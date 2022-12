Censo 2023: todos los detalles del relevamiento a realizarse entre abril y mayo del año próximo

Con la apertura de los llamados para contratar censistas, se abrió una nueva etapa del Censo 2023, que estará desarrollándose en los meses de abril y mayo del año próximo. La tarea le corresponde al Instituto Nacional de Estadística (INE), pero por la trascendencia y complejidad de la tarea a realizar se designan comisiones departamentales con representación de distintas reparticiones, para colaborar en la tarea.

En el caso del departamento de San José, la Comisión Departamental del Censo está integrada por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), el Ministerio de Defensa, la Jefatura de Policía, el Destacamento de Bomberos, el CECOED y la Intendencia. Wilson Ramírez, es el representante de la Intendencia de San José en la Comisión Departamental del Censo y él fue quien brindó detalles a La Semana de lo que será esta trascendente instancia que se realiza cada 10 años (por lo menos). El anterior fue en el año 2011.

Según lo explicado por el sociólogo Wilson Ramírez (con muchos años de experiencia en el periodismo en el departamento), la comisión que él integra “tiene como funciones la comunicación de las distintas etapas que tiene el censo y trabajar en conjunto con el supervisor territorial del censo en la parte logística”.

DOS ETAPAS | Respecto a las diferencias que tendrá este censo respecto al de 2011, contó Ramírez que tendrá dos meses de trabajo bien diferenciados, ya que en el mes de abril de 2023 se va a poder llenar el censo online. “Habrá un formulario en la página web del censo (censo2023.uy), donde todos los ciudadanos del país pueden autocensarse, es decir llenar el formulario que allí figurará. Esto va a facilitar mucho el trabajo de los censistas cuando en mayo salgan al territorio. En la medida en que haya más gente que complete el censo online, el trabajo en el territorio se va a facilitar muchísimo”, explicó el delegado de la Intendencia en la Comisión Departamental.

Continuó diciendo Ramírez que “cuando la persona llena el censo online, al culminar, el programa le va a dar un código de finalización, entonces cuando el censista llegue a la casa de esa persona, se le presenta ese código y éste lo corrobora, lo ingresa a su dispositivo y ya esa encuesta está hecha”.

Insistió Ramírez en que “la etapa de abril se considera clave, porque en la medida que mayor cantidad de población pueda hacer el censo online, se facilita mucho el trabajo en el territorio”.

El censo online “lo puede llenar cualquier persona, se puede pedir ayuda a alguien para hacerlo, por ejemplo, una persona mayor puede ser ayudada por un hijo o hija si no maneja las herramientas informáticas. A su vez, en algunas localidades del departamento van a haber locales del censo, donde habrá un funcionario adiestrado, que ayudará a las personas a llenar el formulario si así lo desean”, explicó Wilson Ramírez.

Luego, continuó diciendo Ramírez, “en el mes de mayo saldrán los censistas al territorio. Recorrerán casa por casa, persona por persona para hacerle el censo. Si ya llenaron el censo online, lo único que va a tener que hacer es facilitarle el código al censista y si no va a tener que facilitarle la información para llenar el formulario al censista, tarea en la que se demora unos 25 o 30 minutos y se registra a todas las personas que viven en cada hogar visitado”.

CUESTIONARIO | Respecto al tipo de preguntas que contiene la versión 2023 del censo, dijo Wilson Ramírez que “se agregan algunos temas”. Explicó que “el censo tiene tres módulos: la vivienda, el hogar y otro que es la persona. En ‘vivienda’ no se agrega mucha cosa respecto al anterior, en ‘hogar’, se agrega saber cómo hace cada casa la disposición de los residuos sólidos. Se agrega algo en lo que es confort y equipamiento del hogar, en particular sobre el tema de la movilidad eléctrica; también se agrega si hay o no hay mascotas. En la sección sobre ‘personas’ se agrega identidad de género, profundiza un poco más sobre el tema de la ascendencia étnica, que ya se preguntaba en el censo anterior y en el tema discapacidad se agregan el TEA” (Trastorno del Espectro Autista).

Contó luego Wilson Ramírez que, previo al relevamiento online y el casa a casa, durante “el mes de febrero se hará lo que se llama el pre-censo. En esta etapa lo que se hace es corroborar que la cartografía que tiene el INE en cada localidad y departamento, se corresponda con la realidad. Hay que corroborar que no haya cambiado la cartografía, si se abrieron calles nuevas, también comprobar las direcciones. Estos funcionarios harán más que nada un trabajo de observación en el territorio, por eso la gente se podrá encontrar con funcionarios del censo en la calle”.

También mencionó Ramírez que cuando lleguen a los hogares, “los censistas estarán debidamente identificados. Van a tener un carnet, con su fotografía, su cédula y un código QR para que la población pueda consultar en la página web si la persona es censista. De esta forma se dan todas las garantías a la población”.

CENSISTAS | Wilson Ramírez se refirió luego a la gente que trabajará en esta trascendente etapa del censo. Comentó que “se necesitan en el departamento de San José se necesitan 300 censistas titulares y además se van a necesitar suplentes”. Al referirse a las localidades, comentó que en la capital departamental se estima que van a estar necesitando 65 censistas titulares, mientras que en Libertad serían 24; en Ciudad del Plata se estima que trabajarán 64 censistas, aunque la Comisión Departamental solicitó aumentar ese número debido a las características de esa ciudad. Para la zona rural a su vez, se prevén 81 censistas. Los algo más de 60 restantes, se distribuirían en el resto del departamento.

Wilson Ramírez informó además que para este martes 6 de diciembre tienen reuniones agendadas con el alcalde de Libertad Matías Santos y con la alcaldesa de Ciudad del Plata Marianita Fonseca “porque el apoyo que puedan brindar los municipios a todo el despliegue operativo va a hacer es muy importante para nosotros”, dijo. En el correr de la semana también visitarán a los alcaldes de Ecilda Paullier y Rodríguez.

INTUICIONES | Consultado Wilson Ramírez sobre cuál es su percepción respecto a los datos en materia poblacional que arrojará el nuevo censo, dijo que “a nivel departamental, nosotros podemos tener algunas intuiciones, pero lo que tenemos concreto es la proyección y estimación que hace el INE, que va haciendo una estimación anual, en base a la información que dio el censo de 2011”. En aquel momento, la población de San José superaba en algo los 108 mil habitantes.

“Hoy el INE está estimando que San José tiene una población que ha crecido en unos 10 mil habitantes más de esa cifra, es decir que andará todo el departamento en 118 o 119 habitantes. Ahora, seguramente ese crecimiento no ha sido igual para todas las localidades, algunas habrán crecido más, otras menos y capaz que hay localidades que perdieron población”, comentó Wilson Ramírez.

Culminó mencionando Ramírez, la importancia que tiene esta instancia del censo: “lo que el censo va a arrojar, es información precisa sobre lo que ha sido el comportamiento demográfico de los últimos 10 años y eso es un dato clave para todo, para el diseño de las políticas públicas, para planificar en lo departamental. También es información importante para las empresas”, dijo.

Por Javier Perdomo.