestro presupuesto”, dijo la integrante del colectivo de mujeres.

La entrevistada dijo que quieren aprovechar la circunstancia de que el Ministro es de San José y que uno de sus principales asesores es de Libertad; “la oportunidad no es menor, porque mal que bien conocen cuál es la realidad, saben que hay mucha gente de Libertad que va y viene a Montevideo todos los días”, dijo.

La integrante del colectivo de mujeres que comenzaron a movilizarse por la rebaja del peaje, fue la encargada de dialogar el mismo viernes con Sergio Valverde, adjunto del ministro Falero, para comunicarle que estaba comenzando a circular la carta para firmar y para coordinar la forma de hacerla llegar al Ministerio.

Sergio Valverde dijo a La Semana el sábado que él no había visto aún la carta, pero que sabía de su existencia y que le indicó a la autora -la misma persona que habló con este medio-, cómo hacerla llegar al Ministerio.

A ESTUDIO | Consultado sobre su opinión sobre la iniciativa, prefirió no opinar hasta no leerla, pero dijo tener bien claro el peso que tiene para quienes viven en Libertad el costo del peaje (hoy él viaja a diario a Montevideo a trabajar). Recordó además que en su gestión como Alcalde, cuando debió hacer gestiones ante empresarios, costaba lograr convencerlos para que sus emprendimientos se instalaran en la zona, precisamente por el peaje.

Igualmente, dijo Valverde, son muchas las cosas a analizar antes de pensar en esa rebaja. Mencionó el Adjunto al Ministro que realizará un seguimiento especial al pedido del grupo de usuarias del peaje.

Foto tomada de la web.

Por Javier Perdomo.