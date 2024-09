El golero y médico Víctor Reyes habló del caso Izquierdo; en el último partido de San Rafael debió asistir a dos jugadores

El Uruguay y el mundo del fútbol está de luto y en shock por el fallecimiento del zaguero del Club Nacional de Fútbol Juan Izquierdo, luego de desvanecerse en el campo de juego en el partido que Nacional y San Pablo disputaron en el Morumbí de San Pablo por Copa Libertadores. El caso lleva a preguntarse si se está preparado para afrontar una situación similar en el fútbol del interior. Respecto a qué hacer y cuáles son algunas medidas preventivas, La Semana habló con el futbolista de San Rafael y doctor Víctor Reyes, quien explica la importancia de una acción rápida ante un problema cardiovascular e incluso cómo proceder ante golpes en la cabeza.

ASISTENCIA | El doctor y arquero de San Rafael dijo que «si una persona cae en la cancha y no fue por un golpe en la cabeza, es algo cardiovascular» y en ese caso, «primero que nada hay que reconocer la situación» en la que se encuentra la persona afectada y hay notar que «algo extra está pasando».

Reyes explica que «una persona que no está respondiendo, no respira y no tiene pulso está con un paro cardio respiratorio y se debe actuar en consecuencia» ya que «un paro es la peor situación en la que puede estar una persona porque si no se actúa, muere». En estos casos «hay que estar preparado para esa situación donde hay que reconocer y actuar».

Así como en el fútbol de hoy, hay que ser rápido en la jugada y hay que proceder a «hacer masaje cardíaco de calidad, pedir ayuda y asistir con desfibrilador automático», pero claro está en este último caso depende si se cuenta con desfibrilador en el lugar del hecho.

Reyes explicó que en Uruguay existen lugares como aeropuertos y shoppings donde circulan gran cantidad de personas, que están obligados por ley a tener desfibriladores automáticos, aprobados y en funcionamiento. El Doctor cuenta que además, «hay una aplicación que se llama CERCA que «te geolocaliza y te da información de dónde se ubica el DEA más cercano», para poder asistir a la persona que sufre un paro cardíaco.

DEA | El DEA es el Desfibrilador Externo Automático y para el doctor Reyes es positivo que «todo aquel que esté abierto a aprender» sobre el uso del DEA, porque «generalmente cuando sucede una situación de este tipo no hay un médico cerca», como en el caso de las canchas del interior.

Por eso «es importante que haya gente preparada con un curso de reanimación básica». Reyes dice que «el DEA es muy fácil de usar. Al encenderlo te da instrucciones de cómo usarlo, te explica que hacer con los parches y donde ubicarlos» y en algunos casos tienen un paño para secar a la persona en caso que esté mojada.

Otro punto importante y fundamental es la seguridad de donde se está realizando la reanimación, constatando por ejemplo que el suelo no presente humedad. Reyes dice que «generalmente una cancha de fútbol es un lugar seguro» para trabajar la reanimación.

REALIDAD | Si bien hay cursos de primeros auxilios que sirven y ayudan en estos casos, Reyes dice que «AUF es una cosa y en el interior es otra» y en consecuencia «a veces no contamos con DEA cerca y el tiempo es fundamental» para asistir a una persona con un problema cardíaco. El tiempo es importante porque según el doctor hay que reanimar ya que «los tejidos no están recibiendo oxígeno y no circula sangre», lo que puede complicar el cuadro de la persona.

Agregó que «lo poco que circule con masaje cardíaco, aumenta la probabilidad de sobrevivir y poder quedar sin secuelas» por lo que «el masaje y el DEA son fundamentales».

Como recomendación, Reyes dijo que no hay que trasladarse por más cercano que sea el hospital sin hacer trabajo de reanimación porque en ese tiempo en el que «no está circulando sangre, el cerebro está sufriendo porque no le llega oxígeno», para realizar su función con normalidad.

PREVENCIÓN | En la prevención hay que tener en cuenta otros factores, que son importantes en el fútbol amateur. Uno de ellos es el estrés, sobre lo que Víctor Reyes dijo que «es una cosa a la que se le da poca importancia» y «es un factor de riesgo cardiovascular importante» del cual «no se está muy interiorizado y se deja de lado» y está presente en el fútbol del interior. El Doctor dice que «hay que saber relativizar el fútbol» y bajar un poco los decibeles.

Otro punto que hay que atender en los deportes son los golpes en la cabeza y como prevención, no se debe dejar a un deportista continuar si sufrió un golpe.

En este punto, Reyes dice que «ante un golpe en la cabeza tiene que llamar la atención si la persona está desorientada y con pérdida de conocimiento» y en consecuencia «no se puede tener una persona que está mareada, desorientada y con vómitos. El cuerpo técnico y los médicos no deben dejar al futbolista en el campo de juego» en estos casos.

A modo ilustrativo, en la final del Apertura de la Liga de Ecilda, Reyes asistió a Dany Rodríguez compañero de equipo y a Jonathan Guerra de Juincam que tuvieron un fuerte choque durante el partido. Sin dudarlo asistió a ambos, haciendo preguntas básicas para constatar que no estuvieran mareados y desorientados tras el impacto, sentenciando que «ante todo uno es médico, ahí no importa la rivalidad, ni resultado. Después se sigue jugando».

FACTORES | También hay que atender otras variables que pueden incidir en futuros problemas cardiovasculares y de salud que deben tenerse en cuenta para realizarse la ficha médica. En este entendido, Reyes dice que hay «otros factores de riesgo cardiovascular que influyen como la hipertensión, el sobrepeso, el tabaquismo y algún consumo de sustancias», que son comunes en muchos casos del fútbol amateur.

Más allá de esto, «los controles tienen que estar», como por ejemplo el electrocardiograma. El médico y futbolista dice que «en una ficha médica tiene que estar» porque «tenemos que estar preparados para prevenir» y «el electro es una foto de momento, pero sirve para detectar alguna cosa» y también hay que tener en cuenta los antecedentes familiares que también son importantes. El deporte sin dudas que es salud, pero nunca está de más hacerse los chequeos previos para evitar cualquier tipo de inconveniente a futuro.

Imagen: El médico en acción durante el partido entre Juincam y San Rafael.

Por Nelson Guillermo.