Quedaron inauguradas las obras en la plaza Lavalleja de San José

Con la presencia de vecinos, deportistas y autoridades departamentales y nacionales se inauguró la obra de recuperación total de la plaza de deportes “Lavalleja” de San José de Mayo, cuya inversión superó los cuatro millones. Fue en el marco de un acto que tuvo lugar el miércoles 11 de noviembre. En la oportunidad, la Intendencia de San José hizo entrega de la reforma a la Secretaría Nacional de Deportes.

La inversión en esta obra fue de 4.700.000 pesos. De ese total, 2.100.000 fueron aportados por la Secretaría Nacional de Deportes el 23 de enero de 2019 y lo restante lo aportó la ISJ.

“Es una alegría poder hacer entrega de una obra anhelada por los vecinos y que además de una clara recuperación urbanística revalorizará la zona y las actividades que se realizarán aquí. Hoy vemos a la plaza en muy lindas condiciones pero fue una tarea muy importante la que se realizó. Esta obra se entrega hoy a la Secretaría Nacional de Deportes”, dijo la presentadora de la actividad Patricia Casavieja.

MEJORAS | La reforma en la plaza ubicada a pocos pasos de la terminal de ómnibus de la capital departamental inició a mediados de setiembre e incluyó el arreglo de las veredas y de las calles que la rodean.

Se realizó tratamiento bituminoso doble con sellado para espacio aeróbico perimetral, se pavimentó con carpeta asfáltica la zona de las canchas, donde se colocaron nuevos arcos y tableros de basquetbol. También se instalaron aparatos saludables e inclusivos, se acondicionaron los juegos existentes, se incorporó una mesa de ajedrez, se creó una nueva cancha de beach volley, se colocó tejido nuevo de contención en zona de cancha de fútbol y beach volley y se mejoró el alumbrado.

En el entorno, se construyeron rampas de accesibilidad universal, se repararon veredas, cordón cuneta y bocas de tormenta, se efectuaron tareas de reforestación y de repavimentaron en las calles Ituzaingó y Presbítero Bentancor, realizándose una cebra peatonal elevada. También se colocó nueva cartelería de tránsito y se creó un nuevo acceso para vehículos como emergencia móvil o reparación de infraestructuras.

“Hoy en día hay 10 canchas de diferentes deportes, entre ellas la de voleibol de arena que no había. La recuperación fue total. Lo que más quiero destacar es que lo único que se contrató fue la pintura del muro exterior, los tejidos y la empresa que hizo la rampa de acceso, lo demás fue todo hecho por mano de obra del Gobierno Departamental”, dijo en el acto el intendente Pedro Bidegain.

“Por allá, por enero del 2019 la Secretaría de Deportes dejó en custodia de la Intendencia este dinero, luego, hace unos tres meses atrás, más o menos, con el director de Deporte Sebastián Bauza tuvimos una reunión, recorrimos esta plaza y empezamos a hablar un poco con nuestro director de Deportes Miguel Ángel “Pocho” Calandria y también con la Intendenta electa que también nos dio para adelante. Entre todos empezamos a hablar y a pensar que esto podía ser posible y en época de pandemia no había demasiado dinero como no lo hay ahora pero todos entendíamos que esto no iba a ser un gasto, iba a ser una inversión al deportes al aire libre, enclavado en el centro e la ciudad de San José”, agregó.

COMISIÓN DE APOYO |De la inauguración fue parte el Director Nacional de Deportes, Sebastián Bauzá, quien destacó la importancia de que se conforme la creación de una comisión de apoyo que se encuentre abocada al cuidado y el mantenimiento de la plaza.

“La plaza de deportes es esto y la verdad que cuando veníamos, que nos acercábamos, veíamos la cantidad de gente que había en la plaza que es gracias a lo que se invirtió acá. Entonces ahora el desafío es doble porque tenemos que administrarlo, que gerenciarlo”, dijo Bauzá.

El Director Nacional de Deportes anunció que en próximo días se hará entrega de un desfibrilador para que esté a disposición del personal de la plaza: “Estamos haciendo una campaña en todas las plazas de deportes del Uruguay y esta plaza también va a tener un desfibrilador. Se va a hacer un curso a los profesores, a los inspectores porque es necesario. Uruguay no solamente tiene la pandemia que hoy por hoy nos tiene con un tapabocas, sino que tiene otra pandemia que es la obesidad y el sobrepeso. Por lo tanto ese 65% de los uruguayos que sufre esa pandemia con esta infraestructura tenemos que trabajar y desarrollar”, Manifestó.

“Invitamos al resto del departamento de San José a que venga y vamos a seguir trabajando en conjunto porque es la manera de articular los gobiernos departamentales con los gobiernos centrales”, concluyó.

Tras el corte de cinta, las autoridades llevaron adelante una recorrida por el espacio público para contemplar las obras realizadas.

Urreta destacó papel de la anterior administración

Desde su cuenta el ex candidato a la Intendencia por el Frente Amplio Pablo Urreta, reivindicó el papel que tuvo la administración frenteamplista en la remodelación de la Plaza de Deportes de San José.

Dijo Urreta que la obra era “una gran noticia para la comunidad maragata. Después de muchos años de idas y vueltas, con el empuje permanente de muchos vecinos que desalentaron algunas ideas locas del ex-intendente y gracias al gobierno nacional del FA que el año pasado transfirió 2.500.000 de pesos a la ISJ y la voluntad el Intendente actual para poner la otra parte del costo de la obra, se concreta la recuperación de un espacio público central de la ciudad, para el disfrute de los vecinos que tanto lucharon por este proyecto”.

“Cuando hay voluntad se puede, cuando todo el sistema político trabaja en conjunto para concretar proyectos en beneficio de la gente se puede, y este es un ejemplo claro”, añadió Urreta, quien añadió que “hay otros ejemplos que también lo confirman, como es el caso de los fondos destinados a la climatización de la piscina de Libertad, donde a pesar del esfuerzo de los vecinos organizados y los fondos destinados por el gobierno nacional, ocurrió todo lo contrario, porque no hubo voluntad del gobierno departamental y no se pudo concretar la obra”.

Felicitó públicamente “a los vecinos que lucharon por el proyecto”, al intendente Bidegain y al ex secretario Nacional de Deportes Fernando Cáceres que “desde sus responsabilidades institucionales, lograron financiar la obra de remodelación de la plaza de deportes”.

Obras en Libertad se entregan el 24

Finalmente para el 24 de noviembre en horas de la tarde –horario a confirmar-, quedó fijada la entrega de obras de los nuevos vestuarios de la Plaza de Deportes de Libertad, que se realizaron con los seis millones de pesos que aportara en su momento el gobierno nacional. Esta será la última inauguración de Pedro Bidegain como Intendente, quien el 26 dejará su cargo, al asumir Ana María Bentaberri.

