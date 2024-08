Ariel Ferrari: en seguridad social no puede haber «lucro» y el sistema debe ser «solidario»

En el marco de sus habituales recorridas por distintas localidades del interior del país, el director en representación de los jubilados en el Directorio del Banco de Previsión Social (BPS), Ariel Ferrari, llegó el viernes 23 de agosto a la ciudad de Ecilda Paullier, para dialogar con los integrantes de la Asociación de Jubilados y Pensionistas local. Previo al encuentro, dialogó con La Semana, sobre distintos temas que hacen a la seguridad social.

Entiende Ferrari que sus encuentros con jubilados y pensionistas son “un ida y vuelta” muy importante. Dijo que en ellos surgen “las inquietudes y preocupaciones de la gente, que tratamos de responder”. El Director consideró a las asociaciones de jubilados “grandes actores sociales a través de todas las actividades que realizan, porque tener un envejecimiento activo es muy importante”.

Agregó que en las visitas, también “compartimos las novedades que se van generando en el BPS que sean de interés general o en particular de los jubilados y pensionistas”.

En esta oportunidad, dijo que llegaba con una novedad que “no tiene que ver directamente con jubilados y pensionistas, pero sí con quienes se están por jubilar. Se firmó un convenio entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), y el BPS para digitalizar las planillas de trabajo, esas que desde hace 10 años están integradas en la historia laboral, son archivos de soporte papel, algunos de hace 50 años, pero que se precisan al momento de jubilarse. Cuando no hay información y quiero probar que trabajé en tal lugar, debo ir al MTSS a ver si en las planillas de trabajo hay algo. Eso lleva mucho tiempo, al digitalizarla facilita todo el trabajo”.

Prosiguió diciendo que “a eso hay que sumarle que los mayores de 60 años hasta el 31 de mayo del año que viene, tienen plazo para ocuparse de su historia laboral, porque si no se ocupan, va a quedar convalidado lo que esté o no esté registrado en la historia laboral del BPS y aunque tengamos las planillas digitalizadas, los mayores de 60 no las podrán cambiar”.

Consultado sobre qué problemáticas le plantean los jubilados en los encuentros que con ellos mantiene, contó que uno de los que más surge es “el ajuste de la pasividades, en particular los de la pensión mínima; es preocupación que no se acumule el 3% que se da en julio; se dio el adelanto, pero a fin de año se quita antes del ajuste general e impide que crezca más la jubilación”.

“Lo otro que también plantean es el gasto que tienen en salud, los tickets, el tema de los copagos, todo eso hace que uno se automedique o no prevea, porque un buen sistema de salud es el que prevé la enfermedad no el que cura al enfermo”, agregó Ariel Ferrari.

Dijo luego el Director del BPS que con estos planteos que recogen es que se está “construyendo la propuesta que queremos presentarle a los candidatos a la Presidencia de la República, cuando salgamos de nuestro congreso el 13 de setiembre y que además sean los temas que -esperando que el gobierno que asuma lo haga-, se convoque a un diálogo de seguridad social donde los distintos actores sociales y políticos podamos encontrar acuerdos, porque se necesitan cambios”.

EL PLEBISCITO | La Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas (ONAJPU), decidió dejar en libertad de acción a sus asociados rumbo al plebiscito promovido por el Pit-Cnt y otras organizaciones sociales, pero Ferrari ha sido muy crítico con la reforma del gobierno y con el sistema privado de pensiones. Consultado al respecto dijo que él es “parte de la organización y como tal me debo a ella, lo que sí soy muy crítico del actual sistema de seguridad social, porque un sistema de seguridad social no puede tener lucro, no puede ser que quien administre la seguridad social gane millones de dólares, mientras las prestaciones que brinda son miserables”.

“No puede existir el lucro y debe existir además un principio que se pierde en el ahorro individual, que es la solidaridad. La reforma nos obliga a trabajar hasta los 65 años, cuando por ejemplo el mes pasado, en julio, los que se jubilaron en el BPS, tenían un promedio de edad de 63 años y ocho meses, por lo tanto estamos cerca de los 65 años sin ser obligados. El ahorro para el sistema es que aportás por más años, trabajás más tiempo, vas a cobrar menos años de jubilación porque vas a vivir lo mismo. El ahorro está en los cálculos de jubilaciones, recortando los derechos a la gente es que culminan dando los resultados que esperan”.

AHORRO INDIVIDUAL | En relación a si puede haber un sistema de ahorro individual que sea solo público y no privado como es ahora, Ariel Ferrari dijo que “el sistema de seguridad social del Uruguay, necesita para un grupo de trabajadores de muy altos ingresos, que también tienen que ser atendidos por la seguridad social, que deben tener un sistema de capitalización, que debe ser público y no cobrar comisiones, no puede tener lucro”.

“Son pocos, algunos miles, pero alguien que gana un millón de pesos y que aporta 150 mil pesos por mes, no puede tener una jubilación de 90 mil pesos. El sistema de reparto no puede reflejar eso y por ello se precisa un pilar con esas características”, explicó el Director del BPS.

La propuesta de ONAJPU para el eventual diálogo social es que el futuro sistema tenga “un pilar asistencial para aquellos que no pudieron trabajar, financiado por impuestos del Estado, un pilar de reparto solidario administrado por el BPS y otro pequeño que tiene que ver con esa gente”.

