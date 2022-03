Cristina Lustemberg: en materia de adopciones, la LUC fragiliza el proceso

Como parte de las actividades que realiza el comité Vinelli del Frente Amplio, en respaldo a la campaña hacia el referéndum del próximo 27 de marzo, el pasado viernes 18 visitó Libertad la diputada Cristina Lustemberg (Participar, Articular, Redoblar), para hablar sobre las razones por las cuales entiende que hay que respaldar el Sí.

La Diputada del PAR, comenzó diciendo que al interponer este referéndum el Frente Amplio “no está obstaculizando la gestión de gobierno, porque si no, no hubiéramos votado el 52% de los artículos de toda la LUC (Ley de Urgente Consideración). Ahora, cuando desde el movimiento sindical y social, junto con juristas, con especialistas en distintas áreas se identifican 135 artículos que entendemos que generan un retroceso muy importante en políticas muy importantes, que requieren una discusión profunda, es que se comienza con la recolección de firmas”.

Dijo luego Cristina Lustemberg que la LUC aborda muchas temáticas en un mismo texto y consideró que esto no es bueno, ya que “siempre hay que cuidar la calidad democrática, la discusión parlamentaria. Nosotros tenemos un Estado que defiende el derecho a la vivienda, a la salud, a la educación, no con una lógica de mercado, que rige cada una de las posibilidades que tengamos de acuerdo al lugar en el que nacemos”.

Luego se refirió a los artículos de la LUC referidos al Instituto Nacional de Colonización (INC). “Cuando vemos los artículos 357 y 358, que cambian la esencia de la ley 11029, el objetivo del INC, ya que es la manera que tienen las familias más vulnerables de vivir de la producción de la tierra y no tener que emigrar o radicarse en zonas urbanas. Estos artículos incluidos en la LUC, toman la postura diametralmente opuesta, permitiendo que obtengan tierras personas que no se radiquen en el lugar. Hay una tendencia al desmantelamiento de las políticas para los más humildes”, dijo la Diputada.

ADOPCIONES | Un área de especial dedicación de la Diputada, que ha trabajado mucho la temática niñez y adolescencia desde cargos de gobierno y también desde el Parlamento, es la referida a las adopciones, que en la LUC cuenta con cuatro artículos, dos de los cuales el FA votó y otros que se encuentran entre los impugnados el 27 de febrero.

“Nosotros votamos los artículos 405 y 406 de la LUC y ahora estamos tratando de derogar el 403 y 404”, dijo la diputada Lustemberg, que mencionó que “hace muchos años que venimos trabajando en las políticas de adopciones, más allá de las políticas de infancia y adolescencia. Específicamente este tema es de altísima sensibilidad y nunca debería de haber estado en una LUC, a no ser que sea sólo un compromiso electoral sin razón, sin fundamentación de lo que debe ser una técnica legislativa, porque el marco legislativo del Uruguay está actualizado para el proceso de adopciones, que está garantizado desde el año 2009, en la última modificación del Código de la Niñez y la Adolescencia”.

Mencionó luego Cristina Lustemberg que “hoy el INAU (Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay), recorta su presupuesto en políticas sociales, que están impactando con fuerza, que hacen que el Uruguay hoy tenga 5000 niños bajo el régimen de protección de 24 horas y se están retirando equipos sociales que favorezcan y trabajen con las familias de origen”.

En opinión de la diputada frenteamplista, “la adopción nunca puede ser vista desde la mirada adulto-céntrica, de la necesidad que tengan los adultos de adoptar, porque los niños tienen derecho a vivir en familia y ese derecho debe ser garantizado por el Estado. Lo primero a hacer desde el Estado es a ser fortalecido con todas sus herramientas a vivir en su familia de origen”.

FRAGILIZACIÓN | Cree Cristina Lustemberg que los dos artículos impugnados “fragilizan muchísimo el proceso de fortalecimiento de sus familias de origen y la adopción es la última herramienta para restituir ese derecho”, porque “el proceso de adopciones es de alta sensibilidad y muy complejo” y por ello “no hay que hacer demagogia con temas tan sensibles”.

Para la Diputada del FA los artículos cuestionados “están hechos en desmedro de los derechos de los niños, niñas y adolescentes”, porque “no era necesaria una LUC para mejorar el régimen de adopciones”.

Explicó Lustemberg que “los artículos impugnados permiten que un juez de familia interfiera con el proceso de adopciones. El INAU como órgano rector tiene una gran experiencia de cómo deben realizarse las adopciones, por eso nosotros decimos que no se precisaba una ley, sí más recursos humanos, para favorecer que el proceso sea más rápido, dentro de las condiciones de rapidez que debe tener un proceso de este tipo”.

“Lo que cambió desde la aprobación de la LUC fue la cantidad de familias que ingresaron al registro único de adopciones, que en el año 2021 tuvo un aumento producto de la inclusión de los técnicos, pero los niños que fueron adoptados lo fueron por fuera del proceso habitual que se hace en el INAU, a partir de las apreciaciones y las anuencias que da un juez de familia”, comentó Lustemberg.

Para la Diputada, “todo esto tiene una fragilidad muy importante, porque se pierde aquello establecido respecto a que un adolescente a los 15 años, pueda saber su origen y hacemos un retroceso muy importante, casi hasta la ley de 1945, a partir de la cual no se sabía muy bien las condiciones en las que esa familia adoptaba”.

LIBERTADES | Más adelante en la charla la Diputada se refirió a los comentarios surgidos de dirigentes de la coalición de gobierno respecto a que los frenteamplistas que apoyan la LUC están a favor de los delincuentes. Dijo Lustemberg: “nosotros no justificamos los delitos. Decir que los que estamos con el Sí favorecemos a las personas que tienen alguna causa vinculada al delito es desinformar a la población”.

Según dijo la Diputada del PAR “hay que informar adecuadamente, con libertad, tanto que nos gusta usar. La libertad tiene que ser la capacidad de elegir cuando tiene sus necesidades básicas satisfechas, la libertad de tener el acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, garantizada por parte del Estado y no quedar librados a las capacidades que tengamos cada uno de llegar o no”.

Por Javier Perdomo.