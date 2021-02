Agrupación ABC Rural, en el Día Mundial de los Humedales, pidió el ingreso de los Bañados de Carrasco al sistema de áreas protegidas

Una vez más nos convoca un tema de gran importancia que ha quedado relegado durante muchos años en la agenda de los sucesivos gobiernos y la actual situación sanitaria, ha acentuado aún más esta situación.

Analizar la repercusión que los temas ambientales es para la vida de todas las especies, incluidos los seres humanos, prioritario. El ambiente es un todo en el que estamos incluidos, es una red que interconecta cada ser vivo con su entorno. Por eso, resulta más que necesario plantearlo, analizarlo y buscar las estrategias adecuadas que conduzcan a salvaguardar ciertos espacios fundamentales para mantener un necesario equilibrio, desde todos los ámbitos.

El 2 de febrero se conmemoró el Día Mundial de los Humedades. La Convención Ramsar, es la organización a nivel mundial enfocada en el tema humedales, que trabaja a partir de un tratado ambiental intergubernamental establecido en 1971 por la UNESCO, que entró en vigor en 1975. Su objetivo es proporcionar las bases para la acción nacional y cooperación internacional, con respecto a la conservación de humedales y al uso racional y sostenible de sus recursos

El Ministerio de Ambiente, en un comunicado oficial por la celebración expresó: “estamos viviendo una creciente crisis del agua dulce que amenaza a las personas y al planeta. Se está utilizando más agua de la que se puede reponer, destruyendo el ecosistema del que más dependen el agua y la vida en general: los humedales. El tema de este año destaca los humedales como fuente de agua dulce y alienta la acción para restaurarlos y detener su pérdida. El agua y los humedales están unidos en una convivencia inseparable que es vital para la vida, nuestro bienestar y la salud de nuestro planeta”.

El comunicado expresa la urgente necesidad de preservar estos lugares por entenderse que son de vital importancia para la continuidad de los ecosistemas y del agua.

Ahora bien, teniendo en cuenta estas apreciaciones, cabría preguntarse por qué algunos de estos humedales no son tratados y conservados adecuadamente, como sucede con los humedales del Santa Lucía, los Bañados del este, Esteros de farrapos e islas del río Uruguay o la Laguna de Rocha.

Los humedales son uno de los ecosistemas de mayor relevancia que ofrecen grandes beneficios para evitar desequilibrios en procesos naturales diversos, entre ellos, el cuidado de flora y fauna autóctonas, el control de los cauces de ríos y arroyos así como la regulación del clima.

Los humedales están desapareciendo a nivel mundial, incluso más rápido que los bosques, por lo que representa una crisis ambiental que traerá más problemas de los ya existentes. Estas regiones inundables, son uno de los ecosistemas con más biodiversidad, a lo que se suma que tienen la capacidad de almacenar más carbono que cualquier otro ecosistema, lo que al ir desapareciendo contribuye al calentamiento global, al generar casi una cuarta parte de la liberación mundial de metano.

ANÁLISIS | Frente a esta realidad, recuperar y proteger estas zonas es urgente. Uno de los colectivos que trabaja desde hace varios años este tema, es la Asociación ABC Rural, cuyo objetivo principal está centrado en la defensa y preservación de los bañados de Carrasco.

La bióloga Giannina Orcasberro, integrante de ABC Rural, explicó a La Semana que su organización trabaja de forma continua y desde hace varios años en la recuperación de los Bañados de Carrasco y explica que se han encontrado muy solos en este proyecto y que aún hoy, tienen muchos obstáculos para su implementación. “La situación de los bañados no es un tema que se haya analizado con el rigor necesario, no se ha tomado en cuenta por las autoridades ambientales y lo que nosotros pretendemos es plantear formas alternativas y propuestas que permitan tomar el tema y ver cuáles son las posibilidades con las que contamos hoy”.

Explica que durante años han tratado que esa región obtenga la necesaria revalorización ya que se trata, al igual que otros humedales del país, de un ecosistema natural que tiene muchas funciones relevantes para el ambiente. “Nuestra propuesta está basada en eso, siempre argumentando, buscando planes de manejo. Sabemos que no se pueden rescatar las más de 2000 hectáreas pero sí parte de lo que es el ecosistema original y es ahí donde hay que poner foco”.

