Declaraciones del técnico Mauro Cazard, Mauricio López y Martín Parodi, al término del partido

Finalizado el encuentro el vestuario local era todo algarabía y en medio de ese bullicio, el entrenador Mauro Cazard se tomó un instante para hablar con La Semana. El técnico que llegó para dirigir sobre el final de la fase de grupos, dijo después del encuentro que «el deseo nuestro era ganar el partido, contra un rival que tiene la hegemonía en la liga», algo que salió a la perfección y que en el análisis del entrenador santo se resume en «sabíamos que teníamos que hacer un partido inteligente, prácticamente sin errores» agregando que «lo trabajamos bien, copamos la mitad de la cancha, tratamos de presionar la salida de ellos y que no sacaran el juego limpio por las bandas».

Cazard dijo que fueron “un equipo de respuesta, pero hilvanando jugadas claras» para liquidar la contienda.

Sobre el partido que hizo Martín Parodi, Cazard dijo que «Martín estuvo muy fino en la definición con una tarde espectacular». El entrenador dijo diciendo que «no hay nada dicho. Tenemos que seguir trabajando» para afrontar la final del Apertura ante Juincam.

Mauricio López, seguridad y proyección por derecha

Mauricio López, con mucha emoción dijo al final del partido: «esto es increíble y hermoso. Sabíamos que iba a ser un partido complicadisimo y nunca pensamos que fuera a darse de esta manera». López hizo una gran tarea para cubrir su banda y dejó de cara al gol a Parodi para el primer grito de gol de la tarde. Con mucha emoción dijo estar «muy contento por poder aportar y darle la asistencia a Martín para el gol» que inició la goleada.

El futbolista viene consolidado en su sector y cumpliendo buena labor en los equipos dirigidos por Larre, Leal y ahora Cazard. Respecto a ello, López dijo que «los tres entrenadores que tuve me han dado la libertad y la confianza para jugar. Lo principal que me piden es que no vaya a todas para generar intriga en el rival y me dan libertad a la hora de defender».

La línea final de San Rafael se sigue afianzando y ayudaron para mantener el cero, que en palabras de López, se resume al decir que «atrás estamos muy fuertes y los cuatro estamos muy bien acoplados» para mantener firme la defensa. Sobre la final dijo que «va a ser a dar, sea el rival que sea». Lo cierto, es que el santo tiene bien defendido el lateral derecho con marca y proyección ofensiva.

Martín Parodi y tres goles para un triunfo inolvidable

Con la pelota bajo el brazo y con una ancha sonrisa, Martín Parodi dijo al término del partido que «se dio un partido inesperado por la cantidad de goles que pude convertir, pero lo importante es que cumplimos con el objetivo y pudimos ganar», para acceder a la final del Torneo Apertura.

Tras jugar 70 minutos en su debut ante Independiente, hoy aparecieron los goles, que si bien fueron tres pudo haber alguno más como en una situación donde casi marca de carambola. «Hubo una jugada en la que me pegó en la pera y casi entra; increíble», dijo (risas), pero finalmente se fue satisfecho con su aporte para el triunfo.

En su primera experiencia en la Liga de Ecilda Paullier dijo que el grupo lo recibió muy bien y se adaptó rápido al equipo. El primer tanto de Parodi fue fundamental para abrir el camino de la victoria. Respecto a ello, comentó que «se me dio rápido convertir. Ese gol cambió el partido porque volcamos el juego en cancha de ellos y lo aprovechamos».

arodi recién lleva dos encuentros disputados y tres goles lo que para el goleador es importante, pero con los pies sobre la tierra marcó que «no sé si el promedio se va a mantener pero viene bien» y más para afrontar la final del Torneo Apertura, buscando un lugar en la final del año.

Por Nelson Guillermo.