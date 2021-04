AJUPEN continúa a puertas cerradas y sin perspectivas de actividades para el futuro cercano

Otra de las organizaciones sociales más activas de la comunidad libertense está totalmente paralizada desde el año pasado, aunque en el comienzo de este 2021, su Comisión Directiva, trabajaba para reabrir sus puertas y ofrecer los tradicionales cursos a los asociados. Se trata de la Asociación de Jubilados y Pensionistas (AJUPEN), de Libertad, cuya presidenta, Lila Quintán expresó a su desorientación respecto al futuro próximo.

Quintán fue electa Presidenta el año pasado, tras la finalización del período en que Ana María Guervasini ejerció ese cargo, poco tiempo antes del fallecimiento de su esposo Floreal Fernández, quien anteriormente había ocupado ese cargo. La acompaña en la Secretaría, la docente retirada Fanny Rodríguez.

Las expectativas de la Directiva que encabezan estas dos trabajadoras sociales (Rodríguez es rotaria y Quintán estuvo muchos años en la comisión de “El Quincho”), eran poder volver a realizar actividades en este año 2021. Es más, contó Quintán, en el mes de febrero ya había diseñado cómo se iban a dictar los cursos que se programaban para el año, pero ya entrado marzo, desde la Dirección Departamental de Salud se les pidió que pararan todo. Mencionó que tienen todo programado para cuando se les permita comenzar.

“No podemos abrir la sede, para qué la vamos a abrir, si nadie está libre de contraer la enfermedad. Si nosotros vamos y abrimos, es seguro que los socios comienzan a ir y no queremos ser responsables de la aparición de un foco. Además, no podemos hacer ninguna actividad”, dijo Lila Quintán a La Semana.

Mencionó Quintán que no pueden alquilar el local social ubicado en calle San José 800 Bis, tampoco pueden hacer actividades propias, menos generar una excursión para ir de paseo, por lo que AJUPEN Libertad está totalmente paralizada. Esta situación, mencionó, contrasta totalmente con lo que 2019, que fue un año con mucha actividad en la institución, aunque aclaró que ese año se contó con el respaldo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), y de la Intendencia, algo que ahora está ausente.

Respecto a la situación económica, dijo Lila Quintán que con la cobranza de los asociados se pueden cubrir los gastos fijos que se tienen en la sede (disminuidos a partir de la total inactividad). Igualmente dijo que hay cierta preocupación porque los socios se están borrando, debido a que no hay actividades.

OTRAS ESTRATEGIAS | Comentó que ella está en contacto con organizaciones de otras localidades, las que para evitar la baja de asociados no está cobrando su cuota social mientras no haya actividad, pero ellos entienden que esto es negativo para AJUPEN, ya que hay costos fijos que cubrir. Mencionó por ejemplo que debido a las dificultades de la asociación, ella y la secretaria Rodríguez, están pagando de su bolsillo el corte de pasto del predio, a la vez que bajaron un servicio de cobertura médica de la AMSJ como forma de ahorrar.

Mencionó que han llegado a oídos de la Comisión Directiva que hay asociados molestos porque no se realizan actividades, pero mencionó Lila Quintán que no se hacen porque no se puede. “Nosotros somos una organización con personería jurídica, si se detecta que hemos infligido alguna norma por el coronavirus, nos puede caber una multa”, comentó Quintán.

Pero además, dijo, “nosotros hacemos una mateada o una conga con aforo de 30 personas y nos vienen 35 ¿Qué hacemos con esas cinco personas, las mandamos para la casa? ¿Cómo solventamos un ómnibus de excursión de 40 asientos viajando solo 20 personas? ¿Además, a dónde vamos, si está todo cerrado?”, se preguntó Quintán, quien luego añadió que “a todos los integrantes de la Directiva les gusta salir, con Fanny (Rodríguez), decimos que estamos hartas de estar encerradas, pero no podemos salir”.

La Directiva que encabeza Quintán estará en funciones hasta el año que viene, pero ella ya tiene claro que deberá haber un recambio. “Yo el año pasado agarré porque me insistieron mucho y porque no había nadie, pero para el próximo período deberá aparecer alguna otra persona que tome mi lugar”, dijo Lila Quintán, quien con más de 80 años está al frente de AJUPEN Libertad y sabe que la dificultad pasa por el poco interés de la gente en participar de comisiones.

Por Javier Perdomo.