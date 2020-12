Comando de Jefatura en cuarentena preventiva por positivo de la madre de la Subjefa

El Comando de Jefatura de Policía de San José quedó en cuarentena preventiva, tras dar positiva la madre de la subjefa Belen Camejo, según un comunicado que ella misma transmitió hace minutos al grupo de whatsapp del que participan buena parte de los periodistas del departamento.

En el mensaje que dio a conocer Camejo informa que el pasado domingo «concurrí a visitar a mi madre, la cual es una persona mayor que vive en el campo. Desde el día lunes hasta el miércoles me reintegré a mi tarea habitual de trabajo. Entre esos días, mi madre tuvo algunos síntomas, por lo que el servicio sanitario decidió hisoparla, habiéndola acompañado a ese procedimiento, no presentándome a trabajar desde ese momento».

Este viernes se conoció el resultado del hisopado y éste fue positivo para Covid-19, «por lo que el Comando de la Jefatura de Policía decidió que el Señor Jefe Orestes Leles, el Coordinador Ejecutivo Orlando Mazul, yo y las personas que habitualmente trabajamos juntos en Jefatura permanecieran en domicilio y que cada uno consultara a sus respectivos centros asistenciales, de lo cual a la mayoría les indicaron que no era necesario realizar la cuarentena, ni el hisopado, quedando por precaución en cuarentena en domicilio e hisopados solamente el Señor Jefe, el Coordinador Ejecutivo, yo y dos oficiales que son las personas con los que he tenido más contacto entre el día lunes y el miércoles, todos sin síntomas», informó Camejo.