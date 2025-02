AJUPEN San José expresó preocupación por maltrato a residente de un hogar

La Asociación de Jubilados y Pensionistas (AJUPEN), de San José dio a conocer su preocupación ante la situación de los Establecimientos de Larga Estadía para Personas Mayores (ELEPEM) en el departamento, tras la reciente condena de una trabajadora de un residencial de la capital departamental por violencia física contra un adulto mayor. Según lo declarado por la secretaria de esa organización María de los Ángeles Gutiérrez, el problema radica en la insuficiencia de controles y la falta de intervenciones más drásticas para garantizar la seguridad y el bienestar de los residentes en estos hogares.

Es por esto que la asociación anunció que solicitará reuniones con el director departamental de Salud Pablo Álvarez y con el jefe de Policía Atilio Rodríguez, con el objetivo de coordinar acciones que permitan mejorar la supervisión de los ELPEM. Además, la organización busca obtener acceso a los centros considerados críticos y evaluar la posibilidad de colaborar con el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), en futuras inspecciones.

FISCALIZACIÓN | El director departamental de Salud Pablo Álvarez, se refirió a la situación de los residenciales en el departamento, destacando que las fiscalizaciones se realizan semanalmente y que entre dos y tres ELPEM son visitados en cada instancia. “Generalmente damos más importancia a los ELPEM que catalogamos como críticos, ya sea por falta de documentación, ausencia de un director técnico, deficiencias en la infraestructura o carencias en la provisión de alimentos,” contó el director Álvarez.

En el departamento de San José existen 56 establecimientos de este tipo, de los cuales entre 8 y 10 presentan problemas recurrentes y están bajo observación constante. “Algunos tienen problemas administrativos, otros sanitarios y hay casos donde la alimentación no está garantizada para un período de 48 a 72 horas, lo que nos obliga a fiscalizar con mayor frecuencia,” explicó el jerarca.

Según lo informado por el jerarca, la Dirección de Salud no ha constatado casos de violencia física o verbal en sus inspecciones. “Nosotros no hemos detectado situaciones de maltrato en las visitas que realizamos. Cuando estas situaciones ocurren, generalmente llegan a través de denuncias de familiares y son investigadas por otras instituciones, como el MIDES y la Justicia,” comentó.

Sobre los plazos para corregir irregularidades, el titular de la Dirección Departamental de Salud (DDS), explicó que dependen de la gravedad de la falta. En algunos casos, las soluciones deben implementarse en un máximo de 15 días, mientras que en otros se otorgan uno o dos meses. Sin embargo, dijo que en la actualidad no hay ningún ELPEM en riesgo inminente de clausura.

CRÍTICAS | Desde AJUPEN María de los Ángeles Gutiérrez dijo que la problemática no es nueva y que hace años existen hogares funcionando sin la habilitación correspondiente. “Esto no tiene que ver con un gobierno u otro, es un problema de hace décadas. Hay residenciales que siguen operando a pesar de no cumplir con los requisitos,” mencionó.

Para Gutiérrez, la solución no pasa solo por inspecciones más frecuentes, sino por una intervención más profunda y coordinada entre las autoridades. “Creemos que aquí lo conveniente es una acción más drástica. No basta con visitar un establecimiento cada 15 días para que vean que hay supervisión. Hay que tomar medidas más efectivas,” opinó la vocera de la organización de jubilados.

Contó que la organización también recibió inquietudes de ciudadanos sobre cuáles son los hogares seguros para internar a un adulto mayor. “No podemos recomendar un establecimiento en particular, pero sugerimos que las familias hablen con los residentes y sus familiares, visiten los lugares en distintos horarios y busquen referencias,” dijo María de los Ángeles Gutiérrez.

AJUPEN también está solicitando una audiencia con el Jefe de Policía para obtener más información sobre la reciente condena y conocer hasta qué punto pueden acceder a detalles sobre el caso. “Somos una organización social privada que trabaja con adultos mayores y queremos involucrarnos. No podemos quedar al margen de estas situaciones,” dijo la Secretaria de AJUPEN.

PROBLEMA ESTRUCTURAL | El problema de los ELEPEM en San José se enmarca en una problemática más amplia a nivel nacional, a partir de la cual la supervisión de los hogares de ancianos es compartida por distintas instituciones, lo que a veces diluye responsabilidades. Mientras el MIDES tiene un rol central en la regulación de estos establecimientos, la Dirección Departamental de Salud se encarga de los aspectos sanitarios. En este contexto, AJUPEN plantea la necesidad de una fiscalización más integral y efectiva.

Desde la organización se insiste en que la solución no puede limitarse a controles administrativos, sino que debe haber una acción contundente para evitar nuevos casos de maltrato y garantizar condiciones dignas para los adultos mayores. “Es un tema que nos preocupa y en el que vamos a seguir insistiendo. Hay que mejorar los controles y tomar medidas reales para que esto no vuelva a ocurrir,” concluyó María de los Ángeles Gutiérrez.

La discusión sobre la supervisión de los ELPEM en San José continúa abierta y es posible que en los próximos días se concreten nuevas reuniones entre AJUPEN y las autoridades departamentales para definir líneas de acción concretas.

Por Katherine Martínez.