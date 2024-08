Libertad y el estado de sus calles, un problema sin solución a la vista

“Crónicas Libertinas” se llama la página de la red social Facebook de Javier Lema, un vecino residente en la zona rural de Libertad que ha tenido inquietudes periodísticas –incluso hizo alguna incursión en este medio-, y que en ella comparte novedades surgidas desde los medios de comunicación, referencias a la historia de la ciudad que otros usuarios realizan o comentarios varios. En la previa a la llamada noche de la nostalgia, Lema consultó desde su perfil qué obra o servicio reclamarían o propondrían sus seguidores para la ciudad y de los cientos de comentarios que recibió la publicación, es casi unánime el pedido de mejora de las calles, sobre cuyo estado los vecinos y las vecinas tienen una visión muy crítica.

Bien deberían tomar nota al respecto quienes estén pensando competir por el cargo de Alcalde en el próximo período de gobierno. A fines de mayo del año 2025, serán las elecciones departamentales y municipales y este tema será de los que esté bien presentes, ya sea a la hora de pasar factura a la actual administración o realizar propuestas hacia el futuro.

El alcalde Matías Santos -de licencia en estos días-, se propuso destinar los Fondos de Incentivo a la Gestión Municipal (FIGM), que otorga la OPP para la reparación de calles, tras una autorización expresa del Poder Ejecutivo, ya que en la anterior administración, los fondos FIGM no podían ser destinados a reparaciones, sino a mejoramiento urbanístico a partir de nuevas obras de infraestructura. Pero disponer buena parte del presupuesto con ese fin no ha dado el resultado esperado, ya que siempre se está llegando de atrás y las nuevas afectaciones surgen a diario.

Además, la Intendencia no ha invertido lo que algunos esperaban en materia de mejoras de calles en Libertad y todavía se espera por obras prometidas para 25 de Agosto, tal como informáramos en la pasada edición.

LOS POSTEOS | Pero vayamos a los comentarios de los seguidores de la página Crónicas Libertinas, de los cuales no se dará filiación. Por ejemplo uno de ellos publicó que “las calles hechas perchas, puro remiendo, pasa uno, pasa otro gobierno y nadie las arregla como se debe, es una vergüenza”. Otro de los usuarios publicó: “las calles con carpeta asfáltica, que no tenemos una calle completa con asfalto”.

Un reclamo general y otro concreto, realizó una usaría que dijo que reclama por las calles en Libertad y hace alusión a la calle Washington en particular, que “no tiene bitúmen ni cordón cuneta, hace años que se pide”.

Otra persona se explaya un poco más y dice que es necesario arreglar las calles, ya que “la mayoría un auténtico desastre”. También pide por saneamiento, ya que dice que “hay barrios enteros que no lo tienen” y propone “mejorar, ampliar o trasladar el Parque Clauzolles para otro lugar más atractivo, para rediseñarlo y hacerlo un pulmón verde de esparcimiento y a la vez un atractivo paseo”.

Saliendo de los pedidos de mejoras en las calles, un vecino pide más árboles. “Planten árboles, muchos árboles. Hicieron destrozos por toda la ciudad, no podaron, destrozaron la vegetación de las calles (…). Luego viene un verano con 45 grados de térmica y nos cocinamos. Las personas con los vehículos peleándose por sombra”, dice un usuario.

Si bien alguno hace aportes como el anterior, la mayoría vuelve al mismo tema: “tapar los pozos que hay en todas las calles, vergüenza da transitar, abandono total hay”, dice un usuario. Luego, otra vecina dice que hay mucho por arreglar: “las calles, solucionar la basura, ridículo lo de tener volquetas, el parque es un desastre, la plaza otro”, opina.

Vuelve sobre el asunto un vecino que dice: “arreglar las calles, pero debe ser imposible supongo, porque se caen los carteles con los nombres de las calles y nada de volver a colocar, la iluminación en la ciudad otro desastre total, cambiaron los focos y oscurecieron la ciudad”.

NO SOLO LIBERTAD | Y dice otro: “las calles, las banquinas y los pozos están en cada una de las calles destruidas, no hay una cuadra en todo Libertad que no tenga pozos, la basura otro desastre de desorganización”, opina un vecino, que luego es apoyado por otro que dice: “las calles y saneamiento”.

Una señora opina que hay que “arreglar las calles y veredas. Tanto Libertad, Puntas de Valdez y Perazza en tema de calles, están espantoso”, agrega la usuaria.

En orden de prioridades, dice otro usuario, “lo más urgente son arreglar las calles y veredas. Luego plantar árboles. Podan y hacen desastres”.

Luego hay otro usuario de la red social que hace un aporte diferente. Dice: “para poder arreglar las calles en primera instancia la OSE tiene que hacer toda la cañería nueva y dejar de remendar a la antigua, hacer todos los saneamientos y conexiones necesarios, así sea hasta el de un terreno baldío. Y ahí sí hacer la calle nueva”.,

Nuevamente surge un pedido sobre la calle Washington en el barrio Aserradero: está “sin pavimentar, llena de pozos, las cunetas llenas de pastizales y basura, varias veces fui hablar con el Sr. Alcalde pero ni aparece y eso que hay tránsito y pasan muchos camiones. Un desastre, dos cuadras y no hay presupuesto”, dice el vecino.

“El pavimento es el reclamo más urgente, total indiferencia del actual Alcalde que ha demostrado no tener capacidad para ejercer ese cargo”, cuestiona otro vecino. “Calles y veredas porque el pueblo es una vergüenza” y “las calles, un desastre todo roto”, son algunos otros comentarios que surgen de la compulsa realizada por Crónicas Libertinas.

Si usted visita la página luego de leer esta nota, seguramente encontrará muchos otros comentarios, que se publicaron luego de confeccionadas estas líneas, pero de seguro, las calles seguirán siendo el tema que más le aparecerá.

Imagen: cruce de Artigas y Medina.

Por Javier Perdomo.