Finalmente son 98 las listas para el 27; casi el 60% de la opciones corresponden al FA

Finalmente fueron 98 las listas aprobadas por la Junta Electoral de San José para las elecciones nacionales del próximo domingo 27 de octubre. De las 15 nuevas aprobadas, 13 corresponden al Frente Amplio, una al Partido Nacional y otra al Partido Colorado.

Las nuevas listas disponibles son las siguientes: La 545 que lleva a Ana María Cardozo como candidata a Diputada, que aparece encabezando también varias listas de las informadas en la pasada edición; luego está también la 1955 que encabeza Stella Maris Rodríguez y la 6619 encabezada por Andrea Acosta. La lista 1828 tiene como principal candidato al periodista deportivo Javier Máximo Goñi y la 8009 lleva en el primer lugar a María Acuña Pérez.

La 8008 es encabezada por Gustavo Ripoll y la 9393, que en lo nacional lleva al intendente de Salto y ex precandidato presidencial Andrés Lima al Senado, tiene como titular como Diputado por San José a Julio César Zapata, mientras que la 41090 es encabezada por Gabriel Chevalier Garbarino. Luego está también la 172030 que es encabezada por José Boraqui Quinteros y luego está la lista 316, que la encabeza quien fuera candidato presidencial del Frente Amplio en la anterior elección, el ex ministro y ex intendente de Montevideo Daniel Martínez.

La lista 5271 de la Corriente de Izquierda que fundara Elios Sarthou, la encabeza en el departamento José Luis De León, a la vez que a la lista 7337 la encabeza Miguel Díaz. Alejandro Britos encabeza la lista 959.

Luego, están las listas añadidas al inicio de la semana pasada, correspondientes a los partidos tradicionales. La 880 es encabezada por Juan Sartori al Senado y a la Diputación en todos los departamentos, incluido San José. La lista perteneciente al Partido Colorado es la 1616, que es encabezada Zaida González Legnani.

FRAGMENTACIÓN | Un total de 54 son en definitiva las listas del Frente Amplio para la Cámara de Diputados por San José, una cifra que asombra si se toma en cuenta que muchos de los dirigentes nacionales dijeron durante la etapa de autocrítica realizada por la izquierda, que el estar fragmentados en muchos grupos había sido uno de los factores por los cuales el Frente Amplio había perdido las elecciones de 2019. Si más de 50 listas de un solo partido para un departamento con menos de 90 mil votantes no es fragmentación, habría que preguntarse qué lo es.

La presidenta de la Mesa Departamental del Frente Amplio Marcela Barrios, consultada por La Semana sobre esta fragmentación fue muy cuidadosa en sus declaraciones y las consideró como distintas “estrategias electorales” de las distintas listas al Senado del Frente Amplio, a la vez que aclaró que no tenía claro que hubiera alguna decisión a nivel nacional referida a la fragmentación.

A grandes rasgos, hubo grupos que optaron por centralizar la propuesta en una lista y hubo otros que presentaron varias alternativas, explicó la Presidenta del Frente Amplio.

Igualmente, agregó la máxima autoridad del FA en San José, que “analizando el resultado de las internas en el FA, el porcentaje Otros, en el que están todos los grupos menores, es un porcentaje que mide bien”.

Profundizó su análisis diciendo que el MPP representó el 50%, el PCU un tercio del total de votos y el “’Otros’ mide bastante, quiere decir que hay un importante porcentaje de frenteamplistas que no se siente representado con las corrientes hegemónicas dentro del FA, por lo que está bien que se expresen así”.

Imagen de archivo, La Semana.

Por Javier Perdomo.