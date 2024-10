Ana María Gervasini asume este miércoles como Presidenta de AJUPEN Libertad

Ana María Gervasini será la Presidenta de la Asociación de Jubilados y Pensionistas (AJUPEN), de Libertad, según surge de lo que fue la elección de autoridades realizada el pasado 23 de setiembre en su sede de la calle San José 800 Bis. La nueva Presidenta, que entrará en funciones este miércoles 30, dijo que pretende poner énfasis en la actividad social en su gestión que irá hasta octubre del año 2026.

Gervasini estará acompañada por una Directiva integrada en su totalidad por mujeres. Élida González es la Vicepresidenta, Fanny Rodríguez continúa como Secretaria, mientras que Raquel Lasa es la Prosecretaria, María Choca la Tesorera y Gladys Parodi la Protesorera. Las Vocales de la comisión son: María del Carmen Otheguy, Nelly Antúnez, Mary Rodino, Teresita Bertolini, Teresita Silva y Olga Curbelo.

Los primeros hombres de la lista aparecen entre los suplentes que son: Antonio Lema, Elsa Torres, Sabino Dolio, Alicia Choca, Julio Antúnez y Solange Iglesias. En la Comisión Fiscal a su vez están el escribano Dardo Cardone, junto a Haydée Barbé y José Montero. Alicia Bauza es suplente.

DECISIÓN | La Semana habló con la Presidenta entrante de AJUPEN, quien comentó que en un principio había decidido no participar de la Comisión Directiva, entendía que ya no quería tener las responsabilidades que implica estar en una comisión, pero en su entorno le comenzaron a preguntar qué iba a hacer, si se iba a quedar tomando mate y mirando televisión en la casa, lo que la hizo dudar.

Una actividad realizada con los integrantes de AJUPEN en la Plaza de Deportes, la emocionó de tal forma que se dijo que no podía no participar, no podía dejar que la asociación se viniera abajo, por lo cual anunció que iba a integrar la Directiva y que si sus compañeras aceptaban, quería ser la Presidenta y así fue. Ana María Gervasini encabezó la lista única, la lista 26, y fue electa Presidenta.

A la hora de hablar sobre qué planes tienen para los próximos dos años, Guervasini explicó que por suerte para la nueva Directiva, la sede de la calle San José está en buen estado y se le hicieron mejoras importantes en el último tiempo como una pintura general, que se completa en enero, la compra de un contenedor que funciona como depósito y una churrasquera.

Esto, explicó Ana María Gervasini, le posibilita a la nueva Directiva trabajar más en lo social. “Queremos que hayan más actividades, ya hay algunas que son buenas, pero queremos que hayan más”, dijo la Presidenta entrante de AJUPEN, que mencionó que se seguirán haciendo los chocolates y las loterías, las excursiones, también algunos bailes, aunque reconoció que no siempre les ha ido bien con esas actividades.

SOCIOS | “Es que estamos muy viejos”, dijo Gervasini como explicación para la poca presencia de asociados en esas actividades. Ese es precisamente otro de los puntos en los que Gervasini quiere trabajar durante la gestión que estará comenzando el miércoles: el ingreso de nuevos asociados, más jóvenes.

“Nosotros estamos todas arriba de los 70 años, cuando empezamos hace 14 años teníamos poco más de 60, queremos que se sume gente de esa edad y que le dé nuevo impulso a AJUPEN”, dijo la Presidenta electa, que comentó que para ello se proponen realizar una nueva campaña de socios en el correr del año próximo.

Vale mencionar que AJUPEN hoy tiene unos 300 socios, pero aclaró Gervasini que la mayoría de ellos son colaboradores, no participantes activos de la vida de la asociación.

Imagen de Facebook.

Por Javier Perdomo.