Arboreto Libertad: altas y bajas, según la visión del grupo de amigos del espacio público

El estado del Arboreto Libertad llegó a la última reunión del Concejo Municipal a partir de un planteo de la representación frenteamplista, que expresó su preocupación por cómo se encuentra el nuevo espacio público de la ciudad, que fuera donado por el médico Augusto García poco tiempo antes de fallecer en el año 2022. El alcalde Matías Santos reconoció que le falta mantenimiento al lugar, pero dijo que algunas cosas no se hacen

por pedido del grupo de vecinos que trabaja alrededor del arboreto, desde el cual se dice que quisieran más apoyo del Municipio. Un panorama complejo, para un espacio que no termina de consolidarse en el imaginario libertense.

Si se recorre la zona exterior del arboreto, la vista no es la mejor; los postes del alambrado casi secos, el pasto de afuera alto, al fondo, hay un caminito intransitable tanto para peatones como para vehículos. No hay una señalización, nada que diga que se está ante un espacio público, mucho menos las características del lugar.

A partir de eso es que se realiza el planteo de la representación del FA, que en la sesión del Concejo Municipal dejaron clara su preocupación. “Entendemos que la memoria de Augusto García, merece que por lo menos se cuide y se mantenga un poco, el lugar”, dijeron en la reunión los integrantes de la delegación frenteamplista, partido al que García pertenecía desde sus inicios. Entre los cuestionamientos realizados en la reunión, comentaron que “se ve feo, como abandonado”.

“La cuneta que hicieron para colocar el portón, está hecha por encima de la cuneta, con lo que entendemos que es una dificultad para entrar por la altura de la calle y porque no continua la corriente de agua de la cuneta original”, agregaron.

EL ALCALDE | Como respuesta a los planteos del FA, el alcalde Matías Santos dijo a este medio que todo lo que se hace en el arboreto se hace tal como lo plantea el grupo no gubernamental con el apoyo del agrónomo de la Intendencia José Pedro Barboza, que es quien dice que hay qué hacer, aunque ante el Concejo Municipal y a La Semana, reconoció que falta “mantenimiento y cuidado” en el lugar.

Santos aclaró que se cuida mucho de no cortar el pasto y comentó que se repondrá la cartelería con códigos QR, además de pintar la puerta de ingreso “y mantenerla cerrada fuera de días y horarios de visita, que generalmente son coordinados”

LOS COLABORADORES | Para Paola Magnano que forma parte del grupo de amigos del arboreto, la situación debería ser mejor, pero niega que no se estén haciendo cosas y a su vez explica cuál es el proceso seguido hasta el momento.

El Arboreto Libertad fue inaugurado en marzo de 2022, luego de una donación inicial del doctor Augusto García, quien durante años había ido generando ese espacio. Ya en sus últimos años de vida decidió donarlo a la Intendencia por intermedio del Municipio y desde ese ámbito fue que a fines de 2021 se conformó un grupo de trabajo para hacer realidad el nuevo espacio de la ciudad. Mientras García vivió, cuenta Paola Magnano, una de las impulsoras del grupo de amigos, “siguió yendo, regaba los árboles, se hacía cargo del corte de pasto”. A la inauguración del arboreto, García no pudo concurrir por estar enfermo.

“Al principio todo ese grupo se movió un poco, García estaba contento con que había un grupo. Con esa gente se armó un grupo de Whatsapp, en él hay gente de la educación, de viveros, de sectores políticos, de la Intendencia, del Municipio, comerciantes que colaboraron, vecinos, gente San José Más Verde. Somos un montón y al principio estaba todo el mundo entusiasmado. No es una asociación civil, es solo un grupo de Whatsapp de amigos del arboreto. Como todo grupo empezamos bárbaro, pero después empezamos a ser dos o tres los que nos movíamos”, narró Paola Magnano.

“El grupo ese se movía de vez en cuando, yo escribía y contaba lo que estaba pasando, pero ante la falta de respuestas no puse más nada y entramos a movernos entre los que hacíamos algo”, dijo y como crítica a los dirigentes del FA dijo que “en el grupo nadie se entera porque no quieren, si quieren hacerlo nos envían un mensaje, pero nadie pregunta si precisamos algo. Los que más nos movemos somos Julio Ancheta que está a la vuelta porque vive cerca, el ingeniero agrónomo Diego Barboza y Karina Viera de San José Más Verde, Feliciano Castro que es otro vecino, y yo”, agregó Magnano.

Para Magnano es un gran problema el mantenimiento del lugar. “Una vez que falleció García, sus hijos dijeron que hasta finales del año 2022 se hacían cargo del mantenimiento del arboreto y así fue”, contó Magnano, que agregó que de inmediato “lo que hicimos fue insistir con el Alcalde por el mantenimiento pero fue todo un proceso, como también lo fue conseguir la portera que tiene ahora”.

“El Municipio plantea sus prioridades, primero que el día de los muertos, después que el parque porque viene el festival, entonces el arboreto, como no tiene visibilidad, queda un poco para atrás”, dice Magnano, que agregó que han tenido varias conversaciones con el Alcalde para aumentar la frecuencia de mantenimiento.

“Cuando se corta el pasto está alguno de nosotros, porque al no cortarlo todo están apareciendo especies nativas de menor porte como las chircas, la carqueja, que está bueno que estén. Hay que hacer un manejo cuidadoso de todo eso. El mantenimiento no se hace con la frecuencia deseada y no se corta todo el pasto intencionalmente, se corta sólo en los senderos”, dijo Paola.

La integrante del grupo de amigos del arboreto, se mostró molesta porque no saben qué hacer con la portera -ponerle o no candado-, ya que hay gente que hace entrar caballos a pastorear.

ACTIVIDADES | En cuanto a la frecuencia de actividades en el arboreto, reconoció Magnano que es poca. “No estamos teniendo la frecuencia de actividades que quisiéramos y tampoco estamos teniendo la frecuencia de mantenimiento que quisiéramos, pero venimos tratando de hacer lo que se puede con lo que tenemos”, dijo.

Valoró el acercamiento que han tenido al arboreto los quintos años de la escuela 49 (a cargo de Luciana Guerra, Dahiana Romaso y Martín Curbelo), que realizaron todo un trabajo de estudio de las especies existentes y fueron los que diseñaron la cartelería indicativa que se estará inaugurando una vez que la Intendencia la tenga pronta. Los alumnos de la escuela 49, “fueron nombrados guardianes del arboreto, con el fin de que sean difusores de lo que ocurre allí”, dijo Paola Magnano. Comentó que cuando se inaugure la cartelería indicativa se le hará un reconocimiento a estos niños, muchos de ellos, vecinos del arboreto.

Magnano por último reconoció que le gustaría que “se moviera un poco más, pero igual el proceso sigue”.

Por Javier Perdomo.