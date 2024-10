Ariel Gold y la primera época en la historia en que los adolescentes le enseñan a los adultos

Con buena concurrencia contó la charla del psiquiatra Ariel Gold denominada «Algunas claves para entender más a nuestros adolescentes», que se realizó el pasado jueves 10 de octubre en instalaciones del Club Social El Asador y que contó con la organización del Rotary Club Libertad.

El Psiquiatra, dialogó con La Semana antes del comienzo del encuentro con docentes y padres de la zona, que “está dentro de un programa de psicoeducación, que es una forma que tenemos los que trabajamos en temas de salud mental de divulgar conocimientos que provienen de la neurociencia y de ciertas corrientes psicológicas para que sea entendible por personas que no tienen por qué tener conocimientos profundos en esas áreas”.

El profesional dijo que se intenta que quienes asisten a estas charlas, “puedan aprovechar lo que se está conociendo del funcionamiento del cerebro, especialmente para conocerse uno mismo y conocer al otro. Son estrategias que usamos para intentar dar elementos para mejorar la convivencia. Hay conceptos que nosotros manejamos que tenemos que comunicar”.

Prosiguió comentando Gold que “si en algo estamos de acuerdo todos es que nos estamos llevando bien con las cosas, pero no tanto con nosotros. Eso hace que uno empiece a poner el acento en aspectos de la convivencia que pueden ser mejorados a través del conocimiento. Intentamos entender cómo funcionan algunos aspectos del cerebro adolescente para tratar de ver cómo hacemos para mejorar la convivencia con ellos”.

TECNOLOGÍA | Respecto al relacionamiento con la tecnología, Gold profundizó diciendo que “con los aparatos nos llevamos bárbaro, todos estamos enloquecidos con los teléfonos; ahora, de repente estás con tu aparato y pasás por al lado de una persona que se acaba de caer y no le das importancia, no es que seas malo, es que no te diste cuenta”.

“Si nosotros podemos tener conocimientos, que no son la verdad relevada, que son simplemente datos de estudios neurocientíficos que nos dicen ‘tratemos de entender un poco más para entendernos un poco más’, nos puede ir mejor”, añadió Ariel Gold.

Consultado sobre cómo se sale de la adición que provocan los medios electrónicos, dijo Gold que no sabe si se sale, “hay que convivir con ellos, pero con conciencia de que tenemos que seguir siendo dueños de nuestro cerebro y no ser dominados por aparatos”.

Aclaró el Psiquiatra que “en mis charlas advierto que de esto no voy a hablar, porque la gente cuando viene a estas charlas quiere el tema de las pantallas, de las redes y del uso problemático de sustancias y yo no hablo de eso, hablo de algo que es anterior”.

“En todas las épocas la adolescencia fue una época de conflicto con los mayores y si no entendemos cómo funciona el cerebro adolescente, que ahora se conoce mucho más, es difícil entender por qué los adolescentes tienen determinados comportamientos, al margen de la cultura que les tocó, que ahora está más complicada porque ellos tienen un conocimiento tecnológico que no tenemos. Es la primera vez en la civilización que los jóvenes saben más que los mayores y lo que intentamos es sortear eso”, explicó Ariel Gold.

Gold dijo que hay que aprovechar que cada día se conoce más del funcionamiento del cerebro. “No es verdad que se conoce solo el 10% del funcionamiento del cerebro, eso es un mito; es verdad que cada vez se conocen más las complejidades del cerebro humano. No se puede decir que es ilimitado lo que hay para conocer, pero todavía hay gran cantidad de universidades que tienen centros especializados en el estudio de determinados aspectos del cerebro”, dijo Gold.

CAMBIO CULTURAL | Por ejemplo, comentó, “hay gran cantidad de estudios sobre empatía, por qué te cae bien una persona y no otra, por qué hay gente que sale a pelear por causas que no son las suyas, por qué hay gente que está para ayudar cuando podría estar cómodamente en su casa y por qué hay gente que no puede ponerse en los zapatos del otro y entender que el vecino la está pasando mal”.

Por último, consultado sobre cuáles diferencias encuentra entre su adolescencia y las actuales, dijo Gold que cree que la tecnología es clave. “Tuve una adolescencia con mis complicaciones, pero quedaba claro que la experiencia que tenían mis padres o abuelos les servía a ellos para poder darme ciertos lineamientos; ahora, más o menos; cuando vos sos abuelo y necesitás que el nieto te enseñe algo porque te quedaste trancado con el celular, hay un cambio cultural. Eso creo que es un cambio importante”.

Por Javier Perdomo.