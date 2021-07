En noviembre serán las elecciones de los directores sociales del BPS

Durante la pasada semana, las autoridades del Banco de Previsión Social (BPS), hicieron públicos los detalles de lo que será la elección de los directores sociales del organismo previsional uruguayo, que se llevará a cabo el 28 de noviembre de 2021.

El Directorio del BPS está conformado por siete miembros, cuatro de ellos son designados directamente por el Poder Ejecutivo con venia del Senado y los otros tres son directores sociales, electos por cada uno de los órdenes: jubilados y pensionistas, trabajadores activos y empresas contribuyentes.

En la instancia de elección de los directores sociales el voto, al igual que en las elecciones nacionales es secreto, personal y obligatorio para las personas incluidas en los padrones electorales, que están siendo confeccionados por el banco. Se estima que están habilitadas para votar en esta instancia, cerca de 1,7 millones de personas.

Los candidatos para ocupar los cargos de directores sociales se van a postular cuando les sea indicado por la Corte Electoral. La fecha que se maneja es entre el 30 de setiembre y el 30 de octubre.

LOS VOTANTES | En esta instancia deberán votar todos aquellos jubilados y pensionistas y trabajadores activos, públicos y privados, mayores de 18 años que sean tales al 28 de febrero de 2021. Además, están incluidos quienes, sin reunir los requisitos al 28 de febrero de este año, sí lo hicieran al 31 de julio del año pasado, siempre que no estuvieren comprendidos en ninguno de los otros órdenes al 28 de febrero pasado.

Tanto jubilados y pensionistas como trabajadores activos que tengan credencial cívica, no deberán hacer ninguna gestión para participar de la instancia electoral.

También deberán votar las empresas contribuyentes de cualquier tipo de aportación, salvo excepciones, que estén inscriptas ante el BPS al 28 de febrero de este año y al día en el pago de sus obligaciones corrientes y de cuotas por convenio. Se incluyen en este padrón las empresas que si bien no cumplen las condiciones anteriores al 28 de febrero, las verifican al 31/07/2020. Todas las empresas contribuyentes sean pluripersonales o unipersonales tienen derecho a un solo voto.

En el caso de las empresas unipersonales, votan únicamente sus titulares, sin necesidad de realizar ninguna gestión en esta oportunidad.

No votan en esta instancia los contribuyentes de aportación civil, bancaria, notarial y profesional, titulares usuarios de servicios, empleadores de servicio doméstico y titulares de obras de construcción. Tampoco votan los mayores de 75 años o aquellas personas que cobren un subsidio por discapacidad.

Las empresas contribuyentes no estatales, pluripersonales o sociedades, deberán designar a un apoderado o “mandatario” hasta el viernes 9 de julio a través del servicio en línea, ingresar mandatarios para elecciones BPS.

Esta designación puede recaer en cualquier persona física, que pertenezca o no a la sociedad. Un mismo mandatario podrá votar por un máximo de 10 empresas.

SANCIONES | Los jubilados y pensionistas que no voten deberán pagar una multa igual a la de no haber votado en las últimas elecciones nacionales, es decir de unos 1200 pesos. Si un trabajador no cumple con la obligación del voto, se le aplicará también una multa igual a la de no haber votado en las últimas elecciones nacionales. Y en caso de no pagarla, su empleador será responsable solidariamente. La multa también es de 1200 pesos.

La multa será el doble, es decir 2400 pesos, para aquellos trabajadores que sean profesionales o funcionarios públicos.

A las empresas que no designen un mandatario o habiéndolo designado, no concurran a votar, se les aplicará una sanción de 6, 12 o 20 UR, según la cantidad de trabajadores dependientes, sin importar su naturaleza jurídica. El valor de la multa en estos casos va desde 8.081 pesos a 16.162 o 26.937 pesos, respectivamente.

El día de la elección, si alguna de las personas que está habilitada para votar tiene algún problema de enfermedad, internación o no se encuentra en el departamento donde debería votar, lo podrá justificar luego ante la Corte Electoral.

Durante la presentación de esta instancia electoral, el vicepresidente Daniel Grafigna dijo que “es una elección muy importante desde el punto de vista cívico por lo que significan, lo que han sumado y lo que seguirán sumando los directores sociales en el desarrollo de las actividades propias del BPS”.

La actual integración del Directorio del BPS

En el presente, los directores políticos del Banco de Previsión Social (BPS), son Hugo Odizzio, que es su Presidente (PN). El vicepresidente es Daniel Graffigna (PN), y Daniela Barindelli (PC), y Araceli Desiderio (CA), son directoras.

A su vez Ramón Ruíz, es Director en representación de los trabajadores activos (fue electo como representante del Pit-Cnt), Javier Verdino representa a las empresas, mientras que Sixto Amaro representa a los jubilados y pensionistas, siendo electo por la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (ONAJPU).