A nivel mundial, el agua está pasando por una problemática que de una forma u otra involucra y concierne a todos. De ahí que la preservación de estos espacios representa una tarea fundamental para toda la sociedad. Seguir los lineamientos establecidos e incluir a esta región al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), sería un buen comienzo para trabajar desde una propuesta responsable y comprometida.

“Si bien la recuperación es muy difícil, por el grado de deterioro y avance urbano, sí es posible parar los impactos negativos y preservar lo que queda. Aún hay áreas que se mantiene con sus características originales”, dijo Orcasberro.

Explicó luego que transitan por un camino que por momentos les es muy difícil, dado lo complejo de estos temas y el escaso desarrollo de políticas ambientales que tomen este tema con la prioridad que lo requiere.

“Hoy estamos golpeando las puertas de las nuevas autoridades (ministerios de Defensa y Medio Ambiente, intendencias de Montevideo y Canelones, además de los nuevos alcaldes). Es como comenzar de cero, pues nadie conoce los Bañados de Carrasco solo como referencia por la ubicación del Aeropuerto. No es fácil llegar a poner en agenda política este bañado, pero seguimos trabajando para ello”, dijo.

A pesar de no recibir respuestas ante sus inquietudes, el grupo continúa preservando el espacio, basados en la idea de que, aunque las barreras sean demasiado grandes, el desafío lo merece. “Sé que la asociación no resuena de forma tangible, no se ven logros, pero se desarrolla una tarea que no se ve pero que tiene que ver con la labor de reunirnos con los ministerios, las intendencias, a nivel de los municipios; todo eso es tiempo, dedicación, hay un trabajo hormiga atrás que pasa desapercibido pero que existe. Todo demanda mucho esfuerzo, todo es para que se pueda reconocer que hay un ecosistema de altísimo valor, que no solo tiene que ver con el control de las inundaciones sino que también con el control de temperatura, circulación de agua que termina en el Río de la Plata. Sumado a eso, en lo que respecta a la flora y la fauna, se han registrado especies de gran valor cultural, incluso especies que se creían extinguidas”.

PROYECTOS |Lo más importante de acuerdo a Orcasberro es la implementación de proyectos que apoyen la iniciativa de salvaguardar esos humedales. Uno de los proyectos desarrollados en 2019, les permitió realizar algunas estrategias para que los bañados de Carrasco puedan conocerse más y contar con una infraestructura que permita trabajar con otros avances en la zona.

“Nos vinculamos con un estudio de arquitectos que se dedica a promover la cultura, el patrimonio cultural y dentro de lo que es el patrimonio cultural, entra la conservación de los servicios ecosistémicos. Distintas organizaciones se presentan con propuestas culturales, se seleccionan las más viables, eso habilita a las empresas a elegir determinados proyectos, ponen el dinero y ellas se benefician exonerando parte de sus impuestos, lo que se traduce en beneficios para las propuestas elegidas”, narró.

“Nosotros fuimos uno de los favorecidos con la propuesta de hacer un centro interpretativo en los bañados, un centro cultural, con senderos autoguiados, que pase a ser un lugar de referencia, lo que hace mucho tiempo hemos intentado hacer”, dijo y explicó Orcasberro que mucha gente ignora la existencia de este lugar rico en biodiversidad y por ello, también tienen como objetivo crear un material que pueda difundirse. “Es muy importante que quede como un material tangible en papel, a través de un libro, con documentos, fotografías y la historia del lugar, que es muy interesante. Creo que esto es muy importante principalmente para la gente que no conoce este lugar, ver imágenes en un libro”, dijo Orcasberro.

Otras de las novedades que informó la Bióloga está referida al aporte de un vecino de la zona que realizó una importante contribución a la labor de ABC Rural para el rescate y preservación del lugar. “Gracias a un vecino productor de miel, que ha puesto a disposición su chacra, hoy Museo de Apicultura ‘François Huber’, tenemos un espacio dentro del bañado, donde estamos recibiendo distintas visitas de escuelas, liceos, empresas y público en general. Desde allí hemos podido registrar especias animales que desde hacía muchos años no se observaban. Esto muestra que aún hay tiempo de conservar y recuperar”.

Giannina Orcasberro dijo por último que “seguimos trabajando para poner en agenda política este ecosistema. Solo dando a conocer este bañado, mostrando sus riquezas, virtudes, los servicios ecosistémicos y valores es que se va a priorizar. No se puede cuidar lo que no se conoce”.

Por Yudith Píriz.