CAIF El Ceibo, los derechos de los niños y las niñas y la pandemia como fondo

El Día de los Derechos del Niño/a, que se celebró el pasado viernes 20 de noviembre, en el medio de la “emergencia sanitaria” no pudo ser conmemorado como era habitual, es decir con actividades al aire libre y con la participación de las familias y público en general, por lo cual en el CAIF El Ceibo, convocaron a este medio para contar lo que están haciendo y así fue que la conversación terminó derivando a lo que fue el trabajo realizado durante el invierno de la pandemia por el centro.

Marianela Figueroa es una de las educadoras del Centro CAIF y comenzó refiriéndose a las actividades por el día de los derechos. Dijo que como no pudieron hacer una movida masiva, “lo que se propuso fue invitar a las familias a repensar los espacios del centro y es por eso pensamos en actividades que tuvieran que ver con el cuidado del patio y del exterior del centro, que lleva mucho tiempo de trabajo y nosotros no podemos disponer de ese tiempo para hacerlo y tampoco tenemos personas que se hagan cargo del mantenimiento”.

Agregó luego que “apelamos a la familia por lo que implica que las familias participen en estas actividades y que además los niños vean a sus familias cuidar el centro al que asisten. Estas actividades implican de alguna manera mostrarles a los niños lo que significa el cuidado de los espacios y de ellos mismos. Mostrarles que ser cuidados es cuidar también el lugar donde juegan, donde están habitualmente”.

“Es una manera práctica y un lindo ejemplo y las imágenes a veces son mucho más importantes que las palabras en lo que queda grabado en la primera infancia, porque hablar de derechos en la primera infancia puede ser muy abstracto, no es algo que sea cercano para el niño poder pensarlo, por eso es importante dar ejemplos y mostrarles lo que queremos y cómo queremos cuidarlos a ellos”, mencionó Figueroa luego.

Detalló, junto a la también educadora Mariana, que junto a padres y a los niños, hicieron una huerta, pintaron, mejoraron el estado de los juegos que hay en el centro.

EL AÑO | Stefanny Rocha, que está a cargo del centro CAIF dijo a su vez que han podido trabajar con otras instituciones para esta movida, ya que en la “UTU” les hicieron dos areneros, para los cuales el material lo aportó el CAIF. “También teníamos algunas semillas que había dado el Municipio y a su vez tenemos la autorización de poder pintar la bici-senda que pasa por el frente del centro”, mencionó y contó luego que el colectivo “Mujeres en Libertad” estuvo en el centro con el objetivo de preparar un audiovisual para difundir en sus redes sociales sobre el tema de los derechos.

Como a todas las instituciones educativas, la “emergencia sanitaria” le trastocó el año al CAIF El Ceibo, pero como dijo Stefany Rocha, “la institución nunca dejó de trabajar, aunque los niños dejaron de concurrir al centro desde el 13 de marzo, como ocurrió en todas las instituciones. Las funcionarias trabajamos todas, en algún momento se hicieron turnos, porque había que respetar protocolos sobre la cantidad de personal”.

Pero desde ese 13 de marzo “se repensó el trabajo, por eso hubo muchas reuniones vía zoom y telefónicas y se pensaron distintas estrategias de acompañamiento a las familias, que siempre estuvieron acompañadas y creo que fue de las veces que más trabajamos con el tema telefónico y ‘el pienso’ de cómo podíamos acompañar estas situaciones”.

“A todas las familias se les realizó acompañamiento telefónico. Las educadoras estuvieron mandando videos, actividades; el acompañamiento pedagógico estuvo de parte de todo el equipo siempre”, dijo Rocha, que añadió que “se acompañó mucho a las familias que realmente la pasaron mal”.

“Nunca se dieron viandas desde el centro pero sí se dieron muchas canastas y se derivó gente al Comedor municipal, fue como un trabajo muy intenso. Además se consiguieron donaciones desde la Intendencia y otras instituciones de la zona como Rotary. Se hizo como una red para colaborar con las familias”, agregó Stefany Rocha.

REPENSAR TODO | Marianela Figueroa agregó que “en relación al acompañamiento familiar fue algo complejo, porque implicó repensar todas las formas y modalidades con las que trabajábamos. Se logró sostener un trabajo que al retomar la presencialidad se pudo proseguir y a la distancia uno ve que fue fundamental haber mantenido ese contacto con las familias. Hay situaciones complejas que se han logrado sostener y acompañar, que comenzaron en la pandemia”.

En cuanto al sostenimiento económico del Centro CAIF, comentó Stefany Rocha que las partidas siguen siendo las mismas; por más que todo subió, las partidas son siendo las mismas que el año pasado, ya sea para nuestros salarios como para la comida de los niños”. Igualmente, agregó Rocha, “nunca se dejó de dar canastas” durante lo peor de la pandemia y agregó que “hubo que salir a pedir de todos lados, llegaron canastas de Bonprole, la central térmica también donó, Juventud Unida también. Ropa se consiguió bastante”.

“Tuvimos complicaciones, pero hicimos un gran acompañamiento y hoy por hoy eso se nota porque vienen contentos, agradecidos, porque se pudo hacer un montón de cosas durante este tiempo”, dijo Figueroa.

En relación a cuántos son los niños que asisten al CAIF hoy, dijo Rocha que “tenemos 92, 45 en Inicial y los restantes en estimulación oportuna, lo que implica todo un desafío por la infraestructura que tiene el centro”.

Patricia Valverde, otra de las educadoras presentes durante la nota, comentó que “cuando volvimos a la presencialidad, por las dimensiones de nuestras salas, debimos hacer un trabajo de hormiga. Todas las familias querían retomar, hoy están divididos en grupos pero están viniendo todos. Lunes y martes viene un grupo y jueves y viernes el otro. Las familias están contentas y satisfechas del trabajo que se está haciendo. Eso es gratificante para todas nosotras”, mencionó Valverde.

¿OTRO CAIF? | Marianela Figueroa a su vez, le encuentra el lado positivo al año de pandemia y dice que “todo lo aprendido este año, llegado el caso que en 2021 continúe esta situación nos permitirá tener una estructura más armada y no tendremos que ir improvisando como en 2020”.

Consultadas sobre si es necesario un segundo Centro CAIF en Libertad, fue Stefany Rocha la que quiso responder y aclaró que lo hacía a título personal y no en nombre del centro. “Creo que El Ceibo está trabajando muy bien, necesitaríamos otra infraestructura para poder abarcar muchos más niños (no pedimos un local como el del jardín 113, pero sería muy bueno que ocurriera), muchas más familias, con un centro que nos permita poder hacerlo. La casa es alquilada, los espacios no son los más adecuados, necesitaríamos una infraestructura más grande. Yo mejoraría el centro que ya tengo y que además está en un lugar clave”.

“Yo le daría prioridad al que ya tengo”, mencionó, insistiendo en que es su postura personal y que con ella no comprometía a El Ceibo.

Cabe mencionar por último que están abiertas las inscripciones para el programa “Experiencias Oportunas” que es de 0 a 2 años, en la casa de calle Rodó a media cuadra de la avenida.

Por Javier Perdomo.