Elucubraciones semanales: «Dinosaurios 2.0»

Ocurre muy seguido, no siempre, que en la cabeza del escriba de pueblo, suena alguna canción que guarda relación con el o los temas que de forma totalmente subjetiva en esta columna se abordan. Al iniciar estas líneas suena en mi cerebro “los dinosaurios” de Charly García, como un recuerdo de cómo veíamos en mi generación a ciertos personajes y como había certeza que tarde o temprano iban a desaparecer. Convertida mi generación en personas mayores, da pena descubrir que en versión 2.0, siguen vivitos y coleando esos animales prehistóricos. Si me sigue le explico hacia dónde estoy yendo, sólo tiene que saltar al próximo párrafo y seguirme la cabeza.

Esta columna elucubradora tiene como protagonista inicial a un político maragato que buscó desde una banca de Edil, que ni siquiera es propia (actúa como suplente), tener sus cinco minutos de fama en medio de una sesión que tenía como tema de fondo un asunto importante como es el futuro del proyecto Neptuno.

El nacionalista Dardo “Toto” Casas pidió la palabra para hablar en la sesión del lunes 5 y presentó una moción sobre la situación política de Venezuela en la que reconoce como ganador de las elecciones al opositor Edmundo González. Hasta ahí uno puede llevársela, porque en definitiva es un tema que está sobre la mesa y las opiniones no es que estén divididas, están confusas y dentro de la lógica de un derechista radical como lo es Casas, resulta lógico que respalde a la oposición venezolana y que además pretenda llevar agua para su molino de cara a nuestras elecciones (de verdad no creo que les arrime ningún voto eso). Por más que no comparta su postura, puedo llevarle que quiera hablar del asunto. Esta primera moción de Casas fue apoyada por 12 de los 26 ediles presentes y no fue aprobada.

Pero lo que lo hace todo un dinosaurio, un troglodita, fue su siguiente moción. Casas argumentó que como el Partido Comunista del Uruguay (PCU), respalda al gobierno de Venezuela no es democrático y por ello presentó una moción que pretendía que se le pidiera a la Corte Electoral que lo inhabilite para participar de futuras instancias electorales en el país. La moción tuvo su voto y el de nadie más, aunque eso no quiere decir que no hubiera algún otro Edil que pensara como él.

Tranquila/o, no voy a defender al centenario partido, que bien se puede defender solito, pero si quiero poner en contexto estas actitudes, aparentemente destempladas de un Edil suplente. Le explico: durante la primera década de gobiernos de izquierda en Uruguay, pareció que la era de los dinosaurios había terminado. Había aceptación popular de las principales figuras de la izquierda, había bonanza económica y todos éramos, relativamente prósperos. “Yo no pedí nacer en Uruguay, simplemente tuve suerte”, decían los adolescentes y uno que había despotricado toda su vida por vivir en un país gris, triste, se sorprendía, se alegraba y trataba de adecuarse a esa realidad.

Claro, en ese ambiente de relativa prosperidad los dinosaurios no podían asomar la cabeza, pero estaban ahí, al acecho. El “Toto” estaba ahí, era uno de esos animales prehistóricos; cada tanto se mandaba alguna de las suyas en tiempos electorales o mientras fue Edil titular, pero pasaba casi desapercibido entre cosas más interesantes que ocurrían a nuestro alrededor.

En el tercer período del FA en el gobierno las cosas no salieron bien. A los vientos en contra que venían de afuera, se sumaron problemas internos que el segundo período de Vázquez no supo resolver (siempre dije que Tabaré no era el adecuado para el tercer período, se había convertido en todo un conservador), y ahí fue que comenzaron a salir de sus madrigueras (no sé cómo se llamaría un escondite de dinosaurio, pero usted entiende lo que quiero decir), algunos formaron su propio partido (CA), y además florecieron las tendencias más cercanas a la derecha dura en los partidos tradicionales.

