Daniel Blanco dice que hay una campaña para debilitar al Sector Interior

En diálogo con La Semana, el ex presidente de la liga ecildense Daniel Blanco, dijo sentirse preocupado por lo que considera una campaña que se viene realizando desde hace algunos meses. “No sé si es algo organizado o no, pero se nota en diferentes notas de prensa y opiniones de parte de algunos periodistas sobre lo que es la realidad del fútbol del interior del departamento” y agregó que “como el periodismo es formador de opinión, cuando se da una visión distorsionada, en muchos casos, la gente se queda con una visión que no es la real”.

Según lo narrado por Daniel Blanco “se han hecho notas que abordan lo deportivo pero muchas veces se pasa a lo político. En una nota reciente de Efraín Serra por la 107.9 a la presidenta de Independiente (Yanil Denis), después de dos preguntas sobre temas deportivos se le consulta por cómo se siente la institución después de irse de la Liga Mayor y si no han pensado en volver”.

MANDADOS | El dirigente agregó que la Presidenta “con todo fundamento y con gran altura le hace saber que su club está muy bien donde está y que en la Liga se valora a todos los clubes de igual manera. No entendemos por qué muchas veces se le falta el respeto al interior y a sus clubes”.

Asimismo Blanco se refirió a otros ejemplos. Dijo que “se le hicieron notas al Presidente saliente y al entrante de Campana y con total desparpajo, ambos opinaron sobre Juventud como si tuvieran derecho a hacerlo en el sentido de que Juventud se equivocó y que no está donde tendría que estar”. En opinión de Blanco “eso es una falta de respeto, primero hacia el club, y después hacia lo que es el Sector Interior. Campana que se quede donde quiera, pero que no se preste para hacer mandados a nivel político”.

Blanco admitió que en la Liga de Ecilda existen problemas “que pueden estar atravesando algunos clubes, unos por la pandemia y otros por otras razones como pueden ser los casos de Peñarol, Estrella del Sur o Resero, porque a veces en lo institucional, algunos clubes pueden ser débiles y van quedando por el camino; otras veces hacen una pausa y después vuelven a recomenzar de nuevo”.

El Presidente de La Paz expresó que “si se piensa que los dirigentes del interior somos tontos, quiero avisarle al espectro deportivo del departamento -y me comprenden las generales de la ley, porque actualmente soy Presidente de una institución-, que de tontos no tenemos nada”.

MODA | Blanco dijo que “parece que está de moda preguntar por Juventud, cuando en su momento a Juventud poco menos que lo echaron de la Liga Mayor. Hoy por hoy están haciendo todo lo posible para que vuelva o disfrazando una posible competencia departamental, están como pretendiendo generar un clima adverso en el Sector Interior cuando no lo hay. Porque si bien es cierto que se han bajado clubes del Sector Interior, también en su momento se han bajado del Sector Capital y nadie puso el grito en el cielo ni mucho menos”.

Blanco refirió por último a que “se intenta formar una opinión en la gente de que hay una debilidad dentro de la Liga. Ahora salió una nota de Natalio Negrín en Visión Ciudadana donde dice que un allegado a Juventud iba a iniciar negociaciones para el traslado de Juventud a la Liga Mayor. Primero ya no se puede, pero con eso muchas veces se distorsiona la realidad, porque hablamos de que hay una liga que tiene sus autoridades, sus cuerpos auxiliares, que está bien económicamente, que está por terminar la construcción de su Casa de los Deportes, que viene participando en todas las selecciones en formativas, que va a participar ahora en Sub 17 y Mayores ¿Cómo no vamos a reaccionar?”.

DESAFÍOS | Sobre los desafíos que tiene por delante la liga de Ecilda Blanco dijo que “el Sector goza de buena salud. Sí tendremos que hacer autocrítica para ver si desde los clubes hacemos lo humanamente posible para que la liga ruede cada vez mejor. Tenemos que apuntar al desarrollo del fútbol femenino, al cual se le están queriendo cerrar las puertas en el Sector Capital, pero desde ya les digo que no vamos a tener ningún problema para desarrollar un ámbito propicio para que el fútbol femenino en el interior del departamento tenga su lugar”.

Blanco adelantó que este sentir suyo es el de varios dirigentes de la Liga Regional y que “esto se va a plantear en la primera reunión que tengamos en los primeros días de marzo y supongo que se emitirá un comunicado en el sentido de que no vamos a permitir que se siga operando para debilitar un sector interior que goza de muy buena salud”.

Imagen de archivo (LS).

Por Jorge Gambetta.