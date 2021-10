Estela Álvarez (edila suplente del FA), pidió en la Junta Departamental trabajar juntos por el cerramiento de la piscina

La edila suplente Estela Álvarez (2121 –FA), hizo uso de una media hora previa en la Junta Departamental de San José, para referirse a dos temas concretos que guardan relación con Libertad y sus inmediaciones.

Primeramente solicitó la instalación de picos de luz para la ruta 1 frente a la Escuela Agraria de Libertad y al Campo Experimental N° 2 de la Facultad de Veterinaria, inquietud que le fue planteada por docentes y autoridades de la Escuela Agraria. “Habría que instalar picos de luz en la zona de las garitas ubicadas en ambos lados de la Ruta 1, a la altura del kilómetro 42.500, que es donde estudiantes y funcionarios esperan el ómnibus, o descienden de él, muchas veces en horarios nocturnos. La falta de iluminación en las horas de entrada y salida de ambas instituciones genera inseguridad, como así también escasa visibilidad para conductores y peatones”, mencionó la representante suplente.

Álvarez se refirió también al cerramiento y climatización de la piscina de la Plaza de Deportes de Libertad. Comenzó realizando un repaso de los acontecimientos que han rodeado la frustrada obra, que según la Edila suplente se hace “cada vez más necesario por la utilidad e importancia para la comunidad, ya que se utiliza para hidroterapia, hidrogimnasia, recreación y clases de natación en general”.

“Es notorio, además, que una de las ofertas educativas que ha crecido de manera significativa en la localidad es el Bachillerato Tecnológico en Deporte y Recreación de la UTU. El problema es que no se cuenta con la infraestructura adecuada, por lo que los estudiantes no pueden desarrollar las habilidades básicas en el agua ni desenvolverse adecuadamente en ese medio, lo que afecta el nivel de seguridad de esa práctica y no les permite insertarse en el campo laboral, porque necesitan contar con esa experiencia”, narró Estela Álvarez.

Dijo además que “hay que tener en cuenta que la práctica de natación brinda beneficios tanto a nivel social y cultural como a nivel de salud” y que hacía conocer su reclamo tras escuchar a la presidenta de la Comisión de la Piscina de la Plaza de Deportes, días pasados, informar a la población, “a través de los medios de prensa, que, consultado el director del Área de Deporte Comunitario de la Secretaría Nacional del Deporte, confirmó que no hay fondos para estas obras”.

“Es por ello que queremos solicitarle al Ejecutivo Departamental tenga a bien retomar el tema de las obras comprometidas y reconocer la imperiosa necesidad que tiene la comunidad de Libertad y su zona de influencia de contar con el servicio de la piscina todo el año y no solamente en los meses de verano. Entendemos que se puede hacer un esfuerzo conjunto entre el Ejecutivo Departamental, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la Corporación Nacional para el Desarrollo, la Secretaría Nacional del Deporte, el sector empresarial, organizaciones sociales y comunidad en general para hacer las obras y lograr el objetivo”, dijo Estela Álvarez.