En tres o cuatro años generaron una gran marea de odio hacia la izquierda en el gobierno y hacia todo aquello que ampliara las libertades personales (la única libertad que les interesa es la económica), y eso es lo que los hace dinosaurios, el rechazo a la libertades individuales, en particular a la libertad de opinión. Así fue que lograron que la gente cambiara al FA por un gobierno plagado de dinosaurios en puestos claves, que han ido reduciendo libertades en varias áreas.

Hoy, en aparente retirada del gobierno, acentúan sus cuestionamientos a las libertades en todos los frentes posibles intentando retener aquello que lograron en el año 19. En el caso de Casas, con su moción de prohibir al PCU atacó las libertades de opinión o pensamiento, de asociación, de reunión, de participación y de varias otras, que no se detallan por su extensión, como dicen -o decían-, los anuncios de remates. Por supuesto que no pasó nada y él sabía que nadie le llevaría un planteo de ese tipo, pero además de complicar la sesión, le sirve al “Toto” para generar un antecedente. Quién dice que en el futuro los vientos no sean tan desfavorables y alguien le lleve el apunte, puede suponer el Edil.

Bueno, claro el “Toto” es un dinosaurio departamental, pero a nivel nacional hay, por supuesto, otros sentires prehistóricos. Cabildo Abierto está lleno de ellos y sólo basta pensar en el vetado artículo 72 de la llamada “ley de medios”, con el que pretendían direccionar el trabajo, el pensamiento y la línea editorial de los medios audiovisuales. El Presidente se los vetó, porque incluso para él era demasiado lo que pretendían el general y sus subordinados al incluir ese artículo que lo único que hizo fue desviar la atención sobre los asuntos importantes que se definieron con la aprobación de la referida ley, que posibilita entre otras cosas la concentración de más medios en cada vez menos manos y a su vez debilita a la empresa estatal Antel.

El objetivo de CA no fue desviar la atención con el polémico artículo, ellos, como buenos dinosaurios que son, estaban convencidos que incluirlo era lo correcto, porque los animales prehistóricos creen que se piensa como ellos o se merece un castigo, pero los que sí lo usaron para distraer fueron los otros coaligados -blancos y colorados-, con idas y vueltas sobre si lo votaban o no votaban, sabiendo ya de antemano que los cabildantes iban a ser traicionados por un bien superior, es decir, respaldar a los canales 4, 10 y 12 para que sigan monopolizando la comunicación en el país y por supuesto, respaldando a sus candidatos ante cada acto eleccionario.

Fue el mismo día que vetó ese artículo que el Presidente -ya yéndome le comento-, luego de una inauguración que Luis Alberto decidió “bañarse de pueblo”, caminando unas cuadras por el centro de Montevideo. Los medios, los que salieron beneficiados con la ley, lo siguieron todo el trayecto para mostrar la sencillez de nuestro primer mandatario, dialogando y sacándose selfies con los pocos que se la pidieron.

Nota de color, le decimos en los medios a aquellas historias que salen de lo habitual, situaciones espontáneas que le dan un cariz diferente a la noticia o al personaje. En el caso del “cuqui” poca espontaneidad tuvo la caminata, más bien parecía guionada, porque no se olvide que, si bien sabe que van perdiendo ahora, Lacalle Pou quiere volver en 2029 y ya está preparándose para ello.

“Los amigos del barrio pueden desaparecer, los cantores de radio pueden desaparecer, los que están en los diarios pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer”. Uno sigue esperando, junto a Charly García, que desaparezcan y no como hacían desaparecer ellos a partir de muertes y torturas, sino por pura extinción, porque ya no sean útiles para el género humano.

Pasado ya en el espacio disponible, sólo queda proceder a retirarnos y esperar por el reencuentro que ocurrirá en siete días. Será hasta entonces.

Imagen tomada de internet, ilustrativa.

Por Javier Perdomo.