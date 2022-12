Las Palmas tiene nueva sede social y ya piensa en la reapertura de «la escuelita»

El pasado sábado 26 de noviembre en horas de la tarde, con la presencia de la intendente Ana María Bentaberri, quedó inaugurada la sede social del Club Atlético Las Palmas, que también servirá de albergue a la que fuera la “escuelita” del barrio Colón, que volverá a funcionar en 2023 en el segundo piso de la novel edificación cuyo final de obra dista bastante de concretarse.

Diego “Pelo” Romero y Gabriel Andrade, recibieron a La Semana para mostrar el lugar y hablar de los propósitos con los que será utilizado el salón. Primero que nada, dice Romero, para las actividades del club; para festejar los cumpleaños a los “gurises”, para las reuniones de la comisión y por supuesto, para que funcione la “escuelita”, que fue el objetivo con que se inició la construcción.

Pero también será alquilado y de esa forma se transformará en otro ingreso para el club. “Nosotros a fin de mes festejamos el cumpleaños de los niños y niñas que cumplen ese mes, pero el resto del mes se va a alquilar para que nos ayude a solventar todo”, dijo Romero, que mencionó que ya tienen como 10 fechas de alquiler pactadas.

A la hora de hablar de la inversión realizada en la sede social, dijo Romero que aún no se han “sentado a sacar números”, pero además aún no está terminada toda la obra, por lo cual no hay números definitivos, aunque sí se sabe que es una suma importante y que ha costado mucho.

APORTES | Romero mencionó que hubo respaldos importantes para hacer realidad la sede, como ser el Municipio de Libertad que les donó 4500 ladrillos ecológicos; “los restantes los pusimos nosotros (se usaron unos 11 mil); la Intendencia donó las chapas del techo, pero nosotros las cambiamos por un calibre un poco más grueso, así que hubo que poner algo de dinero”.

Mencionó luego que “todo se ha hecho gracias al aporte de las empresas de la zona y todo lo demás ha sido con las rifas y los distintos eventos que hemos realizado; en cada actividad, siempre nos quedaban 70, 80 mil pesos, en la Noche de la Nostalgia hicimos 100 mil; sólo los materiales para la luz salieron 80 mil, lo pudimos cubrir con eso; por suerte tenemos un padre que trabaja en la UTE e hizo el trabajo de instalación”.

“Hasta ahora cada evento que hacemos ha sido destinado a determinadas cosas de la construcción”, añadió Romero, que luego explicó que «la escuelita» aún no saben cómo va a funcionar. “En este tiempo que queda del año terminaremos de poner el entrepiso y después nos sentaremos a ver qué maestra tendremos desde marzo. Esperamos que Marita Pérez, que es la que empezó esto, nos pueda acompañar, porque tenemos una cantidad de niños a los que hay que ayudar”.

Más allá de lo deportivo, para la Directiva de Las Palmas, el rol social es muy trascendente. Según comentó Gabriel Andrade, el otro directivo que habló con La Semana, este año que está finalizando “a cada niño se le hizo un seguimiento, pidiendo los carnets y hablando con los maestros también para ver cómo desde el club podemos apuntalar a esos niños. El año que viene, con la escuelita funcionando, si es necesario que el chico en lugar de ir a practicar vaya a afianzarse un poco más en matemática o lectura, así se hará. Porque los niños tienen que tener claro que un pilar básico de la vida es estudiar”.

OBJETIVO CLARO | Compartió Romero lo dicho por Andrade, “esa fue la idea central cuando comenzamos: no queríamos que los chiquilines anduvieran en la calle. Había dos cuadros en Libertad y a la vista está que se necesitaba otro, porque ellos tienen más de 100 niños cada uno y nosotros ya tenemos otros 100. Por supuesto que si te viene algún resultado en lo deportivo es lindo, pero queremos enseñarles a compartir, a perder, a ganar y apuntar bien a lo social”.

Agregó Andrade que “como Directiva y como institución, queremos no perder el objetivo inicial, que era enfocado en la parte social. Lo deportivo es lindo porque entusiasma a los niños, pero siempre les decimos a los técnicos que todos los niños tienen que jugar”.

“La apuesta es a lo social y el resultado deportivo sólo ayuda en la motivación”, dijo por último el dirigente Gabriel Andrade.

Por Javier Perdomo,