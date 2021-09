Cannabis recreativo: ICC vendió planta en Libertad y trabajadores quedarán despedidos

Los trabajadores de la empresa productora de marihuana ICC Labs fueron informados que antes del 30 de octubre se les abonará el despido, ya que esa firma llegó a un pre contrato de venta con otra empresa –Legiral S.A.-, que está en condiciones de comenzar a operar enseguida que se realice la transacción definitiva, ya que se trata de una de las dos compañías que ya cuentan con licencia otorgada para producir pero que aún no se ha instalado en el predio contiguo a la chacra del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).

Los trabajadores mantuvieron una reunión por zoom con los representantes en Uruguay de ICC Labs y el Ministerio de Trabajo, quienes les informaron a su vez que no les garantizaban continuar trabajando en la nueva empresa, ya que no había quedado nada acordado. “Lo único que hicieron fue dar buenas referencias de nosotros; nada más, o sea que estamos en el aire, no sabemos si nos van a tomar a todos, si van a tomar a uno, dos o cinco. No sabemos nada, tenemos que esperar”, comentó Marcelo Centurión, uno de los delegados del puñado de 30 trabajadores que quedarán despedidos.

La noticia no les sorprendió a los trabajadores por algunas actitudes que percibieron en los últimos tiempos. Contó Centurión que el sindicato había concurrido a una reunión de la Comisión de Legislación Laboral en Diputados y al irse les dijeron que iban a convocar al IRCCA (Instituto de Regulación del Consumo de Cannabis), y a la propia empresa para que concurrieran a la comisión. ICC fue citada dos veces, pero no concurrieron en ninguna. “Cuando me enteré de eso, ya vi que no había mucho futuro”, mencionó Centurión.

Comentó además el dirigente sindical que les “hubiera gustado que nos avisaran antes de lo que iba a ocurrir, al igual que hubieran establecido una cláusula en el contrato para que la empresa nueva nos tomara, pero ICC no se preocupó por eso, porque nos dieran una chance. Se lavaron las manos”.

Para los trabajadores la etapa de ICC está cerrada y ahora buscarán la forma de conseguir información sobre la nueva empresa para así tener la palabra oficial de ellos, saber si nos van a tomar o no como empleados. Tenemos que conseguir la reunión, ya estamos tirando líneas por distintos lados para saber quiénes son y cuándo podremos vernos las caras.

Un total de 25 de los 30 trabajadores ya han cursado tres de los seis meses de seguro de paro y por ello, por más que cobren los despidos, comienza a serles urgente solucionar su situación hacia adelante.

POR AHORA CONTINÚAN | Un puñado de cinco personas han continuado trabajando durante estos meses en la planta realizando tareas de mantenimiento, pero no saben por cuánto tiempo más estarán. Si se sabe que al mantenimiento le han sumado otras tareas que le ha solicitado el IRCCA y la empresa nueva, como para empezar a trabajar. Según lo mencionado por Centurión han cambiado el piso en distintos lugares de las instalaciones fabriles, han realizado tareas de limpieza y también de sanitización, en respaldo a una empresa certificada que debieron contratar los nuevos dueños de la planta.

