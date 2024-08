Leche de cabra, una saludable opción para estar nutridos

Cuando se piensa en lácteos, la leche de vaca está sin dudas a la cabeza en este tipo de alimentos. A pesar de ello, a muchas personas no les sienta bien, no pudiendo tolerar este tipo de leche. Por ello, es bueno tener en cuenta otras opciones posibles, que permitan disfrutar del consumo de lácteos, sin los efectos secundarios que acarrean. De acuerdo a diferentes investigaciones, el cambio a la leche de cabra, representa una de las opciones más sanas en general, así como todos sus derivados.

A muchas personas la leche de vaca les provoca inflamación, mucosidad o indigestión, y estos casos van en aumento sobre todo en los últimos años, debido principalmente a que la vaca recibe cada vez de forma más sistemática, tanto hormonas, antibióticos, así como alimentos genéticamente modificados a través de las raciones, además de vacunas y otras sustancias tóxicas. Todo ello, pasa directamente a la leche de estos animales y en muchos casos, sobre todo en personas con ciertas patologías o con problemas digestivos, es imposible tolerar este tipo de alimentos que no son ni tan sanos ni tan naturales como se intenta mostrar. Debido a esos inconvenientes para digerir y asimilar la leche de vaca, la alternativa de la leche de cabra, es una interesante opción, sobre todo si es leche sin procesar y orgánica, que beneficia a personas adultas pero principalmente, es un alimento ideal para los niños.

ALTERNATIVAS | Al contrario de la leche tradicional, la de cabra se parece más a la leche materna humana debido a su configuración química, lo que hace que sea mejor digerida y asimilada por los organismos de los lactantes. Por esas características, se suplementa en muchos casos a los bebés y niños que no pueden tomar leche materna y tampoco toleran suplementos o la propia leche de vaca.

Este aspecto llevó a establecer que después de la leche materna, la de cabra, es la más equilibrada.

Además, se trata de una leche más ligera, sabrosa, agradable, sobre todo para los exigentes paladares infantiles.

Teniendo en cuenta algunas investigaciones, tiene el mismo valor proteico que la de vaca, pero además se le atribuyen propiedades medicinales contra úlceras y problemas intestinales.

Presenta un bajo aporte calórico debido a la cantidad de hidratos de carbono y grasas que contiene, y es una fuente excelente de proteínas y aminoácidos esenciales. Es además, rica en calcio y muchas vitaminas, entre las que se cuentan la A, D, B1, B2, B12.

Si bien el contenido de ácido fólico es considerablemente más bajo que en leche de vaca, tiene la misma cantidad de proteínas, grasa, hierro, vitamina C y D y una mayor cantidad de vitaminas A y B.

Se ha comprobado que la leche de cabra es más digestible, debido al menor tamaño de las proteínas y grasas que contiene, lo que ayuda en problemas como gastritis y úlceras.

Por su parte, ayuda a controlar el colesterol, debido a que los ácidos grasos que contiene, presenta una capacidad única de limitar depósitos de colesterol en los tejidos corporales.

Se destaca también en este tipo de leche, un bajo nivel de lactosa y caseína, lo que podría ser una buena alternativa para personas intolerantes a esas sustancias, ambas presentes en la leche de vaca.

En cuanto a su contenido de vitamina A, esta es superior en un 47 % con respecto a la leche de vaca. Tiene menor contenido de lactosa debido a que el amarillo del betacaroteno se ha convertido en vitamina A, responsable de su coloración más blanca.

También en cuanto a los minerales, este tipo de leche, presenta una mayor cantidad de calcio, potasio, cobre, selenio, magnesio, fósforo, cloro y manganeso.

Suele recomendarse este lácteo a personas con diferentes afecciones de las vías respiratorias ya que, con su consumo, se tiende a fabricar menos mucosidad que con la leche de vaca.

Las hormonas bovinas del crecimiento al igual que una sustancia llamada somatotropina bovina, una hormona que es específica para aumentar la producción de leche de manera no natural, son responsables de provocar muchos desórdenes en el sistema digestivo de las personas. Contrariamente; las cabras prácticamente no son tratadas con esas sustancias, y dado que generalmente no se crían en ambientes estresantes, ni como producción intensiva, propia de la actividad lechera convencional, la de cabra es más nutritiva y menos tóxica para su consumo.

BENEFICIOS | El Departamento de Fisiología de la Universidad de Granada, a partir de un estudio realizado sobre el tema, concluyó que “la leche de cabra posee más propiedades beneficiosas para la salud que la de vaca”. En el artículo publicado en Andalucía Investiga, se expresó que “la leche de cabra, ayuda a prevenir la anemia ferropénica (falta de hierro), y la desmineralización ósea (osteomalacia)”.

De acuerdo al estudio, se aseguró que alrededor de 2% de la leche que se consume en el mundo viene de la cabra, y que la mayoría de la gente que bebe esta leche, no es gorda y no tiene alergias ni trastornos digestivos.

En síntesis, todo demuestra que este tipo de lácteos, brinda una amplia gama de beneficios para la salud y no tiene los efectos negativos de la leche normal de vaca.

Se ha podido demostrar que la leche de cabra posee propiedades anti-inflamatorias naturales, por lo que es más recomendable que la de vaca para las personas que padecen inflamación de colon.

Por su parte, es una estupenda opción para la gente que quiere perder peso. Tiene menos grasa y sigue preservando los niveles elevados de proteínas y aminoácidos esenciales que contiene la leche de vaca.

Otra diferencia es que la leche de vaca tiene 17 % de ácidos grasos, la de cabra tiene un promedio de 35 %, por lo que es más nutritiva. De hecho, las personas que son intolerantes a la lactosa de la leche de vaca, generalmente no tienen inconvenientes en digerir fácilmente la leche de cabra, en especial si es entera.

En la medicina naturopática, las cabras son referidas como animales sódicos bio-orgánicos, y se las relaciona con el vigor, la flexibilidad y la vitalidad. Las vacas, por el contrario, son conocidos por su estabilidad y su peso. El sodio bio-orgánico es un elemento importante para mantener el movimiento y la agilidad de las articulaciones, lo que explica la relación de las cabras con esas características. También ha sido usada tradicionalmente en las culturas antiguas, para alimentar y regenerar el sistema nervioso.

Algunos de sus derivados, son igual de beneficiosos al tener esta leche, un gran abanico nutricional así como preventivo.

Por ejemplo el queso de cabra, producido en áreas rurales y en mucho menor volumen que el clásico, está tradicionalmente asociado a la cocina griega e italiana y actualmente, ante la necesidad de ingerir alimentos de calidad y más sanos, se impone cada vez con más fuerza, en los mejores restaurantes a nivel mundial.

Por todos estos atributos, la leche de cabra es considerada hoy, una excelente y saludable opción para estar nutridos, tanto por la leche como por todos sus derivados, así como para mantener la salud en todas las etapas de la vida.

Imagen ilustrativa, tomada de la web.

Por Yudith Píriz.