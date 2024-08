Asesor de la Intendencia en parques y jardines cuestiona accionar de vecinos al podar árbol de la avenida

A comienzos de la pasada semana, mediante una publicación en Facebook, el ingeniero agrónomo Diego Barboza cuestionó como se había podado un árbol ubicado sobre la nueva avenida de Libertad, que generó diversas repercusiones en esa red social. La publicación era acompaña por imágenes del árbol podado.

“Es triste, la ignorancia, el vandalismo (incivismo que se traduce en la destrucción de bienes ajenos). En este caso una situación que no hay forma alguna de explicarla. Un árbol (Ibirapitá) que forma parte de un proyecto de remodelación de una avenida, un árbol pensado, por técnicos, teniendo en cuenta sus características, especie, dimensión, follaje, floración, todo pensado para ser colocado en ese lugar específico, manejado desde su plantación, con mantenimiento, con podas de formación, con un seguimiento para que crezca acorde a todo lo planificado. Todo esto para que alguien desde su ignorancia, en 30 minutos, arruine el trabajo de varias personas que pusieron conocimiento, y dedicación durante algunos años”, publicó Barboza, que es asesor en parques y jardines para la Intendencia de San José.

Agregó Barboza: “se trabaja en educación ambiental, no alcanza. Se difunde el conocimiento, no alcanza. Se invierte el dinero de todos en mejorar la gestión del arbolado, no alcanza. La ignorancia debe ser de las cosas más difíciles de combatir”.

“Somos de los departamentos con menos normativa que sirva para proteger el bien de todos, que es el arbolado, por no decir que básicamente no tenemos nada que sirva para proteger nuestros árboles. Ahí andamos algunos con tenedores dando pelea, pero pinchamos muy poco”, agrega el profesional.

La Semana intentó mantener un diálogo con Barboza sobre este tema, pero no fue posible coordinar el contacto hasta la tarde de este lunes.

Por Javier Perdomo.