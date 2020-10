AJUPEN Libertad está «en nuevas manos» desde el jueves 15

Tal como estaba previsto -y después de una suspensión previa-, se realizaron el jueves 15 de octubre las elecciones en la Asociación de Jubilados y Pensionistas (AJUPEN), de Libertad, instancia en la cual se eligió a Lila Quintán como Presidenta por los próximos dos años.

Quintán, de 80 años de edad, llega a la Presidencia de AJUPEN luego de más de 10 años de participación activa en las comisiones directivas de esa organización y del hogar de ancianos “El Quincho”, en la cual fue Secretaria y Tesorera.

Hoy, sólo participando en AJUPEN, asume la responsabilidad de dirigir a la asociación en un momento de parálisis casi total a causa de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus.

Quintán dijo a este medio sentirse muy preocupada por la compleja situación que se vive, que no les permite realizar actividades públicas. “Nosotros querríamos conformar a la gente. Tendríamos que hacer bailes, excursiones, pero vamos a hablar con los que tienen la facultad de darnos los permisos para hacer esas actividades y nos dicen que no, que por ahora no”, comentó la recién electa Presidenta.

Igualmente Lila Quintán no se amilana y dice que “las expectativas que tenemos son las mejores, pero es incierto lo que va a pasar y nosotros vamos siempre atrás de lo que dicen las autoridades, porque no podemos hacer lo que queremos”.

DINEROS | Consultada respecto a si hay preocupación por la situación económica a causa de la inactividad, dijo Quintán que en AJUPEN “somos muy cuidadosos para trabajar, porque todo lo que podemos ahorrar va hacia al banco. Aunque claro que nos afecta no hacer actividades, por supuesto, porque los socios se borran”.

Insistió en la preocupación que tienen los socios porque no se realizan actividades. “Ellos no entienden que no es que no queremos hacer más cosas, queremos hacer pero eso nos puede perjudicar, no podemos hacer algo para que nos terminen cobrando una multa y nos salga más caro”, dijo Lila Quintán.

“Tenemos que cuidar a toda la sociedad y más a la edad nuestra que somos personas mayores y más vulnerables”, agregó la nueva Presidenta de AJUPEN.

Respecto a la duración de su mandato, dijo Lila Quintán que “supuestamente estaré dos años. Entré con la condición de probar, ver si puedo marchar y si no, tendré que renunciar, pero voy a hacer lo imposible por terminar el período.

Lila Quintán está acompañada en la nueva Comisión Directiva por Antonio Lema como Vicepresidente, Fanny Rodríguez como Secretaria y María Delgado Oteguy como Prosecretaria, María Choca como Tesorera y Gerardo Rodríguez como Protesorero y Élida González y Olga Curbelo como vocales. Los suplentes son Roberto Rodríguez, Darío Sánchez, Raquel Lasa, Nelly Antúnez, Mary Castro y Julio C. Montelongo. La Comisión Fiscal la integran Dardo Cardone, Haydé Barbé y José Montero.

Vale mencionar que Quintán suplanta en la Presidencia de AJUPEN Libertad a Ana María Guervassini, que decidió dar un paso al costado tras un período al frente de la asociación de jubilados libertense.

Por Javier Perdomo,