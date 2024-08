Caballos sueltos en San José: siguen las reuniones en procura de una solución que conforme a todos

El Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA), de San José avanza en la coordinación para retomar las incautaciones de caballos sueltos en el departamento, un problema que ha sido señalado como grave por las autoridades locales. Tras la reunión del INBA celebrada el lunes en el Estadio Casto Martínez Laguarda, el Jefe de Policía de San José Atilio Rodríguez, dijo que se han logrado avances importantes en la organización del operativo, aunque reconoció que aún faltan algunos ajustes para que todo funcione de manera óptima.

“Se avanzó, todavía falta mucho por recorrer, faltan muchas cosas, pero ya hubo un avance importante”, expresó Rodríguez. Agregó que se ha progresado en temas como la identificación de lugares y la gestión burocrática con el Ministerio de Ganadería, aunque aclaró que aún quedan aspectos por ajustar para que el trabajo sea completamente efectivo.

Rodríguez dijo que, hasta el momento, el único predio oficialmente disponible es el del Batallón de Infantería Mecanizado N°6, que ha sido utilizado anteriormente para alojar caballos incautados. Esta aclaración fue realizada tras la reunión del pasado jueves 8 de agosto, llevada a cabo por la Comisión de Higiene, Salud y Medio Ambiente de la Junta Departamental.

En dicha reunión, participaron el director departamental del Ministerio de Ganadería, Gabriel Vignoli y representantes del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA). La precisión de Rodríguez responde a las declaraciones de Eduardo Parentelli, integrante del INBA, quien habló de la disponibilidad de un predio ubicado en el kilómetro 32 de la Ruta 1, propiedad de la Guardia Republicana.

Aunque Parentelli dijo que el uso de este predio está condicionado a la autorización de la Jefatura de Policía de San José, Rodríguez explicó que esta decisión no depende de él y que hasta ahora no ha recibido ninguna comunicación oficial que confirme esta opción. «Hasta el momento no hay nada oficialmente que podamos salir a la población a decir que contamos con ese campo», dijo Rodríguez.

Además, el Jefe de Policía adelantó que se pondrá en contacto con el Director Nacional de la Guardia Republicana para discutir la disponibilidad del predio y la posible participación de su personal en las incautaciones.

Parentelli había dicho que la Guardia Republicana está dispuesta a colaborar con los operativos de incautación y que se ha coordinado con ellos, ya que cuentan con el personal capacitado, camiones y un predio adecuado. Sin embargo, añadió que la implementación del operativo dependerá de la coordinación con el Ministerio del Interior. Rodríguez agregó que «si hay alguna posibilidad de que el personal de la Guardia Republicana, debidamente capacitado, pueda acompañarnos en el trabajo acá en el departamento», se abordará en la conversación con el Director Nacional.

INCAUTACIÓN | En respuesta al papel de las distintas instituciones a la hora de llevar adelante incautaciones de los animales, el Jefe reconoció la posibilidad de recibir la colaboración de otras entidades para facilitar el proceso.

El Jefe explicó que, debido a limitaciones en los recursos disponibles, como la falta de camiones adecuados para trasladar una gran cantidad de animales, se puede solicitar la colaboración de otras organizaciones, como la Guardia Republicana, para el traslado de los caballos incautados. “En realidad, se puede pedir la colaboración a otras entidades, como el caso de la Guardia, para el traslado”, dijo.

Una vez realizada la incautación por parte de la policía, el Ministerio de Ganadería y otras instituciones se encargan de determinar el destino final de los animales. El Jefe precisó que, además de la incautación, el proceso incluye la intervención de otras entidades para decidir a dónde serán enviados los caballos.

Sobre la capacitación del personal para manejar estos operativos, el Jefe de Policía dijo que, aunque no hay una comunicación oficial al respecto, está dispuesto a explorar esta posibilidad. Aclaró que, habitualmente, el personal que responde a estos eventos no siempre pertenece a la Brigada de Seguridad Rural, sino que puede ser cualquier oficial disponible de las seccionales, quien actúe en el lugar para prevenir accidentes o daños.

Rodríguez negó que exista malestar en el INBA por la falta de incautaciones recientes, diciendo que tanto el INBA como otras entidades involucradas están conscientes de los ajustes necesarios. «No notamos un malestar porque evidentemente el INBA o cualquier otra repartición sabe que hay cosas para ajustar que faltan», dijo Rodríguez. Destacó que es importante ajustar ciertos aspectos para realizar las incautaciones de manera efectiva.

En cuanto a la ejecución de las incautaciones, Rodríguez explicó que se seguirán realizando conforme a la capacidad disponible. “Vamos a realizar las incautaciones de acuerdo a las capacidades que hay”, dijo y agregó que, aunque se han identificado y están en proceso de ajuste algunas cuestiones burocráticas y de capacidad, se cumplirá con el Decreto establecido. Rodríguez mencionó que es crucial que la población sepa que las incautaciones se llevarán a cabo y que los propietarios tendrán que presentar la documentación o pagar las multas correspondientes para recuperar los animales. En caso contrario, el Ministerio de Ganadería se encargará del destino final de los animales en un plazo de 72 horas.

Rodríguez adelantó que este miércoles hay convocada una reunión programada para la tarde en la Intendencia de San José. Rodríguez informó que la intendente Ana Bentaberri y la directora del Ministerio de Ganadería Fernanda Maldonado, participarán junto con otros representantes de servicios ganaderos. El objetivo de la reunión es ajustar los detalles aún pendientes para mejorar la eficiencia de la comisión encargada de las incautaciones y proporcionar una respuesta más efectiva a los vecinos de San José.

Rodríguez se mostró optimista sobre la posibilidad de retomar las incautaciones en un futuro cercano, tras la reunión y la resolución de los temas pendientes. “Pienso que muy pronto ya vamos a estar en condiciones de poder estar incautando animales que están en la vía pública”, concluyó.

OTRO LUGAR | El representante del INBA San José Eduardo Parentelli, informó que la Intendencia de San José está en proceso de coordinación con el Ministerio de Defensa para habilitar un predio de propiedad de esa cartera, destinado a alojar a los caballos incautados en el departamento. Este anuncio se dio a conocer durante la pasada reunión de la Comisión de Higiene, Salud y Medio Ambiente de la Junta Departamental.

Parentelli informó sobre las gestiones en curso tras dialogar con Carlos Rodríguez, Director de Gestión Ambiental y Salud de la Intendencia de San José, quien le informó de los avances en la coordinación para habilitar el nuevo predio. Según Parentelli, “es altamente probable que estas gestiones se concreten”, lo que proporcionaría recursos adicionales para abordar de manera más efectiva la problemática de los caballos sueltos.

De acuerdo a lo informado por el representante del INBA, se trata de un predio rural del batallón de Infantería Mecanizado N°6 que se encuentra próximo a San José de Mayo. Este terreno ofrece una mayor superficie en comparación con el actual predio de la unidad militar utilizado para albergar caballos incautados.

Imagen cedida por Héctor González,

Por Katherine Martínez.