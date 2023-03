Actividad contra la reforma de la seguridad social se realizó el jueves en Libertad

El jueves 9 de marzo a la noche, en la plaza de los 33 Orientales, se realizó una reunión abierta con la participación de Sol Maneiro y Carlos Clavijo, integrantes del Equipo de Representación de los Trabajadores (ERT), en el Directorio del Banco de Previsión Social (BPS), en la cual expusieron su posición contraria a la reforma jubilatoria del gobierno que está ahora a estudio en Diputados y que ya cuenta con media sanción del Senado.

En diálogo con La Semana, Carlos Clavijo comenzó aclarando que lo que está discutiendo el Parlamento es una reforma jubilatoria, no “una reforma de la seguridad social como quieren hacernos ver. Esta reforma no solo nos hará trabajar cinco años más, por lo menos, sino que también nos hará aportar cinco años más, para cobrar peores jubilaciones que las que se cobran con el actual régimen”.

“Si el problema es financiero, habrá que buscar nuevas fuentes de financiamiento y no recortar jubilaciones, pensiones y derechos. Además, no se justifica el aumento de la edad de retiro, no se justifica y no se analizó el mercado laboral al aumentar la edad a granel, porque en definitiva hay un montón de sectores que no van a poder llegar a los 65 años de edad para jubilarse”.

Por su parte Sol Maneiro, dijo que no es verdad que el movimiento social y el Equipo de Representación de los Trabajadores, no hayan hecho propuestas, como dice el gobierno. “Hemos hecho muchas propuestas, primero en la Comisión de Expertos, después en la comisión especial del Senado y ahora en la comisión especial de Diputados. ¿Cuáles fueron esas propuestas? Para empezar, decimos que una reforma de la seguridad social, con todo lo que abarca, siempre tiene que ser mediante el diálogo social y no a partir de una comisión de técnicos y expertos que hicieron las recomendaciones desde atrás de un escritorio”.

INTEGRALIDAD | “Además, que tiene que ser una reforma integral, que tiene que tener en cuenta el sistema de cuidado, las prestaciones a la discapacidad, a la tercera edad y este proyecto no tiene en cuenta todas esas cosas. No tiene en cuenta a las mujeres que dedicamos un montón de años de nuestras vidas a los cuidados, a los trabajos no remunerados, al trabajo informa pero nos piden que aportemos cinco años más y esperemos cinco años más para poder jubilarnos”, agregó Maneiro.

Otro punto negativo que para el ERT tiene el proyecto a estudio del Parlamento, dijo Carlos Clavijo, es que “profundiza el ahorro individual privado, no solo en el BPS sino que en todos los subsistemas van a imponer las AFAPs, un sistema mixto que fracasó en el mundo. Hay documentos de la OIT que explican claramente el fracaso del sistema de ahorro privado individual y en Uruguay vamos a contramano. Profundizamos algo que en Uruguay ya fracasó, cuando se demostró que el promedio de jubilaciones que pagan las AFAPS son de 7800 pesos, cuando una jubilación mínima del BPS es más del doble”.

“También se demuestra que hubo que lograr una ley de cincuentones para tratar de cubrir el agujero que dejaron las Afaps a un montón de personas que cuando se jubilaban perdían mucha jubilación. Están proponiendo algo que ha fracasado”, añadió Clavijo.

Consultados respecto a la estrategia a seguir por el movimiento sindical y el ERT, dijo Sol Maneiro que quieren informar a la población, que se merece tener información de calidad de lo que se está discutiendo en el parlamento ya que esto tiene un cerco mediático importante, por lo cual no llega la información de cómo la reforma va a afectar a los trabajadores”.

INFORMADOS | “Hoy (por el jueves pasado), se votó un plan de acción y desde el lunes (el 13), se instala una carpa frente al Palacio Legislativo para ir calentando motores e ir hacia una gran movilización nacional cuando se instale la discusión en Diputados el 23 de marzo. Esto se frena en la calle, hay que movilizarse, salir, pero debemos llegarle a la gente con la mayor información posible para que cada Diputado que se atreva a levantar la mano para votar un proyecto tan regresivo, pague el costo político, porque ellos deben acatar lo que las grandes mayorías quieren y ahora, las grandes mayorías están en contra de esta reforma”, dijo Sol Maneiro.

Respecto a si en el horizonte lejano y si la ley es votada, el movimiento social intentará derogar por vía de un referéndum la ley, dijo Carlos Clavijo que “vamos a investigar con constitucionalistas para saber si se puede hacer un referéndum, porque la mayoría de los constitucionalistas dicen que como es una iniciativa privativa del Poder Ejecutivo no se puede hacer un referéndum. Vamos a explorar alternativas; desde el movimiento sindical no descartamos nada, pero hoy tenemos que enfocarnos en frenar la reforma”.

Por Javier Perdomo.