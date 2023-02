Futura sede de la comparsa Son del Sur será en los baños viejos del parque Clauzolles

En la sesión del Concejo Municipal del pasado jueves, el Municipio de Libertad definió el texto de la carta enviada a la Intendencia de San José, acompañando una primera carta de la comparsa Son del Sur, solicitando que la comuna le ceda en comodato la construcción ubicada en el Parque Carlos Clauzolles, que inicialmente eran los baños del espacio público, para que comience a funcionar como su sede.

Como se recordará, tiempo atrás se manejó que ese espacio hoy abandonado en el parque Clauzolles, iba a destinarse a la Red de Artesanos y Artesanas, pero ese colectivo entendió que lo que ellos necesitan es visibilidad para mostrar sus productos y ese lugar no se lo brindaba, por lo tanto la idea fue descartada tanto del Municipio como desde los feriantes.

Pero la comparsa Son del Sur se acercó al Concejo Municipal para solicitar respaldo en conseguir un lugar en el que funcionar durante el año, ya que su actual sede de 25 de Mayo y 25 de Agosto, tiene un costo importante en alquiler, por lo que se retomó la idea del local en el parque.

Comentó a La Semana el alcalde Matías Santos que “Son del Sur” es una comparsa con más de 20 años de actividad, por lo que le asegura al Municipio cierta estabilidad. “También resolvemos un tema de tránsito, porque los ómnibus toman la calle por la que está la actual sede y cuando ensayaban, complicaba un poco su pasaje por ahí”, comentó Matías Santos, que comentó que nunca tuvieron quejas por ruidos molestos en el lugar.

“Ellos ya presentaron la nota, nosotros ya hicimos otra nota acompañando la idea, diciendo que lo vemos con buenos ojos y todo eso ya fue para la Intendencia”, dijo Santos sobre los pasos dados hasta ahora. Comentó que seguramente la forma elegida para cederlo será un comodato.

Respecto a qué obras habrá que realizar en el lugar, dijo que “de arranque hay que cambiar el techo y hacer otras modificaciones que son inevitables porque el lugar está preparado como para baño, eso hay que eliminarlo y dejar un solo baño útil; lo demás eliminarlo. También habrá que hacerle alguna abertura. Será una inversión modesta, porque no está prevista en el presupuesto”.

LOS BARRIOS | Matías Santos comentó también que en la reunión del jueves, estuvo presente el vecino Luis Reyes, quien presentó un proyecto de delimitación de los barrios de la ciudad, algo en lo cual hay mucho interés en el Concejo Municipal porque para las tareas propias del Municipio es información que se debe manejar. “Muchas veces nos llaman de la propia Intendencia para preguntar la delimitación clara de los barrios de la ciudad y no está”, comentó Santos, que añadió que “lo que hizo Luis Reyes fue toda una sugerencia de nombres en base a datos que él tiene, pero hay que ser muy responsables en esto, porque es algo que puede quedar para toda la vida entonces se piensa hacer una convocatoria más amplia”.

En la reunión del jueves “estuvimos estudiando la forma de hacerlo lo más consultivo posible, porque si surge alguien que tiene un argumento respecto a que tal o cual barrio se llama de tal forma, queremos que sea contemplado. Reyes, más allá de identificar tal o cual barrio, nos trajo algunas propuestas para denominar algunas zonas, pero hay que ser cuidadosos con el nuevo nombramiento, de forma de no herir sensibilidades, por lo que se seguirán haciendo consultas”, dijo Matías Santos, que dejó claro que “es algo que hay que hacer”.

Mencionó además que estuvo el psicólogo Carlos Schwager presentó a pedido del propio Municipio un proyecto para realizar una campaña de prevención del suicidio. Dijo que la propuesta es un plan de trabajo a 10 meses, en el que se involucra a las instituciones sociales de la ciudad en charlas y cursos. Es un proyecto que quedó para ser evaluado, ya que representará un costo para el Municipio.

LA SEQUÍA | Por último el alcalde Libertad comentó que desde el Municipio de Libertad, se está apoyando a los productores de la zona en estos tiempos de sequía. Informó que se está asistiendo a los productores con limpieza de tajamares. “Lo venimos haciendo hace más de un mes. No me he animado a decirlo mucho porque sabemos que no daríamos a basto, tenemos una retroexcavadora sola y la destinamos 100% a eso. Ya hemos limpiado cerca de 200 tajamares”, comentó Santos, que agregó que los productores llaman al Municipio y “los vamos anotando”.

El edificio en que funcionaban los baños será acondicionado para ser sede de la comparsa libertense.

Por Javier Perdomo.