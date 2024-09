Ex dirigente de los trabajadores de la seguridad social en recorrida por San José para defender el plebiscito

El ex presidente de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS), Adolfo Bertoni (ya jubilado del Banco de Previsión Social), estuvo la pasada semana en el departamento de San José, realizando campaña a favor del plebiscito que promueve establecer tres normas en la Constitución de la República sobre seguridad social.

El ex referente de la ATSS, en el marco de su recorrida, conversó con La Semana y dijo que la propuesta plebiscitaria tiene “tres puntos claros y sencillos: el primero es el aumento a 308 mil personas que cobran jubilaciones, pensiones, pensiones a la vejez, por debajo de los 22.368 pesos. Esa es gente a la que se le va a aumentar la jubilación hasta alcanzar el valor del salario mínimo nacional”.

“En segundo lugar se desanda el camino que aumentó la edad jubilatoria hasta los 65 años y en tercer lugar se eliminan las Afaps, que tienen una serie de defectos, el primero es -acá están los que se perjudican con el plebiscito-, que todos los trabajadores y trabajadores que ganen más de 256.821 pesos, si gana el plebiscito, van a tener que aportar por la totalidad del sueldo al BPS y no como hasta ahora que aportan una parte al BPS y otro a la Afap y las dos partes se la guardan mensualmente en el bolsillo, cosa que más de un millón y medio de trabajadoras y trabajadores no pueden hacer”, comentó el referente de los trabajadores sindicalizados del BPS.

CAMBIO | En opinión de Adolfo Bertoni, “al eliminar las Afaps, cambia sustancialmente la realidad económico-financiera del banco, porque en este momento, por año, a las Afaps, van 1468 millones de dólares. Si se eliminan las Afaps esa plata irá al BPS, que el año pasado necesitó una asistencia financiera de 500 millones de dólares, por lo cual si tenemos un ingreso de 1500 millones, más un déficit de 500 quedan 1000 millones a favor del BPS”.

Prosiguió argumentando que “el costo al aumento de 308 mil jubilaciones es de 460 millones de dólares, por lo cual va a quedar más de 500 millones de dólares por año que el BPS no va a necesitar y que el gobierno, sea cual sea el próximo, si realmente lo desean, podrán destinar 500 millones de dólares anuales para eliminar la pobreza infantil. En un plazo no mayor a tres años, podríamos estar pensando en que se eliminaría la pobreza en Uruguay”.

Consultado sobre las encuestas que afirman que el plebiscito alcanzaría la mayoría necesaria para su aprobación pese a la oposición de casi todo el sistema político, Adolfo Bertoni dijo que “no podemos perder de vista el antecedente de agosto de 1994 cuando se intentó hacer una mini reforma constitucional; desde el doctor Julio María Sanguinetti hasta el doctor Tabaré Vázquez, estuvieron de acuerdo e incluyeron un artículo que afectaba los servicios del BPS -el único que se opuso fue el diputado Helios Sarthou-, como estaba en peligro el BPS y la ONAJPU y a pesar que todo el sistema político estaba de acuerdo, el 64% de la gente dijo que no a esa reforma”.

Bertoni entiende que en el caso de este plebiscito, “nos estamos acercando a un escenario parecido” y agregó luego que: “como decimos siempre, voten a conciencia, voten al candidato que mejor les parezca para la Presidencia de la República, pero este es un tema social que favorece a quienes cobran las jubilaciones mínimas y que indirectamente va a favorecer al pequeño y al mediano comerciante”.

LA INTERNA DEL BPS | Consultado sobre cómo entiende que está funcionando el Banco de Previsión Social, dijo Adolfo Bertoni que él trabajó 35 años en el BPS y “tengo vínculo con los compañeros que dirigen el sindicato ahora y con compañeros de distintas áreas del banco, más allá de que mi generación se ha ido jubilando”.

“Lo que me cuentan es que la forma en que está trabajando el BPS no es la forma que se merecen los uruguayos y uruguayas. Si comparo los directorios que ha habido desde 1985 a la fecha, el actual Directorio tiene una forma de trabajar que genera una presión tal sobre la cabeza de los compañeros y las compañeras que muchas veces no tienen respuesta para satisfacer rápidamente las demandas de la gente”.

“Lamentablemente no están dadas las condiciones para que ello ocurra en muchas oficinas del país”, dijo en referencia a satisfacer las necesidades de los usuarios, agregando que “se está trabajando muy mal” y ejemplificó citando que es “un problema serio” el hecho de “agendarse, una persona quiere hacer un trámite y tiene que esperar dos, tres, cuatro meses para iniciarlo. Es una barbaridad”.

Por Javier Perdomo.