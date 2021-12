Balance de la UNOTT tras el término del conflicto en el sector del transporte de pasajeros

El pasado miércoles 22 fue el día en que se alcanzó el acuerdo en el sector transporte de pasajeros, tras aceptar las patronales los cambios que la asamblea de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (UNOTT), planteó al pre-acuerdo que días antes se había alcanzado con los principales dirigentes del gremio transportista y que se esperaba que desembocara en el levantamiento del paro previsto para el jueves 23.

En el pre-acuerdo se estableció que lo votado por empresas y gobierno en Consejos de Salario, que establecía un incremento salarial de 2.5% (0.7 de recuperación), a partir del pasado 1º de julio sobre los salarios vigentes al 30 de junio, en realidad tendrá vigencia desde el 1º de marzo de 2021.

Los cambios al pre-acuerdo que planteó la asamblea de trabajadores se referían al punto cuatro en el que se menciona que “los trabajadores manifiestan su voluntad de aportar un porcentaje de la posible recuperación”. En lugar de “aportar”, se habla ahora de “postergar un porcentaje…”. A su vez, en el quinto punto donde se habla de “establecer en lo posible una rotación de trabajadores en seguro de paro”, se eliminó la frase “en lo posible”.

Los empresarios aceptaron los cambios con los que llegaban los dirigentes sindicales y se pasó a firmar el convenio, que incluye también la generación de una comisión que estudie cuál ha sido la pérdida salarial del sector y presente propuestas para promover la recuperación salarial para los trabajadores. A su vez, tienen que comenzar a operarse las rotaciones en el seguro de paro.

LARGO CONFLICTO | A la hora de evaluar el final del conflicto, José “Pepe” Duarte, vocero de la rama interdepartamental de la UNOTT, recordó que los transportistas “venimos con malos relacionamientos con las empresas desde 2020. El 13 de marzo de ese año nos presentamos con las autoridades que entraban al Ministerio de Transporte, en el Ministerio de Trabajo. Se hizo toda esa recorrida y esa misma tarde explotó todo esto de la pandemia”.

Desde que surgió la pandemia, “se dejaron ver algunas mezquindades que nosotros preveíamos con el cambio de gobierno. Fue todo el mundo al seguro de paro, en masa, sin ningún tipo de acuerdo; así se fue desarrollando todo 2020 con la pandemia envolviendo todo” y “la pretensión de los empresarios de querernos sacar todos los logros que conseguimos desde 2005 en adelante”.

Según lo dicho por Duarte, “todos los puntos que ellos tocaban eran los temas que nosotros habíamos logrado para mejorar las condiciones de trabajo. Se empiezan a quebrar los convenios bipartitos en las empresas y a mediados de año, a los funcionarios de Cita les sacan gran parte del salario, se lo retiene la empresa; y en otras empresas hacían más o menos lo mismo pero con menos intensidad”.

En opinión del dirigente del Interdepartamental -oriundo de Ciudad del Plata-, “el nuevo gobierno les vino a hacer su juego. Nos reciben, nos escuchan, pero es como hablar a la pared”.

“Nos dicen ‘tienen razón, pero no podemos hacer nada, nosotros vinimos a equilibrar la balanza, ustedes estaban acostumbrados a un gobierno que les daba todo y este viene a equilibrar’. En los hechos han desequilibrado para el otro lado, por lo tanto ahí es donde el conflicto se agudizó”, explicó el dirigente sindical.

Gracias a esa postura, “se empezaron a meter con sindicatos fuertes como el de Agencia Central o el de Cot; los 14 días de huelga de Cita funcionaron porque se plegó gente que no estaba sindicalizada”. Además, dijo, “hubo un proceso de acumulación, la gente comenzó a acatar más los paros que se decretaban”.

SIN CONVOCATORIA | En este 2021 que está terminando, la situación se comenzó a complicar aun más cuando no se “nos llamaban a consejos de salarios, nosotros pedimos formalmente la convocatoria y pasado más de un mes y medio, por el mes setiembre nos llamaron”, contó Duarte.

“Las pautas eran malas, no se preveía recuperación salarial. A partir de ahí, nosotros hacemos nuestro proceso interno de discusión, explicamos a los compañeros, decidimos la estrategia, pero en las reuniones en el Ministerio no se producen avances, se produce una gran pausa hasta que los empresarios un día dicen ‘no queremos seguir negociando, queremos que se vaya a votación’ y el Ministerio decide cerrar el ámbito de negociación y pasar a votar. Otra vez nos mostraban la estrategia del gobierno en materia de negociación colectiva”, narró el dirigente sindical.

“Después de cuatro días de paro, dos para asambleas y los otros avisados con el tiempo suficiente para buscar acuerdo” es que se alcanza el pre-acuerdo que ahora fue refrendado con la firma de las tres partes.

Pero llegar a este acuerdo tuvo un incidente que marcó el nuevo tiempo de relacionamiento gobierno y sindicatos, cuando fueron desalojados a la fuerza de Tres Cruces el viernes 10 de diciembre.

Respecto a lo ocurrido, José Duarte dijo que “lo veníamos avizorando desde las primeras movilizaciones del año pasado, cuando nos esperaban con más efectivos policiales que manifestantes. Muchas veces nosotros éramos 30 trabajadores y había más policías que trabajadores”.

COMISIONES | Duarte acusó a algunos “actores políticos y sociales de relevancia que tienen llegada a la prensa”, de hacer declaraciones “en las que defienden la represión, defienden la LUC (Ley de Urgente Consideración), eso influye, porque el Policía ve el diario, lee las redes y yo entiendo que alguno ya iba pensando en que podía hacer lo que hizo, que fue dispararle a un trabajador”.

En cuanto al relacionamiento futuro con las empresas, dijo José Duarte que “ya estamos trabajando para defender el salario, los números no mienten y creo que no va a haber discusión en cuánto perdimos, la discusión va a ser ver cómo recuperamos, ahí será el tema. Nosotros llevamos propuestas, no son locas”.

“Está la herramienta, está la voluntad política de traer a los empresarios a discutir sobre estos temas, en particular lo de los seguros de paro, que se dan en situaciones puntuales, tienen nombre y apellido, son tres o cuatro empresas que están dando la nota y es ahí donde Dinatra (Dirección Nacional de Trabajo), quedó de trabajar”, dijo Duarte.

Los seguros de paro se dan fundamentalmente entre los dirigentes sindicales. En el caso de Duarte, por ejemplo, está en seguro de paro desde marzo de 2020. “La excusa es que usamos licencia sindical, por eso nos mandan al seguro”, dijo Duarte.

Foto tomada de internet

Por Javier Perdomo.