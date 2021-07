Autoridades de OSE anunciaron solución para piletas del MEVIR I de Puntas de Valdez

La edila suplente del Partido Nacional (lista 33), María Benzano, expresó su satisfacción tras una reunión que mantuvo con funcionarios de OSE, oportunidad en la cual se le informó que en menos de un mes comienzan las tareas que brindarán una solución al desborde de las piletas de decantación del MEVIR I de Puntas de Valdez, una problemática que tiene casi dos décadas y que ella ha venido denunciando desde 2019.

María Benzano, en diálogo con La Semana, dijo que hace más de dos años que está trabajando en este tema. “Tomamos conocimiento del problema en el año 2019, siendo Presidente de la Junta Local y en el año 2020 llevamos por primera vez el tema de las piletas de decantación de Puntas de Valdez a la Junta Departamental de San José, por intermedio de dos ex ediles, Diego Mariño y Danilo Del Curti”, recordó Benzano, quien dejó la Junta Local al culminar el anterior período de gestión departamental.

Prosiguió la hoy edila (alterna en el cargo con otros dirigentes de la lista 33), diciendo que “como no había respuestas, en febrero de este año, presentamos una nota ante la oficina de OSE de Libertad, firmada por más de 30 vecinos y en marzo, personalmente, vuelvo a llevar el tema a la Junta Departamental, con el objetivo de poder llegarle a las autoridades de OSE para transmitirle cuál era el problema de las piletas de saneamiento del complejo MEVIR 1, para que ellos tuvieran conocimiento de la situación y así pudieran brindar una solución”.

Prosiguió contando María Benzano que a principios del mes de abril supo que “las autoridades de OSE estuvieron visitando el lugar, con algunos técnicos. En ese entonces comenzaron a ver cuáles podían ser las posibles soluciones. Nosotros tuvimos algún contacto oficial con autoridades de OSE y el martes de esta semana, pudimos reunirnos con el ingeniero Marcelo Marchesse, que es el jefe técnico del departamental de San José, quien nos confirma que en unos 15 días comenzaría la obra para poder darle solución a esta problemática, que tiene muchísimos años”.

Según lo que le transmitieron a María Benzano, “se va a instalar un sistema de bombeo para llevar todo lo del MEVIR 1 a la pileta principal”. Dijo esperar que las obras “comiencen cuanto antes y que se pueda brindar la solución que los vecinos están esperando desde hace tiempo”.

SANEAMIENTO | María Benzano había manifestado cierto malestar por no haber sido enterada de la visita de otros jerarcas del ente en la localidad, acompañados de otro Edil nacionalista (también suplente). Al ser consultada sobre ello, dijo simplemente que “días atrás, algunas autoridades de OSE habían estado recorriendo el departamento. Pasaron en esa oportunidad por aquí, no estábamos al tanto de la visita y no pudimos estar presentes, pero lo importante es que se nos haya dicho que la solución está encaminada”.

Consultada respecto a qué otra problemática relacionada con OSE hay en Puntas de Valdez, dijo que lo principal es la falta de saneamiento. “Hoy no se puede continuar haciendo conexiones al saneamiento porque la red actual ya no da para más. Sabemos que OSE tiene un proyecto de saneamiento a nivel nacional para localidades de más de 2000 habitantes; si bien Puntas de Valdez está en el límite, quizás se pueda llegar a esta localidad, porque es un problema real en la localidad”.

Mencionó la Edila suplente que “la pileta de decantación actual no da para más. Hoy no se puede acceder al saneamiento en Puntas de Valdez, no están habilitadas las conexiones. Es una verdadera problemática en la localidad, pero sabemos que es algo que ocurre a nivel nacional”.

