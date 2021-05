Banca oficial de AEBU entiende que en una localidad de 40 mil habitantes, como Ciudad del Plata, debe haber una sucursal del BROU

El sector público de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU), lanza públicamente una campaña para que promover el Directorio del Banco República Oriental del Uruguay (BROU), instale una sucursal en Ciudad del Plata, iniciativa que “amenazó” concretar la administración frenteamplista, pero de la que finalmente desistió en el año 2016 en el marco de una reestructura general del banco, rechazada por el sindicato. Pasado unos años –y con gobierno de distinto signo político-, el gremio sale a dar la pelea porque entiende que no puede haber una ciudad de 40 mil habitantes sin la presencia del banco estatal más importante.

Álvaro Legaspi es el vocero sindical del sector banca oficial de AEBU, uno de los sindicatos con más peso del país y a La Semana explicó por qué decidieron poner el tema sobre la mesa. Legaspi dijo que la movida por la sucursal en CDP se inicia por los planteos recibidos de parte de fuerzas vivas de la zona sobre la necesidad de una sucursal.

Recordó el dirigente de AEBU que “el banco desde hace un tiempo a esta parte había hecho una serie de movidas que iban en consonancia con la apertura de una dependencia. Durante los años 80 y principios de los 90 del siglo pasado, atendía en un local contiguo a la comisaría algunos días a la semana. Luego ese servicio se levantó durante la anterior administración del Partido Nacional” (hasta mediados de los año 90).

Prosiguió narrando Legaspi que “a principios de los años 2000, el banco definió una serie de aperturas, fundamentalmente vinculados a los shoppings, como en el de Paysandú, como en la Terminal de Mercedes, como en algunos supermercados del interior. Para Ciudad del Plata el banco había tomado la decisión de abrir también una sucursal para la que ya que tenían un terreno. En 2006 cuando hubo un concurso de ejecutivos de negocios y destinó tres cargos más para Libertad que serían asignados a Ciudad del Plata cuando abriera la sucursal, pero a partir de 2010, el banco hace un proceso de recategorización de agencias y sucursales, que deriva en la pérdida de categoría en el pasaje a Microbanca, en cierres parciales, que iban en sentido contrario a lo que era abrir la sucursal de Ciudad del Plata y es por eso que en 2013 vende el terreno que había y tira por tierra todo el planteo”.

CONGELAMIENTO | Durante la segunda gestión de Tabaré Vázquez “el banco profundiza el planteo del cierre de dependencias que genera el conflicto del año 2017, cuando hubo ocupaciones -fue el conflicto más importante de la banca oficial-, y así en la realidad del departamento de San José se ve afectado el servicio del banco, pasan a microbanca las sucursales de Rodríguez y Ecilda Paullier, mientras que Rafael Perazza pasa a cierre parcial, abre solamente tres días, ahora con la pandemia está abriendo dos”, recordó Legaspi.

Desde ese conflicto “las dependencias no se movieron más, pero el tema de la sucursal de Ciudad del Plata quedó relegado”, agregó el dirigente de AEBU.

Prosiguió diciendo que el sector banca pública “del sindicato tiene una línea estratégica política, que es la defensa del rol social que tiene que tener el BROU y su presencia a lo largo y ancho del país. Eso se encuadra en la decisión que hemos tomado de iniciar estas acciones para lograr abrir una dependencia en esta ciudad de 40 mil habitantes. No hay ninguna ciudad de unos 10 mil habitantes que no tenga sucursal y por eso no puede ser que no haya sucursal en Ciudad del Plata.

Respecto al hecho de que el banco debería hacer una inversión de cero para instalarse en la zona, Legaspi mencionó que “el BROU es una empresa que generó 550 millones de dólares de ganancia el año pasado, en plena pandemia, una cifra similar a la de 2019 o sea que no es un tema de rentabilidad. Si bien es una ciudad dormitorio también tiene un parque industrial importante, un sector comercial pujante lo cual hace el planteo totalmente sustentable”.

“Hoy hay muchos comerciantes que se tienen que desplazar muchos kilómetros para lograr un servicio bancario. En una localidad de 40 mil habitantes no se puede comprender cómo no hay una sucursal”, añadió Legaspi, que reconoció que si abriera esa sucursal “se tendría que ver reflejado en el trabajo de las sucursales de Libertad y Paso de la Arena” (Montevideo).

“También creemos que al estar la presencia fija del banco en CDP, la base de clientes se vería ampliada en beneficio de la banca oficial”, mencionó luego.

EN ASAMBLEA | Este martes 4 habrá una audiencia abierta a las 16 horas en la sede de la Unión de Trabajadores de Isusa Sindical y Social (kilómetro 24 de ruta 1), pero ya desde el lunes 3, la dirigencia sindical se encuentra en San José, realizando encuentros con empresas, dirigentes políticos, sindicatos y también con funcionarios del banco.

La idea para la actividad del martes a la tardes “es hacer una asamblea abierta, a dos micrófonos, para escuchar qué piensan los vecinos, las fuerzas vivas, respetando los protocolos a rajatablas. Vamos a estar transmitiendo por nuestras redes sociales la actividad para desalentar la presencia masiva y “pretendemos elaborar un documento para Directorio con el sustento necesario para tratar de lograr que todos se encolumnen detrás de este planteo”.

Consultado concretamente respecto a si han tenido contactos con el Directorio del BROU sobre este punto, dijo Legaspi que “lo que planteamos por escrito a Directorio es la vuelta de Rodríguez y Ecilda como sucursales y la apertura total de Perazza. Respecto a Ciudad del Plata estamos en la primera fase, que es seguir el tema, lograr confluir con las fuerzas vivas y la población para potenciar el planteo y llevarlo al Directorio. No hemos tenido ninguna discusión al respecto. Si sabemos que luego que el sindicato tomó estas decisiones se han movido algunos actores políticos, que van en el mismo sentido que el sindicato”.

Respecto a las mencionadas sucursales (Rodríguez, Ecilda y Perazza), dijo Álvaro Legaspi que “nosotros queremos que vuelvan a ser sucursales, que vuelvan a tener la infraestructura que les permita realizar cualquier trámite que la autorización se realice en la propia dependencia. Entendemos que todos los uruguayos, que son dueños del BROU, tienen que tener los mismos servicios en todo el país, situación que hoy no se da porque mucha de la operativa, necesariamente debe ser autorizada por la dependencia de San José de Mayo”.

Por Javier Perdomo,