Aspirantes a viviendas de MEVIR en Colonia Italia preocupados por llamado que realizó Colonización

Honda preocupación generó entre los aspirantes a viviendas de MEVIR (Movimiento de Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural), de Colonia Italia, la publicación de un llamado a interesados por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC), para arrendar el predio en que ellos pretenden construir. Colonización les informó que la publicación del llamado fue un error, pero hasta el momento no hay documento oficial que enmiende esa supuesta equivocación del personal de la regional.

El llamado que generó preocupación establece textualmente que “la Regional San José del Instituto Nacional de Colonización, llama a interesados en el arrendamiento de la fracción N°89B de la Colonia Italia, inmueble N°19, con destino a ampliación de área de productores de la zona”.

El llamado, que cierra el 15 de julio, agrega que “se comunica a los aspirantes que no se podrá aplicar plaguicidas de ningún tipo en el predio”. Convoca a los interesados a comunicarse con la oficina regional para ser agendados con fecha y hora para la inscripción. La dirección de la fracción es Ruta 45, kilómetro 60.

Carlos Rodríguez, es un vecino de Colonia Italia, que ahora vive en Libertad, pero sigue enviando a sus hijos a la escuela 17 y aspira a ser uno de los beneficiarios del complejo del movimiento que aspiran se construya en los terrenos ubicados pegado a la escuela.

Contó a La Semana que ellos se enteraron por un tercero, por un vecino que Colonización realizó el llamado el viernes 26. Contó que de inmediato “hicimos el reclamo ante la regional y nos dijeron que fue un error de ellos, que ese campo no debería haber salido a arrendar, porque había sido otorgado para las viviendas”. Pero la respuesta no conforma a los aspirantes.

NI SE ACORDABAN | Recordó Carlos Rodríguez que “Colonización ni sabía que ese campo era de ellos. Cuando empezamos a movernos, nosotros pensábamos que ese campo era de la escuela, porque antes era una escuela granja. Cuando dejó de ser escuela granja, ese campo quedó en desuso; hace más de 30 años que está en desuso. Estaba a nombre de Colonización, pero nunca había reclamado ese campo”.

“Después que hicimos la movida nosotros, nos otorgaron el campo, pero ahora salen con que estaba para explotación, cuando todos sabemos que a menos de 500 metros de una escuela no se puede echar herbicida, ni nada, por eso siempre nos agarramos de ese campo pensando en el proyecto de viviendas”, añadió Carlos Rodríguez.

El aspirante a una vivienda de MEVIR en Colonia Italia mostró su malestar con la forma en que ha sido abordado el tema por parte de las autoridades. “Nos han llevado para todos lados. la otra vez el Presidente de MEVIR (Juan Pablo Delgado), nos dijo que ahí no se podía hacer un complejo porque el agua era mala, pero el otro día apareció el de la OSE y nos dijo, ‘cómo va a ser mala el agua de la escuela si los niños la toman. El pozo que hay en la escuela es de OSE’”.

Consultado Rodríguez sobre qué otras acciones han encarado, dijo que “otro compañero de la comisión llamó a la Intendenta, ella llamó a la regional de Colonización y le dijeron que había sido un error, pero todo por teléfono”. En opinión del aspirante “debería haber un documento que establezca que eso fue un error. Hasta ahora eso no existe”.

Recordó Rodríguez que el reclamo der un MEVIR en Colonia Italia, tiene más de 20 años. “Se reflotó hace dos años y medio y siempre apuntamos a ese campo, pensando que era de la escuela, porque originalmente ese campo fue donado a la escuela, no sé por qué llegó a Colonización”, insistió Rodríguez.

Mencionó luego que “lo que queremos es que nos den una respuesta, sí o no, porque si no sale esta forma, hay mil cosas para hacer viviendas. Queremos que nos den una respuesta definitiva, no que nos lleven y nos traigan como están haciendo ahora”.

PEDIDO DE INFORMES | Consultado sobre qué les dicen las autoridades de MEVIR, comentó que “el Presidente les ha dicho que hay proyectos para dos zonas de San José, pero no dice cuáles”. Comentó el aspirante que el grupo está formado hoy por 300 familias. “Somos casi 300 personas, toda gente que somos de la zona de Colonia Italia, muchos de los cuales nos tuvimos que mudar para el pueblo, pero queremos volver”, dijo Rodríguez.

Vale mencionar que el diputado frenteamplista Nicolás Mesa, que ha estado cercano a este movimiento desde que se retomó, informó a este medio que realizará un pedido de informes para saber qué pasó en Colonia Italia, porque si es cierto que fue un error, por la misma vía en que se realizó el llamado debería hacerse la rectificación.

*Imagen ilustrativa, tomada de la web.

Por Javier Perdomo.