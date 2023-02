Movimiento social contra el Neptuno prepara movilizaciones para marzo y nuevos recursos legales

La eventual construcción del proyecto Neptuno en la zona de Arazatí no deja de dar novedades. El pasado jueves 16, los movimientos que se oponen a su construcción se reunieron en la sede de FFOSE en Montevideo para analizar la resolución del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), al recurso presentado por los grupos opositores, además de planificar su estrategia futura. El encuentro culminó con la difusión de un comunicado de prensa en el que vuelven a fijar su postura contraria.

La intervención del INDDHH fue solicitada en los últimos meses de agosto de 2022 (luego del cambio de autoridades en el instituto), y el 14 de febrero de este año se conoció su resolución, que cuenta con la firma de todos los integrantes del instituto. En ella se recomienda al Ministerio de Ambiente (MA) y también a OSE, informar con la “más amplia publicidad y difusión” para conocimiento de la población el estado actual del proyecto Neptuno -o Arazatí- y “especificar las actividades y etapas desarrolladas hasta el presente”.

La resolución recomienda más adelante que, en el marco de un proyecto de gran importancia para el gobierno, se diseñe e implementen mecanismos de participación y acceso a la información “amplios, públicos y transparentes”. Entiende la INDDHH, que es prioritario que se dé a conocer “a través de todos los medios apropiados a la opinión pública en general y a la población involucrada y sociedad civil organizada en particular, los procedimientos previstos para dicha participación, los mecanismos que ella tendrá disponibles, las fechas y lugares de las reuniones, sesiones o audiencias públicas”.

Vale recordar que la anterior integración del INDDHH en agosto del año pasado, había recomendado al gobierno “no innovar, ni continuar adelante respecto al llamado a licitación pública referida a la Iniciativa Privada Proyecto Neptuno”, hasta tanto no se estableciera “una planificación de los recursos hídricos de acuerdo a los estándares internacionales y nacionales del derecho humano al agua”.

El instituto decía que si continuaba con “la licitación u otro procedimiento competitivo”, se otorgaba “rectoría” a la Ley 17.555 -que promueve la inversión en la industria de la construcción- sobre “el conjunto del cuerpo normativo internacional y nacional sobre el derecho humano al agua”.

QUE INFORMEN | El gobierno avanzó en el proyecto y el movimiento social volvió a presentar el tema en el instituto, que emitió la nueva resolución difundida. La edila del Frente Amplio Sofía Mansilla, integrante además del colectivo “Los Tucu-Tucu”, al comentar la resolución dijo a La Semana que lo que pide la INDDHH es que “cumplan con la ley”.

“Nos parece muy importante la resolución de este Directorio porque siempre se hablaba que la INDDHH era de izquierda, bueno, se sacaron a los anteriores directores, se pusieron otros que son de ellos y también dicen que se están haciendo las cosas mal”, comentó Sofía Mansilla, valorando positivamente lo definido por resuelto por Marcos Israel, Carmen Rodríguez Núñez, Jimena Fernández Bonelli, Bernardo Legnani y Wilder Tyler, en el documento que se dio a conocer el martes 14.

Continuó diciendo Sofía Mansilla que “el INDDHH dice que no se dio a conocer públicamente que iba a haber tres consejos regionales de cuenca en enero y eso es verdad, no apareció en ninguna página oficial, no se dio a conocer, nadie sabía que había concejos regionales, solo a los que nos citaron. Eso fue un error que tuvieron”.

Según lo comentado por la Edila del FA, el 21 de diciembre pasado les informaron que en enero iban a realizarse tres reuniones de la comisión de cuenca del consejo regional para “cumplir con la ley”.

Sofía Mansilla cuestionó la forma en que se realizaron esos encuentros en los que estaban representados productores, empresarios, estudiantes, técnicos y autoridades de distintos organismos de gobierno. “Hubo momentos muy críticos, donde los integrantes de la mesa se peleaban; Castagnino (gerente general de OSE), con la de DINAGUA, era un relajo. Eran discusiones fuertes”, dijo Sofía Mansilla, que contó cómo fue destratada una técnica por plantear el tema de las cianobacterias en la última reunión, que supuestamente era para otro tema.

“En los consejos regionales todo se puede hablar, todo se puede plantear, nadie se sale de tema, es decir que tampoco saben cómo dirigir los consejos regionales”, comentó Mansilla.

A partir de la resolución de la INDDHH, los distintos movimientos que están movilizados contra el Neptuno, están solicitando que se les entreguen las actas de las reuniones de los consejos, que no se las quieren entregar. “Queremos las actas porque ahí tenemos los insumos para presentar más recursos”, dijo Mansilla.

RECURSOS Y MÁS RECURSOS | La Edila e integrante de “Los Tucu-Tucu” se mostró escéptica con lo que pueda pasar de ahora en más. “Pensamos que, como ya lo hizo el año anterior, el 2 de marzo Lacalle Pou estará anunciando en la Asamblea General este proyecto. Después que se haga el llamado a licitación, nosotros tenemos 40 días para presentar algún otro tipo de recurso, pero ellos siguen para adelante”.

Mansilla agregó que como movimiento “nosotros vamos a seguir presentando recursos porque hay muchos errores en el proyecto y vamos a ir presentando uno por uno los recursos. Lo único que nosotros podemos hacer es presentar las fallas que vemos en el proyecto en distintos recursos de amparo”.

Comentó que además “se vienen muchas movilizaciones; el 26 de febrero nos movilizamos en Atlántida -Canelones-, el 22 de marzo en Montevideo y quizás en otras localidades. Las movilizaciones son paralelas a estos recursos que cada organización va presentando desde sus territorios de interés”.

¿BALNEARIO? | Consultada, como integrante de “Los Tucu-Tucu”, si entienden que con la instalación de esta planta en Arazatí se termina con la idea de balneario, Mansilla dijo que eso “siempre lo hemos dicho, playa natural, tranquila como es ahora no será; obviamente que no es lo esperado tener una planta potabilizadora de agua con tomas, con maquinaria, con el movimiento que va a haber en el lugar, las luces, la planta de energía eléctrica”.

“Sí, creo que el proyecto de playa fue destruido con esto”, comentó la integrante de “Los Tucu-Tucu”.

Imagen de archivo: Sofía Mansilla junto a Carmen Sosa, durante el desembarco en Arazatí (agosto 2022).

Por Javier Perdomo.